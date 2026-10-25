Xe sedan hạng D trang bị camera 540 độ, giá chưa tới 270 triệu đồng

Theo công bố, Geely Emgrand 2027 có 3 phiên bản với giá niêm yết từ 68.900-82.900 Nhân dân tệ (tương đương 266,95-321,19 triệu đồng).

Geely Emgrand 2027.

Về ngoại thất, Geely Emgrand 2027 được điều chỉnh thiết kế chủ yếu tại khu vực cản trước và cản sau. Lưới tản nhiệt vẫn mang phong cách các nan dọc hình thác nước nhưng được tinh giản, với khoảng cách giữa các nan rộng hơn nhằm tạo diện mạo hiện đại. Phần ốp cản trước cũng được thiết kế lại, bổ sung các chi tiết viền màu đen.

Ở phía sau, dải crôm chạy ngang khu vực cản dưới tạo điểm nhấn bên dưới cụm đèn hậu kéo dài gần hết chiều rộng thân xe. Mẫu sedan này có ba lựa chọn màu sơn ngoại thất gồm vàng Alpine, trắng Chaka Salt Lake và xám Pamir.

Khoang nội thất là khu vực được nâng cấp một cách đáng chú ý, với màn hình cảm ứng trung tâm dạng nổi kích thước 12,8 inch, thay thế màn hình nhỏ hơn trên phiên bản trước. Màn hình vận hành hệ thống thông tin giải trí Flyme Auto do Geely phát triển, đồng thời hỗ trợ các giải pháp kết nối điện thoại thông minh Huawei HiCar, Carlink và Flyme Link.

Cách bố trí một số chi tiết trong cabin cũng được điều chỉnh, khi các cửa gió điều hòa trung tâm và nút bấm vật lý được đặt thấp hơn trên bảng táp-lô. Bệ trung tâm tích hợp đế sạc điện thoại không dây, trong khi vị trí các hộc để cốc được sắp xếp lại nhằm cải thiện tính tiện dụng. Nội thất sử dụng phối màu đen và nâu, tạo cảm giác tương phản giữa các khu vực trong cabin.

Emgrand 2027 tiếp tục trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên 4 xi lanh dung tích 1,5 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 120 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Khách hàng có thể lựa chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT với 8 cấp số mô phỏng.

Mẫu sedan cỡ nhỏ tiếp tục sử dụng nền tảng BMA, viết tắt của B-segment Modular Architecture, vốn được trang bị trên Geely Emgrand thế hệ thứ tư ra mắt năm 2021. Xe duy trì chiều rộng thân xe 1.820 mm, hệ thống treo trước MacPherson và hệ thống treo sau dạng thanh xoắn. Dù phần mô tả giới thiệu có nhắc đến camera 540°, các thông tin kỹ thuật được cung cấp chưa nêu rõ cấu hình, phạm vi hoạt động hay việc trang bị hệ thống camera này trên từng phiên bản.

- Video cận cảnh Geely Emgrand 2027. Nguồn: China Auto Show.