Xe sedan hạng D tiêu thụ 2,58 lít xăng/100 km, giá hơn 300 triệu đồng

Tại Trung Quốc, BYD Qin Plus DM-i 2026 được phân phối với ba cấu hình. Phiên bản có phạm vi di chuyển thuần điện 140 km được niêm yết ở mức 79.900 Nhân dân tệ (309,53 triệu đồng), trong khi bản Superior có phạm vi chạy điện 220 km giá 90.900 Nhân dân tệ (352,15 triệu đồng). Phiên bản cao cấp nhất Excellence, cũng sở hữu phạm vi chạy điện 220 km có giá 100.900 Nhân dân tệ (390,89 triệu đồng).

BYD Qin Plus DM-i 2027.

BYD Qin Plus DM-i thế hệ mới áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu, với cụm đèn pha sắc nét, cửa hút gió phía trước hình thang và tay nắm cửa truyền thống. Điểm đáng chú ý là cảm biến LiDAR được bố trí trên nóc xe, thuộc hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh God's Eye B có thể được trang bị tùy chọn.

Theo giới thiệu của nhà sản xuất, hệ thống này hỗ trợ các chức năng lái xe thông minh theo hành trình, cho phép xe thực hiện một số thao tác di chuyển từ điểm xuất phát đến điểm đến theo lộ trình được thiết lập. Tuy nhiên, đây là hệ thống hỗ trợ lái xe, người điều khiển vẫn cần giám sát liên tục và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.

Mẫu sedan hybrid cắm sạc hạng D này có chiều dài 4.840 mm, chiều rộng 1.900 mm và chiều cao 1.498 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.800 mm. Những thông số này tạo nền tảng cho không gian cabin tương đối rộng rãi, đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình hoặc khách hàng thường xuyên di chuyển. BYD Qin Plus DM-i có 9 tùy chọn màu ngoại thất, trong khi nội thất sử dụng cách phối hai tông màu trắng và đen.

Bên trong cabin, BYD Qin Plus DM-i thế hệ thứ ba được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,8 inch, hệ thống âm thanh sáu loa, đèn chiếu sáng nội thất và điều hòa tự động. Vô-lăng hai chấu được thiết kế theo phong cách hiện đại, trong khi cần số bố trí phía sau vô-lăng nhằm tối ưu không gian khu vực điều khiển trung tâm. Bảng điều khiển trung tâm tích hợp hai vị trí sạc điện thoại không dây, cụm nút bấm vật lý và hai hộc đựng cốc.

Qin Plus DM-i sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc gồm động cơ xăng 4 xi lanh hút khí tự nhiên dung tích 1,5 lít, công suất tối đa 99 mã lực, kết hợp với mô-tơ điện công suất 161 mã lực. Xe có hai lựa chọn pin lithium sắt photphat (LFP), dung lượng lần lượt là 16,2 kWh và 24,3 kWh. Tùy phiên bản, phạm vi di chuyển thuần điện đạt 140 km hoặc 220 km theo chu trình CLTC.

Một trong những ưu điểm đáng chú ý của BYD Qin Plus DM-i mới là phạm vi hoạt động kết hợp tối đa 2.290 km theo công bố của hãng. Xe sử dụng bình nhiên liệu dung tích 65 lít và có mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở mức 2,58 lít/100 km khi pin cạn điện. Mức tiêu thụ thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện giao thông, tốc độ, địa hình, tải trọng và cách sử dụng hệ thống hybrid.

Khả năng nạp năng lượng cũng được chú trọng khi BYD cho biết xe có thể sạc pin từ 30% lên 80% trong khoảng 20 phút. Thời gian thực tế sẽ phụ thuộc vào công suất trạm sạc, nhiệt độ pin và điều kiện sạc tại thời điểm sử dụng. Sự kết hợp giữa phạm vi chạy điện tối đa 220 km, khả năng sạc nhanh và phạm vi hoạt động kết hợp dài giúp Qin Plus DM-i phù hợp với cả nhu cầu đi lại trong đô thị lẫn những chuyến hành trình liên tỉnh.

- Video cận cản BYD Qin Plus DM-i 2027. Nguồn: AutoWorld.