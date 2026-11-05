Xe sedan hạng D thiết kế đẹp, giá hơn 330 triệu đồng

Geely Galaxy Star 6 EF 2027 là sản phẩm mới thuộc dòng Galaxy của thương hiệu ô tô Trung Quốc Geely. Khác với những mẫu xe hybrid thông thường sử dụng xăng kết hợp điện, Galaxy Star 6 EF được phát triển trên nền tảng công nghệ hybrid methanol-điện thế hệ mới do Geely nghiên cứu. Hệ thống này cho phép phương tiện vận hành bằng 3 nguồn năng lượng gồm methanol, điện và xăng, qua đó mở rộng khả năng sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau.

Geely Galaxy Star 6 EF 2027.

Galaxy Star 6 EF 2027 tiếp tục kế thừa ngôn ngữ tạo hình thẩm mỹ gợn sóng Xingyao đặc trưng của dòng sản phẩm Galaxy. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt LED dạng thác nước Galaxy Star, gồm 29 dải chi tiết được thiết kế nhằm tạo hiệu ứng ánh sáng và bóng đổ tinh tế. Hai bên là cụm đèn pha tích hợp đèn chiếu xa và chiếu gần theo phong cách mắt hổ, có phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 176 m.

Nhìn từ bên hông, Geely Galaxy Star 6 EF sở hữu những đường viền thân xe tương đối thẳng, kết hợp các đường gân dập nổi trên cửa nhằm tăng vẻ khỏe khoắn. Xe sử dụng tay nắm cửa cơ học truyền thống và huy hiệu nhận diện riêng trên thân xe. Kích thước tổng thể của mẫu xe lần lượt là 4.806 mm chiều dài, 1.886 mm chiều rộng và 1.490 mm chiều cao, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.756 mm.

Phần đuôi xe được trang bị cụm đèn hậu LED màu khói với thiết kế dạng tia nắng kéo dài theo chiều ngang, logo Geely đặt nổi bật ở vị trí trung tâm. Khách hàng mua Geely Galaxy Star 6 EF 2027 có thể lựa chọn 4 màu ngoại thất gồm bạc Silk, trắng Jade, đen Obsidian và xám Ink.

Khoang nội thất của Geely Galaxy Star 6 EF 2027 được bổ sung tùy chọn màu nâu ấm mùa đông, bên cạnh phong cách thiết kế quen thuộc của dòng Galaxy. Khu vực bảng táp-lô trang bị màn hình giải trí trung tâm 14,6 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 10,25 inch, vận hành trên hệ thống buồng lái thông minh Flyme Auto 2.

Đáng chú ý, xe sử dụng chip Longying-1 sản xuất trên tiến trình 7 nm do Geely tự phát triển, hỗ trợ các nền tảng kết nối Flyme Link, HiCar và Carlink. Hệ thống định vị Gaode phiên bản 810 cũng được tích hợp với nhiều tính năng như hướng dẫn trực quan theo làn đường, nhận diện tín hiệu đèn giao thông và chỉ dẫn thông minh.

Bên cạnh đó, mẫu sedan hybrid còn được trang bị trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo AI trên xe, có khả năng điều chỉnh chiến lược tương tác dựa trên dữ liệu lái xe. Geely vẫn duy trì các nút bấm vật lý tại khu vực bảng điều khiển trung tâm nhằm giúp người dùng thao tác nhanh chóng mà không cần rời mắt khỏi đường đi. Xe cũng có module sạc điện thoại không dây công suất 50W nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị di động trong quá trình di chuyển.

Khả năng tiện nghi của Galaxy Star 6 EF tiếp tục được thể hiện thông qua thiết kế ghế ngồi dạng sandwich gồm 9 lớp, với cấu trúc hỗ trợ hai vùng nhằm cải thiện khả năng nâng đỡ cơ thể. Phần đệm ghế sử dụng lớp mút hoạt tính dày 20 mm kết hợp lớp đệm nền dày 80 mm, hướng đến sự thoải mái khi di chuyển trên những hành trình dài.

Ghế trước được tích hợp chức năng sưởi ấm và thông gió, trong khi tựa lưng hàng ghế sau có góc nghiêng cố định 28 độ. Ngoài ra, Geely sử dụng vật liệu nội thất gốc nước thân thiện với môi trường và trang bị tiêu chuẩn bộ lọc điều hòa không khí CN95 cho tất cả các phiên bản. Bên trong cabin có tổng cộng 27 vị trí chứa đồ, trong khi khoang hành lý đạt dung tích 609 lít, mang lại tính thực dụng đáng chú ý đối với một mẫu xe cỡ nhỏ.

Một trong những điểm nhấn công nghệ trên Geely Galaxy Star 6 EF 2027 là hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Qianli Haohan H3. Đây là giải pháp dựa hoàn toàn trên công nghệ thị giác, sử dụng chip xử lý Horizon Robotics J6M với sức mạnh tính toán 128 Tops.

Hệ thống hỗ trợ chức năng NOA trên cả đường đô thị và đường cao tốc, bao gồm khả năng tránh các phương tiện cỡ lớn, chuyển làn tự động, chuyển làn bằng giọng nói, chuyển làn thông qua cần gạt và hỗ trợ nhập hoặc thoát đường dốc. Trên những phiên bản cao cấp, xe còn được trang bị hệ thống camera quan sát toàn cảnh 540 độ, tích hợp tính năng hiển thị khung gầm trong suốt giúp người lái dễ dàng quan sát các vật cản bên dưới xe.

Khả năng an toàn chủ động cũng được Geely chú trọng khi hệ thống có thể hỗ trợ phanh khẩn cấp ở tốc độ lên tới 120 km/h và tránh chướng ngại vật khẩn cấp ở tốc độ 130 km/h. Ngoài ra, xe còn sở hữu công nghệ triệt tiêu gia tốc giả, có khả năng giới hạn công suất đầu ra khi phát hiện hiện tượng tăng tốc không chủ động.

Điểm khác biệt lớn nhất của Geely Galaxy Star 6 EF 2027 nằm ở hệ truyền động hybrid cắm điện sử dụng methanol. Xe kết hợp động cơ methanol dung tích 1.5L với một mô-tơ điện, trong đó động cơ có công suất tối đa 126 mã lực và sử dụng bộ pin lithium sắt photphat. Công nghệ hybrid methanol thế hệ mới của Geely cho phép xe vận hành bằng methanol, điện hoặc xăng, mang đến sự linh hoạt trong việc lựa chọn nhiên liệu.

Động cơ methanol 1.5L chuyên dụng đạt hiệu suất nhiệt tối đa 48,15%, sử dụng công nghệ phun trực tiếp methanol áp suất cao và hệ thống đánh lửa tia lửa năng lượng cao. Theo công bố của hãng, động cơ có thể khởi động ổn định ngay cả trong điều kiện nhiệt độ cực thấp xuống tới -40 độ C.

Về hiệu suất vận hành, Geely Galaxy Star 6 EF có khả năng tăng tốc từ 40 lên 80 km/h trong 3,4 giây và từ 80 lên 120 km/h trong 4,6 giây. Phạm vi hoạt động thuần điện đạt 230 km theo tiêu chuẩn CLTC, cho phép người dùng thực hiện phần lớn nhu cầu di chuyển hằng ngày mà không cần sử dụng động cơ methanol. Khi pin cạn, mức tiêu thụ methanol theo tiêu chuẩn CLTC được công bố ở mức 6,7 lít/100 km.

Geely cũng nhấn mạnh những lợi ích môi trường của công nghệ methanol, khi quá trình sử dụng loại nhiên liệu này tạo ra khí thải chủ yếu gồm carbon dioxide và hơi nước, không có mùi khó chịu như một số loại nhiên liệu truyền thống theo công bố của hãng. Tuy nhiên, mức độ giảm phát thải thực tế còn phụ thuộc vào nguồn sản xuất methanol và toàn bộ vòng đời nhiên liệu.

Bên cạnh hệ truyền động, Galaxy Star 6 EF còn được trang bị hệ thống điều chỉnh khung gầm kỹ thuật số AI Comfort, có khả năng thay đổi linh hoạt các thông số hệ thống treo dựa trên cơ sở dữ liệu về đặc điểm mặt đường, hướng đến sự cân bằng giữa độ êm ái và khả năng kiểm soát thân xe.