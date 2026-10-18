Xe sedan hạng D siêu tiết kiệm xăng, trang bị ấn tượng, giá chưa tới 500 triệu đồng

Mẫu sedan hạng D này được phát triển trên nền tảng kiến trúc CMA, có cả phiên bản động cơ xăng và hybrid, đồng thời sở hữu nhiều công nghệ đáng chú ý như hệ thống hỗ trợ lái xe Qianli Haohan H5, buồng lái thông minh Flyme Auto và công nghệ hybrid i-HEV của Geely.

Geely Xingrui L Plus 2027 tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của thương hiệu, nổi bật với lưới tản nhiệt phía trước lấy cảm hứng từ hình ảnh dòng nước lấp lánh. Chi tiết này được tạo thành từ 31 thanh crôm dọc, mang lại diện mạo sang trọng và dễ nhận diện.

Geely Xingrui L Plus 2027.

Khu vực đèn sương mù phía dưới được trang trí bằng đường viền kim loại hình cánh kéo dài, góp phần tăng vẻ tinh tế cho phần đầu xe. Khách hàng có thể lựa chọn giữa 7 màu sơn ngoại thất gồm bạc bầu trời, tím xám hoàng hôn, đỏ rừng lá phong, trắng ngọc thu, xanh nước thu, xanh gió thông và xanh mực núi xa.

Nhìn từ bên hông, mẫu sedan mới vẫn sử dụng tay nắm cửa truyền thống, kết hợp các tùy chọn mâm xe kích thước 18 inch hoặc 19 inch. Phần đuôi xe được thiết kế với cụm đèn hậu nối liền, logo Geely đặt chính giữa và hệ thống ống xả kép bố trí đối xứng hai bên, tạo cảm giác bề thế.

Xingrui L Plus 2027 có kích thước dài 4.956 mm, rộng 1.915 mm, cao 1.505 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.845 mm. Những thông số này giúp mẫu xe có tỷ lệ thân xe đặc trưng của dòng sedan cỡ trung, đồng thời tạo điều kiện bố trí không gian nội thất rộng rãi.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Geely Xingrui L Plus 2027 là hệ thống hỗ trợ lái xe Qianli Haohan H5. Công nghệ này sử dụng cấu hình cảm biến gồm 3 radar sóng milimét, 11 camera độ phân giải cao và 1 cảm biến LiDAR, phục vụ các tính năng hỗ trợ lái trên đường đô thị lẫn cao tốc.

Hệ thống này có khả năng hỗ trợ điều hướng theo lộ trình, xử lý các tình huống thường gặp như đi qua giao lộ, chuyển làn tự động và tránh chướng ngại vật. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị các chức năng hỗ trợ đỗ xe tự động trong nhiều tình huống, hướng đến việc giảm bớt thao tác cho người lái khi di chuyển trong môi trường giao thông đông đúc.

Khoang nội thất của Geely Xingrui L Plus 2027 được thiết kế theo phong cách buồng lái bao quanh, tập trung vào trải nghiệm số hóa và khả năng tương tác giữa người dùng với phương tiện. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí kích thước 15,4 inch, độ phân giải 2.5K, kết hợp màn hình hiển thị thông tin trên kính lái W-HUD kích thước 16,6 inch.

W-HUD trên Geely Xingrui L Plus 2027 có thể hiển thị thông tin dẫn đường theo làn đường, thời gian đếm ngược đèn giao thông, cảnh báo tốc độ và các thông tin hỗ trợ quan sát khác. Khi xe dừng đỗ, màn hình còn có thể hiển thị lời bài hát cùng một số nội dung giải trí.

Geely Xingrui L Plus sử dụng hệ thống buồng lái thông minh Flyme Auto với hình nền động Alive, khả năng lưu trữ đám mây và loạt tính năng kết nối giữa điện thoại với xe. Các giao thức được hỗ trợ bao gồm Flyme Link, Huawei HiCar, Apple CarPlay và CarLink, giúp người dùng thuận tiện hơn khi truy cập ứng dụng, bản đồ và nội dung đa phương tiện.

Đáng chú ý, mẫu Geely Xingrui L Plus 2027 còn có robot thông minh EVA với hơn 60 biểu cảm khác nhau. Robot có thể kết nối với hệ thống theo dõi tình trạng mệt mỏi để đưa ra lời nhắc khi phát hiện dấu hiệu người lái cần chú ý hơn đến việc điều khiển xe. Nội thất cung cấp ba tùy chọn màu sắc gồm đen đỏ thẫm, đen bồ hóng và be thu ấm áp.

Về vận hành, Geely Xingrui L Plus được trang bị công nghệ hybrid thông minh i-HEV, sử dụng hệ thống truyền động điện tích hợp 11 trong 1. Kết hợp với nền tảng điều khiển năng lượng Starwise AI Cloud Power 2.0, hệ thống có khả năng dự đoán điều kiện đường sá theo thời gian thực, từ đó phân bổ hợp lý năng lượng từ động cơ đốt trong và mô-tơ điện. Theo thông tin được công bố, xe có thể vận hành hoàn toàn bằng điện ở tốc độ lên tới 66 km/h.

Phiên bản hybrid sử dụng động cơ xăng 1.5TD chuyên dụng, cho công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm. Mô-tơ điện đạt công suất tối đa 238 mã lực và mô-men xoắn cực đại 262 Nm, hỗ trợ khả năng tăng tốc cũng như vận hành trong đô thị. Bên cạnh hệ truyền động hybrid, Geely vẫn cung cấp phiên bản động cơ xăng 2.0TD kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu ở đường hỗn hợp 3,98 lít/100 km theo chuẩn WLTC.

Hệ thống khung gầm cũng là một điểm được Geely chú trọng trên Xingrui L Plus. Xe sử dụng hệ thống treo trước MacPherson độc lập và hệ thống treo sau đa liên kết. Độ cứng chống xoắn của thân xe được công bố đạt 29.000 Nm/độ, hướng đến khả năng kiểm soát thân xe ổn định khi vào cua hoặc chuyển hướng. Ngoài ra, hệ thống giảm chấn biến thiên CCD cho phép điều chỉnh đặc tính vận hành của khung gầm, hỗ trợ người lái chuyển đổi giữa ba chế độ Comfort, Standard và Sport chỉ bằng một nút bấm.

- Video cận cảnh Geely Xingrui L Plus 2027. Nguồn: China Auto Show.