Xe sedan hạng D mạnh 309 mã lực, giá hơn 470 triệu đồng

Ở đời 2027, mẫu sedan điện của thương hiệu Arcfox thuộc tập đoàn BAIC tập trung cải tiến các chi tiết ngoại thất, nâng cấp tiện nghi bên trong cabin và bổ sung công nghệ hỗ trợ lái thông minh. Những điểm nhấn đáng chú ý gồm khoang hành lý phía trước dung tích 148 lít, cảm biến LiDAR 192 dòng, hệ thống hỗ trợ lái BAIC Yuanjing phiên bản 4.0, pin CATL và công nghệ sạc siêu nhanh 5C.

Arcfox Alpha S5 2027.

Arcfox Alpha S5 2027 vẫn duy trì kiểu dáng tổng thể của phiên bản trước, với những thay đổi chủ yếu nằm ở các chi tiết nhằm tăng tính nhận diện. Xe được trang bị gương chiếu hậu không khung và bổ sung hai màu sơn ngoại thất mới là Champion Red và Midnight Purple. Một trong những điểm mới đáng chú ý là khoang hành lý phía trước dung tích 148 lít, có cơ chế mở bằng cách gõ nhẹ và nắp đóng tự động, giúp tăng không gian chứa đồ và tính tiện dụng trong quá trình sử dụng.

Alpha S5 2027 có kích thước dài 4.886 mm, rộng 1.930 mm và cao 1.480 mm, với chiều dài cơ sở 2.900 mm. Hệ số cản gió chỉ ở mức 0,1925 Cd, cho thấy mẫu sedan điện này được chú trọng về khả năng tối ưu khí động học. Các trang bị ngoại thất khác gồm lưới tản nhiệt chủ động tiêu chuẩn, cùm phanh bốn piston ở bánh trước và cánh gió sau chủ động có thể thu vào, góp phần hoàn thiện diện mạo thể thao của xe.

Khoang nội thất Arcfox Alpha S5 2027 cung cấp ba tông màu gồm nâu đỏ thẫm, xám nhạt và đen năng lượng. Bố cục tổng thể tiếp tục sử dụng màn hình điều khiển trung tâm kích thước 15,6 inch cùng hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái AR-HUD được mô tả với kích thước 68 inch. Hệ thống giải trí và tương tác tích hợp hai mô hình trí tuệ nhân tạo Qianwen và Doubao của Alibaba, hướng đến khả năng hỗ trợ người dùng thông qua các chức năng thông minh.

Đối với hành khách phía trước, xe có ghế không trọng lực cùng hệ thống sưởi chân bằng tia hồng ngoại, tăng sự thoải mái trong những hành trình dài. Sự kết hợp giữa màn hình lớn, công nghệ AI và ghế ngồi tiện nghi cho thấy Arcfox tiếp tục chú trọng trải nghiệm số hóa và sự thoải mái trong cabin, thay vì chỉ tập trung vào hiệu suất vận hành của một mẫu ô tô điện.

Một nâng cấp quan trọng khác trên Arcfox Alpha S5 2027 là hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh. Xe được trang bị cảm biến LiDAR 192 dòng đặt trên nóc, kết hợp chip Qualcomm Snapdragon 8775A dành cho các tác vụ trong xe và hệ thống hỗ trợ lái thông minh BAIC Yuanjing phiên bản 4.0. Theo thông tin công bố, hệ thống hỗ trợ các chức năng lái xe theo điều hướng trong đô thị và trên đường cao tốc, đỗ xe nhiều tầng có khả năng ghi nhớ vị trí, cũng như lùi xe theo quỹ đạo đã di chuyển.

Những tính năng này được thiết kế nhằm hỗ trợ người lái trong nhiều tình huống, từ di chuyển trong môi trường đô thị đông đúc đến tìm chỗ đỗ tại các bãi xe nhiều tầng. Tuy nhiên, khả năng hoạt động thực tế của từng tính năng có thể phụ thuộc vào phiên bản, điều kiện đường sá và cấu hình phần mềm được cung cấp.

Alpha S5 2027 sử dụng mô-tơ điện đặt phía sau, có công suất tối đa 309 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 6,5 giây, đáp ứng nhu cầu vận hành nhanh nhạy của một mẫu sedan điện thiên về hiệu suất. Tất cả phiên bản đều được trang bị pin do CATL cung cấp, với phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC lần lượt là 650 km và 750 km tùy cấu hình.

Khả năng sạc là một trong những điểm nhấn của Arcfox Alpha S5 2027 khi xe hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh 5C. Theo công bố của nhà sản xuất, hệ thống có thể bổ sung đủ năng lượng để xe di chuyển khoảng 560 km chỉ sau 15 phút sạc trong điều kiện phù hợp.

Đây là thông số lý tưởng được công bố, vì thời gian sạc và phạm vi hoạt động tăng thêm trên thực tế còn phụ thuộc vào công suất trạm sạc, nhiệt độ pin và trạng thái sạc ban đầu. Ngoài ra, xe được trang bị hệ thống giảm xóc biến thiên FSD giúp điều chỉnh đặc tính giảm chấn theo điều kiện vận hành nhằm hướng đến sự cân bằng giữa độ ổn định thân xe và sự thoải mái cho hành khách.