Xe sedan hạng D công suất 333 mã lực, trang bị tiên tiến, giá chưa tới 540 triệu đồng

Giá bán lẻ đề xuất của BYD Seal 07 thế hệ thứ hai dao động từ 139.900-172.900 Nhân dân tệ (tương đương 538,84-665,94 triệu đồng). So với thế hệ trước, BYD Seal 07 mới được nâng cấp đáng kể về kích thước, phạm vi hoạt động và trang bị tiện nghi. Đáng chú ý, phiên bản thuần điện có tầm hoạt động tối đa 775 km theo tiêu chuẩn CLTC, còn biến thể DM-i đạt phạm vi di chuyển thuần điện 330 km. Bên cạnh đó, mẫu sedan này còn được trang bị hệ thống treo Yunlian-C và hệ thống treo từ tính Yunlian-M trên phiên bản cao cấp nhất.

BYD Seal 07 thế hệ thứ hai áp dụng ngôn ngữ thiết kế Ocean Aesthetics 2.0, với phong cách tổng thể có nhiều điểm tương đồng với mẫu Seal 08. Phần đầu xe nổi bật bởi cụm đèn pha thiết kế tách rời, trong đó dải đèn LED ban ngày thanh mảnh được bố trí phía trên, còn cụm đèn chiếu sáng chính hình vuông nằm thấp hơn và tích hợp vào khu vực hốc hút gió hình tam giác.

BYD Seal 07 thế hệ thứ hai.

Thân xe tiếp tục duy trì kiểu dáng coupe fastback thể thao, kết hợp tay nắm cửa bán ẩn và đường gân dập nổi kéo dài từ chắn bùn trước đến cụm đèn hậu. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED nối liền hai bên thân xe có họa tiết dạng sóng đặc trưng của dòng Ocean, trong khi logo BYD phát sáng được đặt chính giữa. Khách hàng có thể lựa chọn 6 màu ngoại thất gồm xanh Paladin, hồng Aurora, tím Sea Mist, bạc Radiant, trắng Snow và đen Obsidian.

Kích thước là một trong những thay đổi đáng kể nhất trên BYD Seal 07 mới. Xe có chiều dài 5.080 mm, rộng 1.960 mm và cao 1.495 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.960 mm. So với phiên bản thuần điện trước đây, chiều dài tổng thể tăng 85 mm, chiều rộng tăng 50 mm và chiều dài cơ sở tăng 60 mm, trong khi chiều cao được giữ nguyên. Việc gia tăng kích thước, đặc biệt là chiều dài cơ sở, hứa hẹn cải thiện không gian dành cho hành khách trong cabin.

Dung tích khoang hành lý cũng được mở rộng đáng kể. Phiên bản thuần điện có khoang hành lý phía sau 618 lít cùng khoang chứa đồ phía trước 160 lít. Khoang hành lý phía trước hỗ trợ đóng mở bằng điện, mở khóa bằng thao tác gõ và được tích hợp đèn chiếu sáng cùng hệ thống thoát nước. Trong khi đó, phiên bản DM-i có khoang hành lý phía sau dung tích 595 lít nhưng không được trang bị khoang chứa đồ phía trước. Để so sánh, thế hệ trước có khoang hành lý phía sau lần lượt là 550 lít trên bản thuần điện và 465 lít trên bản DM-i.

Không gian nội thất BYD Seal 07 thế hệ thứ hai được thiết kế theo phong cách hiện đại, với bảng táp-lô chia thành hai tầng trên và dưới bởi một dải ốp trang trí liền mạch. Khu vực trung tâm nổi bật với màn hình giải trí cảm ứng kích thước 15,6 inch, kết hợp cụm đồng hồ LCD toàn phần 10,25 inch.

Vô-lăng được thiết kế lại theo kiểu ba chấu, trong khi cần số chuyển lên vị trí trên cột lái nhằm giải phóng thêm không gian cho khu vực điều khiển trung tâm. Xe còn có đế sạc không dây công suất 50W và hai hộc đựng cốc. Ba tùy chọn màu nội thất gồm Trắng mây, Xám ma mị và Tím đêm, tạo nên những phong cách khác nhau cho khoang cabin.

Một điểm mới đáng chú ý là BYD tăng khả năng tùy biến nội thất thông qua các phụ kiện mở rộng, hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi. Khu vực phía trên màn hình trung tâm có thể lắp thêm các nút chức năng đa năng cho phép người dùng tùy chỉnh, đồng thời hỗ trợ tích hợp mặt đồng hồ thông minh. Hệ thống đèn chiếu sáng nội thất cũng có thể được bổ sung ở cạnh màn hình trung tâm. Đặc biệt, cabin được bố trí sẵn 8 điểm gắn phụ kiện từ tính cùng giao diện mở rộng ren 1/4 inch, trong khi phía sau có thêm hai vị trí kết nối phụ kiện trên lưng ghế.

Trang bị tiện nghi tiêu chuẩn trên BYD Seal 07 mới tương đối phong phú. Ghế lái và ghế hành khách phía trước đều có chức năng thông gió, sưởi ấm; ghế hành khách chỉnh điện 6 hướng và tích hợp giao diện kết nối PAD có thể tháo rời. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng đi kèm cửa gió cho hàng ghế sau và bộ lọc bụi mịn PM2.5, đồng thời hỗ trợ khởi động từ xa và chế độ khử trùng bằng nhiệt độ cao.

Đồng thời, BYD Seal 07 2027 còn có cửa sổ trời toàn cảnh với rèm che nắng chỉnh điện, kính cách âm và cách nhiệt hai lớp ở kính chắn gió cùng cửa sổ phía trước. Các tiện ích khác gồm cửa hậu chỉnh điện, sạc không dây 50W, cửa kính chỉnh điện một chạm cho cả bốn cửa, mở khóa không cần chìa và chìa khóa NFC trên điện thoại. Hệ thống tương tác giọng nói hỗ trợ điều khiển bốn vùng, bên cạnh tính năng karaoke không cần micro với công suất âm thanh tối đa 6 kW.

Ở phiên bản thuần điện cao cấp nhất, danh sách trang bị được mở rộng với ghế lái không trọng lực, chức năng massage cho cả hàng ghế trước và sau, ghế sau có thông gió và sưởi ấm, cùng vô-lăng sưởi. Xe còn sở hữu màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD kích thước 26 inch, tủ lạnh thông minh có khả năng làm mát trong khoảng từ -6 đến 6 độ C, hệ thống âm thanh Devialet 20 loa và kính chắn gió phía sau chống nhìn trộm.

Về công nghệ hỗ trợ lái, BYD áp dụng chiến lược phân cấp trang bị giữa các phiên bản. Hệ thống hỗ trợ lái thông minh God's Eye C được trang bị tiêu chuẩn trên các phiên bản thuần điện Premium, Flagship và DM-i Premium. Hệ thống cung cấp các tính năng như kiểm soát hành trình trên đường cao tốc, hỗ trợ chuyển làn, hỗ trợ ra vào đường cao tốc và đỗ xe từ xa. Những phiên bản này cũng có thể lựa chọn nâng cấp lên God's Eye B, bổ sung khả năng hỗ trợ lái xe trong đô thị CNOA và cảm biến LiDAR lắp trên nóc.

Trong khi đó, hai phiên bản Premium cơ bản chỉ được trang bị các tính năng hỗ trợ lái cơ bản như kiểm soát hành trình và radar lùi. Về an toàn thụ động, toàn bộ các phiên bản đều có túi khí phía trước, túi khí bên hông hàng ghế trước và túi khí rèm bảo vệ hành khách ở cả hai hàng ghế. Hệ thống camera toàn cảnh, camera hành trình và chức năng giám sát tình trạng mệt mỏi, mất tập trung của người lái cũng được trang bị tiêu chuẩn. Riêng túi khí trung tâm phía trước chỉ xuất hiện trên phiên bản cao cấp nhất.

Đối với hệ truyền động, BYD Seal 07 thế hệ thứ hai có sự khác biệt rõ rệt giữa bản thuần điện và hybrid cắm điện DM-i. Phiên bản thuần điện sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu sau, tạo công suất tối đa 333 mã lực và mô-men xoắn cực đại 365 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,5 giây, tốc độ tối đa 240 km/h, trong khi tốc độ thử nghiệm chính thức được công bố đạt 245 km/h.

Cung cấp năng lượng cho mô-tơ là bộ pin Blade thế hệ thứ hai dung lượng 76,744 kWh, hỗ trợ sạc nhanh. Theo tiêu chuẩn CLTC, phạm vi hoạt động tối đa của phiên bản này đạt 775 km, với mức tiêu thụ năng lượng được công bố là 9,8 kWh/100 km. Tất cả phiên bản thuần điện đều sử dụng hệ dẫn động cầu sau.

Trong khi đó, BYD Seal 07 DM-i sử dụng hệ dẫn động cầu trước, kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5T công suất tối đa 156 mã lực, mô-men xoắn cực đại 225 Nm với mô-tơ điện có công suất 218 mã lực và mô-men xoắn 260 Nm. Hệ thống hybrid điện EHS giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,7 giây, đạt tốc độ tối đa 190 km/h. Phiên bản này sử dụng bộ pin dung lượng 38 kWh, cho phép di chuyển thuần điện tối đa 330 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Khi pin cạn, mức tiêu thụ nhiên liệu theo tiêu chuẩn NEDC được công bố là 3,3 lít/100 km. So với thế hệ trước, phạm vi hoạt động thuần điện của bản DM-i đã được cải thiện đáng kể nhờ dung lượng pin tăng lên, dù công suất mô-tơ điện giảm từ 200 kW xuống còn 160 kW. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h cũng thay đổi từ 6,9 giây lên 7,7 giây, cho thấy BYD ưu tiên khả năng di chuyển thuần điện và hiệu quả sử dụng năng lượng hơn là hiệu suất tăng tốc trên phiên bản hybrid mới.

Hệ thống khung gầm cũng là điểm nhấn quan trọng trên BYD Seal 07 thế hệ thứ hai. Mẫu sedan này sử dụng hệ thống treo trước tay đòn kép và hệ thống treo sau đa liên kết 5 điểm, nhằm cân bằng giữa khả năng kiểm soát thân xe và sự thoải mái khi di chuyển. Hầu hết các phiên bản được trang bị hệ thống điều khiển giảm chấn thông minh Yunlian-C, trong khi phiên bản thuần điện Flagship cao cấp nhất sử dụng hệ thống treo từ tính Yunlian-M.

- Video cận cảnh BYD Seal 07 thế hệ hai. Nguồn: AutoWorld.