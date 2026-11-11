Xe sedan hạng D công suất 318 mã lực, trang bị tiên tiến, giá hơn 900 triệu đồng

Mẫu sedan hạng sang của thương hiệu Mỹ được nâng cấp đáng kể về thiết kế, công nghệ giải trí và hệ thống hỗ trợ lái xe, nổi bật với màn hình trung tâm độ phân giải 4K kích thước 27 inch, chip xử lý Qualcomm Snapdragon 8155 cùng trợ lý giọng nói tích hợp trí tuệ nhân tạo. Đặc biệt, Lincoln Z mới tiếp tục cung cấp cả phiên bản động cơ xăng và hybrid, trong đó cấu hình hybrid có công suất kết hợp 318 mã lực và mức tiêu thụ nhiên liệu công bố chỉ 5,99 lít/100 km.

Về thiết kế ngoại thất, Lincoln Z 2027 được trang bị lưới tản nhiệt hình khiên pha lê sao băng hoàn toàn mới, tạo hiệu ứng thị giác giống như những vệt mưa sao băng khi ánh sáng và bóng đổ thay đổi. Cụm đèn hậu Super Red cũng được làm mới với cấu trúc thân đèn 3D nổi, bề mặt màu khói và họa tiết dạng da được khắc laser. Người dùng có thể lựa chọn ba hiệu ứng chào mừng khác nhau cho hệ thống đèn hậu, trong khi đèn báo rẽ được thiết kế với hiệu ứng sáng lên rồi tắt dần, tạo điểm nhấn khi xe chuyển hướng.

Lincoln Z 2027.

Hệ thống đèn chào mừng còn có khả năng kích hoạt tuần tự khi chìa khóa được phát hiện trong phạm vi 3 m quanh xe, bao gồm đèn chiếu sáng và thảm đèn chào mừng, đồng thời tay nắm cửa ẩn tự động bật ra. Cản trước và cản sau cũng được tinh chỉnh theo hướng tối giản, giúp tổng thể chiếc sedan trở nên hiện đại và thanh lịch hơn.

Đáng chú ý, Lincoln Z mới áp dụng ngôn ngữ thiết kế thống nhất cho cả phiên bản động cơ xăng và hybrid. Cản trước, cản sau được sơn cùng màu thân xe, trong khi viền cửa kính bên và phần dưới gương chiếu hậu được trang trí bằng các chi tiết crôm sáng bóng. Riêng phiên bản hybrid có thêm logo Lincoln màu xanh dương ở phía trước và huy hiệu nhận diện màu xanh dương tại hai bên thân xe, tạo dấu hiệu phân biệt với phiên bản sử dụng động cơ xăng truyền thống.

Mẫu sedan này vẫn duy trì kích thước tổng thể dài 4.982 mm, rộng 1.865 mm, cao 1.485 mm và chiều dài cơ sở 2.930 mm. Bên cạnh những màu sơn hiện có, Lincoln bổ sung tùy chọn ngoại thất xanh mù tạt (Mustard Green) và màu nội thất nâu ánh sao (Starry Brown) mang đến thêm lựa chọn cá nhân hóa cho khách hàng.

Khoang cabin là một trong những khu vực được Lincoln tập trung nâng cấp trên phiên bản mới. Xe sở hữu bảng đồng hồ LCD toàn màn hình kích thước 12,3 inch, kết hợp màn hình giải trí trung tâm độ phân giải 4K lên tới 27 inch và hệ thống kết nối thông minh SYNC Max Lincoln Star Screen. Thiết kế giao diện tương tác dạng thẻ mới giúp giảm số lớp menu, cho phép người dùng truy cập nhanh các chức năng thường xuyên sử dụng chỉ bằng một thao tác.

Hệ thống được vận hành bởi chip Qualcomm Snapdragon 8155 mang lại khả năng xử lý mượt mà hơn, đồng thời hỗ trợ công nghệ khởi động nhanh STR mới. Theo công bố của hãng, màn hình có thể hoạt động gần như ngay lập tức sau khi khởi động xe, trong khi khả năng tương tác bằng giọng nói sẵn sàng chỉ sau khoảng 2 giây.

Một điểm nhấn công nghệ khác trên Lincoln Z mới là trợ lý giọng nói VA4.0 tích hợp mô hình ngôn ngữ AI mở rộng. Hệ thống hỗ trợ hội thoại theo ngữ cảnh, có khả năng ghi nhớ nội dung trao đổi trước đó và sử dụng phong cách giao tiếp riêng mang tên Star Partner. Trợ lý ảo này còn hỗ trợ nhận diện giọng nói độc lập tại hai khu vực dành cho người lái và hành khách, cho phép thực hiện lệnh trực tiếp mà không cần sử dụng câu lệnh đánh thức.

Người dùng cũng có thể đưa ra nhiều yêu cầu trong cùng một câu nói, giúp việc điều khiển các chức năng trên xe trở nên thuận tiện hơn. Đặc biệt, những tính năng cốt lõi như điều hướng, điều khiển bằng giọng nói, gọi điện và giải trí đa phương tiện vẫn có thể hoạt động ngoại tuyến khi xe đi vào những khu vực sóng yếu như tầng hầm hoặc đường hầm.

Hệ thống định vị trên Lincoln Z mới sử dụng bản đồ Gaode được tùy biến dành riêng cho xe hơi, hỗ trợ đồng bộ dữ liệu dẫn đường giữa điện thoại thông minh và màn hình trung tâm. Các tính năng đáng chú ý bao gồm đếm ngược thời gian đèn giao thông, hướng dẫn tốc độ khi di chuyển qua khu vực có tín hiệu đèn xanh và chuyển tiếp điểm đến từ điện thoại sang hệ thống giải trí trên xe.

Đáng chú ý, hành trình dẫn đường có thể tiếp tục trên điện thoại sau khi người dùng rời khỏi phương tiện, tạo trải nghiệm di chuyển liền mạch. Màn hình giải trí phía hành khách cũng được tích hợp sẵn QQ Music cùng nhiều ứng dụng khác. Ngoài ra, chức năng karaoke WeSing hỗ trợ cả chế độ sử dụng micro và không cần micro, cho phép lựa chọn bài hát thông qua thao tác quét mã QR bằng điện thoại. Toàn bộ các phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn Apple CarPlay và hệ thống kết nối điện thoại thông minh Yilian.

Không chỉ tập trung vào công nghệ giải trí, Lincoln còn chú trọng cải thiện sự thoải mái trong cabin. Hàng ghế trước được trang bị chức năng sưởi ấm và thông gió, trong khi tựa đầu được thiết kế riêng nhằm phù hợp hơn với đặc điểm vóc dáng của người dùng Trung Quốc.

Phần bề mặt phía trước tựa đầu có độ nghiêng 14 độ, kết hợp lớp đệm mềm được tăng thêm 10 mm nhằm cải thiện khả năng nâng đỡ và sự thoải mái khi di chuyển đường dài. Khả năng cách âm cũng là một điểm đáng chú ý khi toàn bộ xe được trang bị 24 gói vật liệu cách âm, kết hợp kính cách âm 5 lớp và cửa sổ trời toàn cảnh có diện tích 1,8 m². Hệ thống âm thanh cao cấp Revel 13 loa cùng âm thanh cảnh báo an toàn được thiết kế riêng bởi dàn nhạc giao hưởng Detroit tiếp tục góp phần nâng cao trải nghiệm bên trong cabin.

Về an toàn, Lincoln Z mới được trang bị hệ thống camera toàn cảnh 540 độ và gói hỗ trợ lái xe thông minh Co-Pilot360 North Star đạt cấp độ L2. Các công nghệ này được tối ưu hóa nhằm hỗ trợ người lái quan sát môi trường xung quanh, nhận diện tình huống giao thông và giảm áp lực khi điều khiển xe. Theo thông tin do nhà sản xuất công bố, hệ thống nhận diện biển báo giao thông đạt tỷ lệ chính xác trên 98%, góp phần nâng cao khả năng hỗ trợ người lái trong những điều kiện vận hành khác nhau.

Ở phiên bản hybrid, Lincoln Z mới sử dụng hệ truyền động Lincoln Hybrid, kết hợp động cơ xăng 2.0L tăng áp từng được vinh danh trong danh sách 10 động cơ tốt nhất của Ward's với một mô-tơ điện. Tổng công suất kết hợp đạt 318 mã lực, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 6 giây. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp được công bố ở mức 5,99 lít/100 km, trong khi phạm vi hoạt động có thể đạt 885 km.

Hệ thống hybrid có khả năng vận hành thuần điện ở tốc độ thấp và chuyển sang chế độ hybrid khi di chuyển ở tốc độ trung bình hoặc cao. Bộ pin sử dụng công nghệ lithium ternary NCM111. Trong khi đó, phiên bản động cơ xăng truyền thống được trang bị máy 2.0L tăng áp, có công suất tối đa 261 mã lực.