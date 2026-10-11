Xe sedan hạng D công suất 286 mã lực, trang bị tiên tiến, giá chưa tới 500 triệu đồng

Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, Changan Qiyuan A06 2027 không thay đổi đáng kể về kiểu dáng tổng thể mà tập trung bổ sung lựa chọn màu sắc và hoàn thiện trang bị. Điểm mới dễ nhận biết nhất là màu sơn đỏ rực rỡ, được phát triển để đáp ứng thị hiếu của nhóm khách hàng yêu thích phong cách trẻ trung và nổi bật.

Changan Qiyuan A06 2027.

Phần đầu xe tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế “thẩm mỹ ánh sáng”, được phát triển bởi đội ngũ thiết kế toàn cầu do nhà thiết kế Klaus Zyciora dẫn dắt. Cụm đèn pha liền mạch tích hợp 236 nguồn sáng LED, hỗ trợ các tín hiệu chiếu sáng tùy chỉnh và hiệu ứng ánh sáng chuyển động, tạo dấu ấn riêng cho mẫu sedan điện của Changan.

Changan Qiyuan A06 2027 có kích thước dài 4.885 mm, rộng 1.916 mm và cao 1.496 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.922 mm. Các thông số này giúp xe sở hữu tỷ lệ thân xe dài và không gian cabin được kỳ vọng rộng rãi. Ở phía sau, cụm đèn hậu hình sao gồm 236 đèn LED được thiết kế liền mạch với hiệu ứng chiếu sáng đồng bộ với phần đầu xe.

Cản sau tạo hình dạng bộ khuếch tán kết hợp cánh gió kiểu đuôi vịt hướng lên, tăng vẻ thể thao cho tổng thể. Đáng chú ý, phiên bản thuần điện có cốp trước dung tích 108 lít với chức năng mở bằng cảm ứng. Khoang hành lý phía sau đạt 656 lít, bao gồm ngăn chứa đồ ẩn 81 lít, và có thể mở rộng lên 1.770 lít khi gập hàng ghế sau giúp tăng tính linh hoạt khi chở hành lý hoặc đồ dùng cồng kềnh.

Công nghệ hỗ trợ lái xe là một trong những điểm nhấn trên Changan Qiyuan A06 2027. Các phiên bản tiêu chuẩn được trang bị 5 camera độ nhạy cao, 12 radar siêu âm và 5 radar sóng milimét. Hệ thống này hỗ trợ những tính năng như chuyển làn bằng cần gạt và lùi xe theo quỹ đạo đã ghi nhận, giúp người lái thuận tiện hơn trong một số tình huống di chuyển và đỗ xe.

Ở các phiên bản cao cấp, hệ thống cảm biến được nâng cấp với một lidar, 11 camera độ nhạy cao, 12 radar siêu âm và 3 radar sóng milimét, kết hợp chip TC399. Cấu hình này hỗ trợ các chức năng nâng cao như dẫn đường có hỗ trợ lái trên đường cao tốc và ghi nhớ vị trí đỗ xe. Sự khác biệt về phần cứng giữa các phiên bản giúp khách hàng lựa chọn cấu hình phù hợp với nhu cầu sử dụng và ngân sách.

Khoang nội thất Changan Qiyuan A06 được thiết kế theo phong cách buồng lái bao quanh, với bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 10,17 inch và màn hình điều khiển trung tâm 15,6 inch. Xe sử dụng chip MTK8676 sản xuất trên tiến trình 4 nm dành cho ô tô, với năng lực xử lý được giới thiệu ở mức tương đương Qualcomm 8295.

Cấu hình này hướng đến khả năng vận hành các chức năng giải trí và giao diện thông minh một cách mượt mà. Đặc biệt, cả bốn vị trí ghế đều được trang bị chức năng sưởi ấm, thông gió và massage, tăng tiện nghi cho người ngồi trên xe. Ghế trước có thể gập xuống để kết nối với hàng ghế thứ hai, trong khi hàng ghế sau hỗ trợ điều chỉnh góc ngả vô cấp lên đến 145 độ, giúp hành khách có thêm lựa chọn tư thế ngồi nghỉ trong những hành trình dài.

Về hệ truyền động, Changan Qiyuan A06 2027 cung cấp hai lựa chọn gồm thuần điện và mở rộng phạm vi hoạt động. Phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh hút khí tự nhiên dung tích 1,5 lít với công suất tối đa 98 mã lực, đóng vai trò trong hệ thống truyền động để hỗ trợ khả năng di chuyển đường dài.

Theo công bố của hãng, xe có thể chạy thuần điện tối đa 240 km và đạt tổng phạm vi hoạt động hơn 2.120 km khi bình xăng và pin được nạp đầy. Cấu hình này hướng đến khách hàng muốn tận dụng khả năng di chuyển bằng điện trong những chuyến đi thường ngày nhưng vẫn cần sự linh hoạt khi đi xa mà không phụ thuộc hoàn toàn vào mạng lưới trạm sạc.

Trong khi đó, phiên bản thuần điện sử dụng nền tảng điện áp cao 800V với công nghệ bán dẫn SiC và động cơ điện đặt phía sau. Khách hàng có thể lựa chọn phiên bản công suất 163 hoặc 286 mã lực, tương ứng phạm vi hoạt động 510 km và 630 km theo tiêu chuẩn CLTC. Nền tảng điện áp cao kết hợp công nghệ sạc nhanh 6C giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng.

Theo thông số được công bố, pin của Changan Qiyuan A06 2027 có thể được sạc từ 30-80% trong 9 phút, hoặc từ 10-80% trong 12 phút trong điều kiện sạc phù hợp. Đây là lợi thế đáng chú ý đối với người dùng thường xuyên di chuyển đường dài và muốn giảm thời gian chờ tại trạm sạc.