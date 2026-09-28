Xe sedan hạng D công suất 197 mã lực, giá hơn 310 triệu đồng

Mẫu xe sedan chạy điện mới của Jetta được phát triển trên kiến trúc riêng của thương hiệu, sử dụng nền tảng thuần điện và tích hợp hệ thống lái xe thông minh dựa trên chip Horizon Journey 6M. Theo kế hoạch, Jetta M6 2027 sẽ chính thức ra mắt vào giữa tháng 10/2026.

Jetta M6 2027.

Jetta M6 2027 đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong ngôn ngữ thiết kế của thương hiệu. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chạy ban ngày LED hình chữ L, khi bật sáng tạo hiệu ứng giống hình giọt nước, mang đến diện mạo hiện đại và khác biệt. Xe được cung cấp tổng cộng 6 màu ngoại thất gồm xanh băng giá, tím phương đông, bạc ánh trăng, trắng sứ, đen thanh lịch và vàng bình minh, giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn về phong cách.

M6 2027 có chiều dài 4.806 mm, chiều rộng 1.895 mm hoặc 1.868 mm tùy cấu hình, chiều cao 1.500 mm và chiều dài cơ sở 2.820 mm. Xe có tùy chọn mâm 17 hoặc 18 inch. Cổng sạc được bố trí tại chắn bùn phía hành khách, trong khi phần đuôi xe gây chú ý với cụm đèn hậu LED kéo dài toàn chiều rộng thân xe. Ở trung tâm là dòng chữ JETTA, đi kèm huy hiệu dành cho xe năng lượng mới, qua đó nhấn mạnh hệ truyền động thuần điện của mẫu xe.

Khoang nội thất Jetta M6 được thiết kế theo hướng bao quanh người lái, đồng thời cung cấp ba tùy chọn màu gồm xám mực, trắng núi và tím mây. Điểm nhấn công nghệ nằm ở cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn kết hợp màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,6 inch, độ phân giải 2,5K. Hệ thống đèn viền nội thất ẩn với 256 màu cũng được tích hợp nhằm tạo không gian hiện đại và có thể thay đổi theo sở thích của người sử dụng.

Một trong những trang bị đáng chú ý trên Jetta M6 2027 là hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh sử dụng chip Horizon Journey 6M. Đây là nền tảng cho các chức năng hỗ trợ lái dựa trên công nghệ thị giác, bao gồm NOA trên đường cao tốc và trong đô thị. Việc đưa các tính năng hỗ trợ lái nâng cao lên một mẫu xe có giá bán trước từ 80.800 nhân dân tệ cho thấy Jetta đang tập trung vào yếu tố công nghệ để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV điện phổ thông tại Trung Quốc.

Jetta M6 2027 sử dụng cấu hình mô-tơ điện đơn đặt ở cầu trước. Tùy phiên bản, công suất tối đa của mô-tơ lần lượt đạt 154 và 197 mã lực. Xe sử dụng bộ pin do Zhongchuang Innovation Aviation cung cấp, với hai mức phạm vi hoạt động tương ứng 465 km và 555 km cho mỗi lần sạc.