Mẫu sedan hạng sang của thương hiệu Hongqi đã bắt đầu nhận đặt trước tại Trung Quốc với 4 phiên bản, giá dao động từ 329.800-419.800 nhân dân tệ (tương đương 1,271-1,618 tỷ đồng). Điểm nhấn trên thế hệ mới là hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Huawei Qiankun ADS 5 phiên bản cao cấp, nền tảng điện áp cao 800V hỗ trợ sạc nhanh 6C cùng bộ pin dung lượng 40,4 kWh.

Hongqi H9 PHEV 2027.

Hongqi H9 2027 tiếp tục duy trì ngôn ngữ tạo hình mang đậm phong cách phương Đông, vốn là dấu ấn đặc trưng của dòng sedan cao cấp Hongqi. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn, sử dụng các thanh mạ crôm bố trí theo chiều dọc, kết hợp logo Hongqi đặt chính giữa và cụm đèn pha thanh mảnh ở hai bên. Cách tạo hình này mang đến diện mạo bề thế, đồng thời giúp mẫu xe duy trì khả năng nhận diện đặc trưng.

Ở phía sau, cụm đèn hậu được thiết kế đồng điệu với phần đầu xe nhưng không sử dụng dải đèn LED liền mạch kéo dài toàn bộ chiều rộng. Thay vào đó, hai cụm đèn được ngăn cách bằng một thanh crôm, trong khi cản sau được tạo hình tối giản với những chi tiết mạ crôm trang trí khu vực ống xả. Hongqi H9 2027 sở hữu kích thước tổng thể dài 5.230 mm, rộng 1.955 mm và cao 1.515 mm, chiều dài cơ sở 3.120 mm.

Một trong những nâng cấp quan trọng nhất trên Hongqi H9 2027 là hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Huawei Qiankun ADS 5 High-end Edition. Hệ thống này sử dụng kiến trúc dự phòng cấp độ L3, hướng đến khả năng nâng cao độ an toàn và hỗ trợ người lái trong nhiều tình huống giao thông phức tạp.

Phần cứng cảm biến được đầu tư với một radar LiDAR cấp độ hình ảnh sử dụng công nghệ đường dẫn quang kép, có khả năng quét 896 dòng, kết hợp ba cảm biến LiDAR trạng thái rắn độ chính xác cao. Cấu hình cảm biến đa dạng giúp hệ thống thu thập dữ liệu môi trường xung quanh, hỗ trợ nhận diện phương tiện, người đi bộ và các chướng ngại vật trên đường.

Không gian nội thất của Hongqi H9 2027 được cải tiến toàn diện theo hướng sang trọng và hiện đại hơn. Khoang cabin sử dụng nhiều vật liệu da cao cấp kết hợp các chi tiết trang trí tinh tế, tạo cảm giác cao cấp cho cả người lái lẫn hành khách. Điểm nhấn ở khu vực bảng táp-lô là hệ thống thông tin giải trí ba màn hình thế hệ mới, trong đó màn hình trung tâm có kích thước 16,1 inch, độ phân giải 3K và vận hành trên nền tảng hệ điều hành HarmonyOS.

Hệ thống hỗ trợ khả năng tương tác thông minh trong xe cũng như kết nối, cộng tác đa màn hình, giúp người dùng thuận tiện hơn khi sử dụng các tính năng giải trí và điều khiển phương tiện. Bên cạnh đó, Hongqi H9 mới còn được trang bị hệ thống âm thanh cao cấp Huawei Sound 7.1.4 với tổng cộng 25 loa, hướng đến trải nghiệm giải trí chất lượng cao trong khoang cabin.

Khả năng phục vụ hành khách phía sau tiếp tục là một trong những ưu tiên của Hongqi H9 2027. Ghế ngồi được bọc da thật, trong khi khoảng để chân ở hàng ghế sau đạt 172 mm, tạo không gian tương đối thoải mái cho những chuyến đi dài hoặc nhu cầu di chuyển phục vụ công việc. Khoang hành lý có dung tích 447 lít, đáp ứng nhu cầu chứa hành lý trong các chuyến công tác và du lịch.

H9 2027 được phát triển trên kiến trúc hybrid chuyên dụng, kết hợp hệ thống truyền động plug-in hybrid với động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 2 lít. Động cơ đốt trong có công suất tối đa 197 mã lực, kết hợp hệ thống truyền động điện hybrid hai tốc độ bố trí dọc và bộ pin dung lượng 40,4 kWh. Xe sử dụng nền tảng điện áp cao 800V, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 6C nhằm rút ngắn thời gian nạp năng lượng.

Theo công bố, phạm vi di chuyển thuần điện của Hongqi H9 2027 đạt 275 km theo tiêu chuẩn CLTC. Mẫu sedan này có tốc độ tối đa 238 km/h, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu được công bố ở mức 5,19 lít/100 km. Những thông số trên cho thấy Hongqi muốn kết hợp khả năng vận hành mạnh mẽ với hiệu quả sử dụng năng lượng, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động bằng cả động cơ xăng và mô-tơ điện.

Đáng chú ý, toàn bộ các phiên bản Hongqi H9 2027 đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén kín và công nghệ điều chỉnh iDCS với tốc độ phản hồi tính bằng mili giây. Hệ thống này được kỳ vọng giúp xe thích ứng nhanh hơn với điều kiện mặt đường, cải thiện độ êm ái và khả năng ổn định thân xe trong quá trình vận hành.

Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống đánh lái bánh sau hai chiều với góc tối đa 16 độ, cho phép bánh sau thay đổi hướng nhằm hỗ trợ khả năng xoay trở ở tốc độ thấp và tăng độ ổn định khi di chuyển ở tốc độ cao. Nhờ công nghệ này, bán kính quay vòng tối thiểu của Hongqi H9 2027 chỉ ở mức 5,35 m, một thông số đáng chú ý đối với mẫu sedan có chiều dài tổng thể hơn 5,2 m.

- Video cận cảnh Hongqi H9 PHEV 2027. Nguồn: China Auto Insider.