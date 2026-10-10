Xe sedan dài hơn 5 mét, công suất 237 mã lực, giá hơn 800 triệu đồng

Buick cho biết, LaCrosse thế hệ mới được nâng cấp khoảng 50 chi tiết, tập trung vào thiết kế, tiện nghi nội thất, khả năng cách âm và trải nghiệm vận hành. Đáng chú ý, toàn bộ phiên bản đều được trang bị động cơ tăng áp 2.0L kết hợp hộp số tự động 9 cấp, ghế trước có chức năng sưởi ấm, thông gió và massage, màn hình giải trí cỡ lớn tích hợp trí tuệ nhân tạo, hệ thống đỗ xe tự động APA cùng camera quan sát toàn cảnh 360 độ. Bên cạnh đó, hãng còn giới thiệu phiên bản đặc biệt kỷ niệm 20 năm với các phối màu cao cấp độc quyền.

Buick LaCrosse 2027 vẫn duy trì phong cách thanh lịch đặc trưng của dòng sedan cỡ lớn, nhưng được tinh chỉnh để tạo diện mạo hiện đại và nổi bật hơn. Cụm đèn pha được bổ sung viền mạ crôm tinh tế, kết hợp các chi tiết họa tiết tham số bên dưới nhằm tăng chiều sâu thị giác.

Buick LaCrosse 2027.

Lưới tản nhiệt phía trước sử dụng ngôn ngữ thiết kế tham số mới, trong khi dải viền mạ crôm hình cánh đặt phía dưới cản trước giúp phần đầu xe trông rộng và bề thế hơn. Hai bên đầu xe xuất hiện các khe hút gió màu đen, tạo sự liên kết liền mạch giữa cụm đèn pha và lưới tản nhiệt phía dưới. Những điều chỉnh này không làm thay đổi hoàn toàn diện mạo tổng thể, nhưng góp phần giúp mẫu sedan Buick có vẻ ngoài năng động và cao cấp hơn.

Nhìn từ bên hông, điểm mới đáng chú ý là bộ mâm hợp kim 19 inch với họa tiết hình ngôi sao. Các mặt cắt được gia công chính xác, tạo hiệu ứng tương phản với những khu vực sơn đen, qua đó tăng vẻ thể thao cho thân xe. Buick LaCrosse 2027 có chiều dài 5.003 mm, rộng 1.866 mm, cao 1.466 mm và chiều dài cơ sở 2.905 mm, mang lại tỷ lệ thân xe dài, phù hợp với một mẫu sedan hướng đến sự thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách.

Ngoài những màu sơn hiện có, Buick LaCrosse 2027 còn được bổ sung màu ngoại thất mới mang tên xanh tre mực, trong khi phiên bản đặc biệt kỷ niệm 20 năm sở hữu các phối màu riêng nhằm tăng tính nhận diện.

Khoang nội thất của Buick LaCrosse 2027 được thiết kế theo phong cách du thuyền, với dải trang trí mạ crôm hình vòng cung chạy xuyên suốt bảng táp-lô, bảng điều khiển trung tâm và các tấm ốp cửa. Hãng cũng bổ sung tùy chọn nội thất màu sáng mang tên bình minh trên núi, tạo cảm giác thoáng đãng và sang trọng hơn. Tất cả các phiên bản đều được trang bị màn hình hiển thị thông tin 8,8 inch và màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch có công nghệ giảm ánh sáng xanh.

Hệ thống vận hành sử dụng chip Qualcomm 8155 dành cho ô tô, hỗ trợ mô hình trí tuệ nhân tạo Doubao AI và cho phép điều khiển hơn 50 chức năng của xe thông qua tương tác thông minh. Các nút điều chỉnh ghế được bố trí trên tấm ốp cửa, kết hợp núm điều khiển trang trí pha lê, tạo điểm nhấn cao cấp cho khu vực người dùng thường xuyên tiếp xúc. Đặc biệt, công suất sạc điện thoại không dây đã được nâng từ 15W lên 50W, giúp rút ngắn thời gian sạc các thiết bị tương thích.

Ghế ngồi là một trong những hạng mục được Buick chú trọng nâng cấp trên LaCrosse 2027. Mẫu sedan này sử dụng ghế đa chức năng với thiết kế hỗ trợ giảm áp lực lên cơ thể, đồng thời tất cả các phiên bản đều có ghế trước tích hợp sưởi ấm, thông gió và massage. Hãng còn bố trí nút điều khiển riêng cho ghế hành khách phía trước nhằm tăng tính tiện dụng.

Độ dày lớp đệm mút tại tựa đầu ghế trước được tăng từ 10 mm lên 15 mm, trong khi phần đệm ngồi dày thêm 25 mm, hướng đến khả năng nâng đỡ tốt hơn trong những hành trình dài. Ở các phiên bản cao cấp, hành khách phía sau cũng được hưởng lợi từ ghế có chức năng sưởi ấm, thông gió và massage. Tựa đầu có thể điều chỉnh góc nghiêng lên đến 35 độ, giúp tăng khả năng hỗ trợ hai bên đầu và cải thiện sự thoải mái khi ngồi nghỉ.

Khả năng cách âm và tiện nghi giải trí cũng được nâng cấp trên Buick LaCrosse mới. Xe sử dụng kính nhiều lớp cách âm dày 5,4 mm, hệ thống gioăng cửa ba lớp và công nghệ khử tiếng ồn chủ động ANC nhằm hạn chế tiếng ồn từ môi trường bên ngoài cũng như rung động khi xe vận hành. Hệ thống âm thanh vòm Bose Centerpoint với 11 loa được trang bị để nâng cao trải nghiệm giải trí trong cabin.

Về hỗ trợ lái xe, LaCrosse 2027 có hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ACC trên đường cao tốc kết hợp chức năng hỗ trợ giữ làn đường trong nhiều tình huống. Hệ thống đỗ xe tự động APA và camera quan sát toàn cảnh 360 độ cũng là trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng xe, hỗ trợ người lái khi di chuyển trong không gian hẹp hoặc thực hiện các thao tác đỗ xe.

LaCrosse 2027 sử dụng động cơ Ecotec tăng áp thế hệ thứ tám với dung tích 2 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 237 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động Hydra-Matic 9 cấp, truyền sức mạnh tới bánh xe và cho phép mẫu sedan tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 7,2 giây.

Bên cạnh hệ truyền động, Buick LaCrosse 2027 tiếp tục sử dụng khung gầm dạng đám mây do hãng phát triển, với khung phụ phía trước liên kết mềm toàn phần, tay đòn điều khiển phía dưới phía trước sử dụng bạc lót thủy lực và hệ thống treo độc lập bốn liên kết phía sau. Cấu hình này hướng đến khả năng hấp thụ rung động, hạn chế tiếng ồn và nâng cao độ ổn định khi xe di chuyển.

Kết hợp với ghế ngồi được cải tiến, hệ thống cách âm nhiều lớp và các công nghệ hỗ trợ lái xe, LaCrosse thế hệ mới tiếp tục nhấn mạnh thế mạnh về sự êm ái và tiện nghi của một mẫu sedan cao cấp.

- Video cận cảnh Buick LaCrosse 2027. Nguồn: AutoWorld.