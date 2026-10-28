Xe sedan dài gần 4,9 mét, mạnh 252 mã lực, giá hơn 460 triệu đồng

Về thiết kế, Chery Fulwin A9 Extended Range Edition 2027 được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Lingfeng Aesthetics, mang phong cách thể thao với phần đầu xe nổi bật bởi cản trước tích hợp bộ chia gió và lưới tản nhiệt hút gió chủ động AGS. Cụm đèn pha Wind Blade Star Diamond sử dụng công nghệ LED, tích hợp chức năng chiếu sáng thích ứng, đèn hỗ trợ chiếu sáng và tính năng đèn duy trì sáng sau khi tắt xe.

Chery Fulwin A9 Extended Range Edition 2027.

Điểm đáng chú ý khác là cảm biến LiDAR được bố trí trên nóc, phục vụ hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh. Xe có kích thước dài 4.890 mm, rộng 1.913 mm, cao 1.489 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm, tạo nên tỷ lệ thân xe tương đối dài cùng không gian nội thất hứa hẹn rộng rãi. Khách hàng có thể lựa chọn giữa bảy màu ngoại thất gồm đỏ Begonia, tím khói núi, hồng mây Beiges, trắng sườn tuyết, xám bazan, xanh cát hát và đen mực.

Khoang cabin của Fulwin A9 Extended Range Edition 2027 có hai tùy chọn phối màu là tím đêm - đen và tím mây - xám. Xe sử dụng hệ thống Lingxi Smart Cockpit 2.0, nổi bật với màn hình giải trí trung tâm độ phân giải 2,5K, kích thước 15,6 inch, kết hợp chip xử lý hiệu năng cao được sản xuất trên tiến trình 3 nm. Trang bị này hướng đến khả năng hiển thị sắc nét và xử lý các tác vụ giải trí, kết nối trong xe.

Hệ thống âm thanh Yang Boya gồm 23 loa, hỗ trợ cấu hình âm thanh vòm 7.1.4.2 với công suất cực đại 1.080 W, kết hợp đèn viền nội thất 256 màu để tăng trải nghiệm cho người ngồi trong cabin. Với cách bố trí công nghệ tập trung vào màn hình, âm thanh và khả năng tùy chỉnh không gian, mẫu sedan Trung Quốc này hướng đến nhóm khách hàng đề cao tiện nghi và trải nghiệm giải trí trên xe.

Fulwin A9 Extended Range Edition 2027 được trang bị hệ thống Falcon với tổng cộng 27 cảm biến độ chính xác cao, trong đó có cảm biến LiDAR. Hệ thống hỗ trợ các chức năng NOA trên đường cao tốc, NOA trong đô thị và đỗ xe thông minh trong nhiều tình huống.

Các công nghệ này có thể hỗ trợ người lái trong quá trình di chuyển và thao tác đỗ xe, tuy nhiên mức độ hoạt động cụ thể còn phụ thuộc điều kiện vận hành cũng như cấu hình của từng phiên bản. Việc tích hợp LiDAR cùng nhiều cảm biến giúp tăng khả năng thu thập dữ liệu môi trường xung quanh, là một trong những điểm nhấn công nghệ của mẫu Fulwin A9 mới.

Hệ truyền động của Chery Fulwin A9 Extended Range Edition 2027 gồm động cơ xăng 4 xi lanh hút khí tự nhiên dung tich 1,5 lít đóng vai trò phát điện. Mô-tơ điện đạt tối đa 252 mã lực. Fulwin A9 Extended Range Edition 2027 sử dụng bộ pin Rhino dung lượng 28,3 kWh, cho phạm vi di chuyển thuần điện tối đa 230 km theo thông số được công bố.

Khi cần bổ sung năng lượng, hệ thống sạc nhanh cho phép pin tăng dung lượng từ 30% lên 80% trong khoảng 20 phút. Xe còn có bình nhiên liệu dung tích 60 lít, hỗ trợ mở rộng khả năng di chuyển khi kết hợp nguồn điện từ pin với hệ thống phát điện sử dụng xăng. Ngoài ra, mẫu sedan này được trang bị hệ thống lái trợ lực điện DP-EPS hai bánh răng và bộ điều khiển phanh tích hợp IPB.