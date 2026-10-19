Xe sedan công suất công suất 168 mã lực, giá hơn 500 triệu tại Việt Nam, cạnh tranh với Mazda3

Mẫu sedan mang phong cách coupe bốn cửa này hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích thiết kế thể thao, đồng thời cung cấp hai lựa chọn động cơ xăng hút khí tự nhiên và tăng áp. MG GT cạnh tranh trực tiếp với Honda Civic, Kia K3, Mazda3 và Hyundai Elantra.

MG GT.

MG GT được giới thiệu cùng thời điểm với mẫu SUV hybrid MG ZS thế hệ mới, đánh dấu bước mở rộng danh mục sản phẩm của MG tại Việt Nam. Mẫu sedan này được định vị hướng đến những khách hàng muốn sở hữu một chiếc xe gầm thấp có ngoại hình khác biệt, thay vì phong cách thiết kế thiên về sự trung tính thường thấy trên nhiều mẫu sedan truyền thống.

Trong giai đoạn đầu mở bán, MG Việt Nam áp dụng chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho cả hai phiên bản, giúp giảm một phần chi phí lăn bánh ban đầu. Chính sách hậu mãi đi kèm gồm bảo hành 10 năm và dịch vụ cứu hộ 24/7, là những yếu tố được hãng sử dụng để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Điểm nhấn nổi bật của MG GT nằm ở kiểu dáng fastback với phần mui kéo dài rồi vuốt thấp về phía đuôi, tạo cảm giác như một mẫu coupe bốn cửa. Những đường gân dập nổi chạy dọc thân xe kết hợp bộ mâm hợp kim 17 inch mang đến diện mạo năng động, trong khi phiên bản Luxury có thêm cùm phanh màu đỏ nhằm nhấn mạnh phong cách thể thao.

Phần đầu xe gây chú ý với lưới tản nhiệt kích thước lớn, sử dụng các nan dọc cùng họa tiết tạo khối. Cụm đèn LED thanh mảnh được tích hợp chức năng bật, tắt tự động và điều chỉnh ánh sáng thông minh. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED có đồ họa cách điệu kết hợp cản sau tạo hình khỏe khoắn, giúp tổng thể ngoại thất duy trì sự đồng nhất với phong cách thiết kế thể thao.

Khoang nội thất MG GT được bố trí theo hướng tập trung vào người lái, với bảng táp-lô có cách sắp xếp các màn hình và nút điều khiển nhằm tạo sự thuận tiện khi sử dụng. Xe trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số Full TFT kích thước 7 inch và màn hình giải trí trung tâm 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Ghế ngồi bọc da có thiết kế ôm người, trong đó ghế lái chỉnh điện 6 hướng.

Vô-lăng bọc microfiber góp phần tạo cảm giác thể thao khi cầm nắm, đồng thời xe có thêm cửa sổ trời và hệ thống điều hòa tự động tích hợp bộ lọc bụi mịn PM2.5. Hàng ghế sau được bố trí cửa gió điều hòa riêng, trong khi gương chiếu hậu ngoài có chức năng sấy và gập điện, tăng tính tiện dụng trong điều kiện thời tiết khác nhau.

MG GT được phân phối tại Việt Nam với hai cấu hình động cơ, hướng đến những nhu cầu sử dụng khác nhau. Phiên bản 1.5 Luxury sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 109 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT. Cấu hình này phù hợp với người dùng ưu tiên khả năng vận hành nhẹ nhàng trong đô thị và nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Trong khi đó, phiên bản 1.5T Premium được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5L, đạt công suất 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm, đi cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT. So với bản Luxury, phiên bản Premium có thông số công suất và mô-men xoắn cao hơn đáng kể, hướng đến những khách hàng muốn có khả năng tăng tốc mạnh mẽ và cảm giác lái thể thao hơn.

Bên cạnh khác biệt về động cơ, MG GT 1.5T Premium còn được trang bị gói hỗ trợ lái MG Pilot với nhiều tính năng an toàn chủ động. Các công nghệ đáng chú ý gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ giữ làn khẩn cấp.

GT có camera 360 độ hỗ trợ quan sát xung quanh xe, cảm biến đỗ xe phía sau và hệ thống cảnh báo áp suất lốp trực tiếp. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm cân bằng điện tử, phanh tay điện tử, Auto Hold và 6 túi khí. Việc kết hợp các trang bị an toàn cơ bản với những công nghệ hỗ trợ lái nâng cao trên bản Premium giúp MG GT đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau, từ di chuyển hằng ngày đến các chuyến đi đường dài.

- Video khám phá MG GT. Nguồn: Thử xe.