Xe sedan công suất 590 mã lực, trang bị tiên tiến, giá từ 850 triệu đồng

Giá bán của Avatr 06 2027 tại thị trường Trung Quốc dao động từ 219.900-229.900 Nhân dân tệ (tương đương 850,19-888,85 triệu đồng). Với thiết kế hiện đại, công nghệ hỗ trợ lái thế hệ mới và nhiều cấu hình truyền động, Avatr 06 2027 tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe điện hóa cao cấp có hàm lượng công nghệ lớn.

Avatr 06 2027.

Avatr 06 2027 duy trì ngôn ngữ thiết kế hiện đại của thương hiệu với phần mui tạo hiệu ứng nổi, kiểu dáng thân xe liền mạch và đường nét hướng đến tính khí động học. Xe sử dụng thiết kế hatchback không có cửa sổ phía sau theo cách bố trí thông thường, tạo diện mạo khác biệt so với nhiều mẫu sedan truyền thống.

Một điểm nhấn khác là cửa tự động thông minh dành cho hàng ghế trước, góp phần tăng sự tiện lợi khi lên xuống xe. Avatr 06 có kích thước dài 4.855 mm, rộng 1.960 mm và cao 1.467 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.940 mm. Những thông số này tạo nên tỷ lệ thân xe tương đối dài và rộng, đồng thời cung cấp nền tảng cho không gian cabin thoải mái.

Khoang nội thất của Avatr 06 2027 được phát triển theo hướng số hóa, với hệ thống màn hình cỡ lớn đóng vai trò trung tâm. Xe sở hữu màn hình toàn cảnh độ phân giải 4K, kích thước 35,4 inch, kết hợp màn hình điều khiển trung tâm 15,6 inch và hai màn hình 6,7 inch phục vụ việc quan sát phía sau. Cách bố trí này giúp mở rộng khả năng hiển thị thông tin, đồng thời tạo phong cách nội thất công nghệ cao.

Bên cạnh đó, Avatr 06 2027 được trang bị ghế bọc da Nappa, hệ thống âm thanh Meridian và ghế không trọng lực dành cho cả người lái lẫn hành khách phía trước. Những tiện nghi này hướng đến việc nâng cao trải nghiệm trên các hành trình dài, đặc biệt khi người dùng thường xuyên sử dụng xe cho nhu cầu đi lại hằng ngày hoặc công việc.

Điểm đáng chú ý trên Avatr 06 2027 là hệ thống hỗ trợ lái Huawei Qiankun ADS 5. Theo thông tin giới thiệu, hệ thống được nâng cấp với radar sóng milimét 4D, nhằm cải thiện khả năng nhận diện môi trường và hỗ trợ các chức năng lái xe thông minh. Xe còn được bổ sung những tính năng như định vị vị trí sạc theo chỗ đỗ xe và RCA, được mô tả là chức năng hỗ trợ hành trình chuyển vùng.

Các công nghệ này hướng đến việc giúp xe xử lý linh hoạt hơn trong những tình huống di chuyển phức tạp, đồng thời hỗ trợ người lái trong quá trình tìm kiếm và tiếp cận điểm sạc. Tuy nhiên, khả năng hoạt động thực tế của từng tính năng còn phụ thuộc vào cấu hình xe, điều kiện giao thông, bản đồ và phạm vi hỗ trợ của hệ thống tại từng thị trường.

Avatr 06 2027 dự kiến tiếp tục kế thừa nền tảng kỹ thuật của phiên bản hiện hành. Cấu hình điện mở rộng phạm vi hoạt động sử dụng động cơ xăng 1,5 lít đóng vai trò làm máy phát điện kết hợp với mô-tơ điện ở cầu sau với công suất 310 mã lực cùng hai lựa chọn pin dung lượng 31,7 kWh và 45,06 kWh. Theo công bố, hai cấu hình này có phạm vi di chuyển thuần điện lần lượt là 230 km và 330 km, trong khi tổng phạm vi hoạt động kết hợp đạt 1.190 km và 1.250 km.

Đối với phiên bản thuần điện, Avatr 06 cung cấp cả cấu hình một mô-tơ điện và hai mô-tơ điện. Cả hai đều sử dụng bộ pin dung lượng 72,88 kWh, nhưng phạm vi hoạt động được công bố khác nhau. Bản một mô-tơ điện với công suất tối đa 338 mã lực, có thể di chuyển tối đa 650 km. Trong khi bản hai mô-tơ điện đạt 600 km theo thông số được cung cấp, tổng công suất 590 mã lực.