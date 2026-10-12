Xe sedan cỡ B tháng 9: Honda City bật tăng, bám đuổi quyết liệt Toyota Vios

Theo số liệu bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, 5 mẫu sedan cỡ B gồm Toyota Vios, Honda City, Mazda2, Hyundai Accent và Mitsubishi Attrage đạt tổng doanh số 2.097 xe trong tháng 9/2026, tăng 471 xe, tương đương 29% so với mức 1.626 xe của tháng 8.

Đà phục hồi diễn ra sau tháng 7 âm lịch, thời điểm thị trường ô tô thường chịu ảnh hưởng từ tâm lý kiêng mua sắm của một bộ phận khách hàng. Trong tháng 9, 3 mẫu xe gồm Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent đều tăng trưởng doanh số, trong đó Honda City có mức tăng mạnh nhất. Ngược lại, Mazda2 và Mitsubishi Attrage tiếp tục giảm nhẹ.

Xét về thứ hạng, Toyota Vios vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 758 xe bán ra. Tuy nhiên, Honda City đang tạo sức ép đáng kể khi đạt 617 xe, chỉ còn kém đối thủ Nhật Bản 141 xe. Mazda2 đứng thứ ba, trong khi Hyundai Accent và Mitsubishi Attrage lần lượt xếp ở hai vị trí cuối bảng.

Toyota Vios: 758 xe

Toyota Vios bán được 758 xe trong tháng 9, tăng 102 xe, tương đương 15,5% so với mức 656 xe của tháng trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, mẫu sedan của Toyota đạt 6.931 xe, tiếp tục dẫn đầu nhóm sedan cỡ B trong danh sách này.

Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu nhóm sedan cỡ B trong danh sách này. Ảnh: Toyota Thái Hoà

Vios vẫn duy trì lợi thế nhờ vị thế lâu năm trên thị trường, hướng đến nhóm khách hàng gia đình và người mua xe phục vụ kinh doanh dịch vụ. Mức tăng trưởng trong tháng 9 giúp mẫu xe củng cố ngôi đầu, nhưng khoảng cách với Honda City đang thu hẹp nhanh chóng. Nếu đối thủ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, cuộc cạnh tranh vị trí số một trong những tháng cuối năm có thể trở nên quyết liệt hơn.

Honda City: 617 xe

Honda City là mẫu xe tăng trưởng mạnh nhất phân khúc trong tháng 9. Doanh số đạt 617 xe, tăng 338 xe so với mức 279 xe của tháng 8, tương đương 121,1%. Lũy kế 9 tháng, City đạt 5.452 xe, đứng thứ hai trong nhóm 5 mẫu sedan cỡ B được thống kê.

Honda City là mẫu xe tăng trưởng mạnh nhất phân khúc trong tháng 9. Ảnh: Honda ô tô Hà Nội

Sau khi sụt giảm sâu trong tháng 8, City đã có màn trở lại đáng chú ý. Mức tăng hơn gấp đôi giúp mẫu xe này lấy lại vị trí thứ hai từ Mazda2 và thu hẹp đáng kể khoảng cách với Toyota Vios. Với thiết kế thiên về phong cách thể thao, động cơ 1.5L và hệ thống an toàn Honda Sensing, City có những điểm mạnh riêng để cạnh tranh. Dù vậy, để vượt Vios, mẫu xe Honda cần duy trì sức mua ổn định thay vì chỉ dựa vào một tháng tăng trưởng đột biến.

Mazda2: 464 xe

Mazda2 đạt doanh số 464 xe trong tháng 9, giảm 18 xe, tương đương 3,7% so với mức 482 xe của tháng trước. Sau 9 tháng đầu năm, mẫu xe này đạt tổng cộng 4.098 xe, đứng thứ ba phân khúc.

Mazda2 đạt doanh số 464 xe trong tháng 9. Ảnh: Mazda Trần Khát Chân

Trái với đà phục hồi của hai đối thủ xếp trên, Mazda2 tiếp tục giảm nhẹ doanh số. Dù vậy, mẫu xe vẫn duy trì khoảng cách tương đối rõ với Hyundai Accent ở vị trí phía sau. Mazda2 có lợi thế về thiết kế, đồng thời cung cấp cả kiểu dáng sedan và hatchback, giúp mở rộng lựa chọn cho khách hàng. Tuy nhiên, doanh số tháng 9 cho thấy sức hút của mẫu xe chưa phục hồi rõ rệt sau giai đoạn thị trường trầm lắng.

Hyundai Accent: 204 xe

Hyundai Accent bán được 204 xe trong tháng 9, tăng 53 xe, tương đương 35,1% so với mức 151 xe của tháng 8. Lũy kế 9 tháng đầu năm, mẫu sedan của Hyundai đạt 2.645 xe.

Hyundai Accent bán được 204 xe trong tháng 9, tăng 53 xe. Ảnh: Hyundai Phạm Văn Đồng

Mức tăng trưởng trong tháng 9 cho thấy Accent đã có sự cải thiện sau giai đoạn doanh số thấp. Tuy nhiên, tổng lượng xe bán ra vẫn còn cách khá xa nhóm dẫn đầu, khi doanh số lũy kế chưa bằng một nửa Toyota Vios. Accent có lợi thế về thiết kế hiện đại, nhiều phiên bản và mức giá cạnh tranh, nhưng cần cải thiện sức mua để thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Nhật Bản.

Mitsubishi Attrage: 54 xe

Mitsubishi Attrage tiếp tục đứng cuối danh sách với 54 xe bán ra trong tháng 9, giảm 4 xe, tương đương 6,9% so với mức 58 xe của tháng trước. Tổng doanh số 9 tháng đầu năm đạt 926 xe.

Trong khi phần lớn đối thủ ghi nhận doanh số tăng, Attrage vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Mẫu xe này có lợi thế về giá bán dễ tiếp cận và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với nhóm khách hàng ưu tiên tính kinh tế. Tuy nhiên, sức cạnh tranh của Attrage đang gặp nhiều thách thức khi các đối thủ có thiết kế mới hơn, trang bị phong phú và độ nhận diện thị trường cao.

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