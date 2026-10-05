Xe sang và cuộc chiến công nghệ: Di sản châu Âu gặp thách thức Trung Quốc

Cuộc đối đầu giữa di sản xe châu Âu và công nghệ Trung Quốc không chỉ đơn thuần là cuộc đua về doanh số, mà là cuộc chiến định hình lại bản chất của sự xa xỉ trong kỷ nguyên xe thông minh.

Sự chuyển dịch sang hệ truyền động điện đã đặt các hãng xe sang truyền thống trước một bài toán hóc húa: Khi tiếng gầm của động cơ V8 hay V12 bị thay thế bởi sự im lặng của mô-tơ điện, yếu tố nào sẽ quyết định mức giá hàng trăm ngàn USD của một chiếc xe sang?

Trong quá khứ, các thương hiệu hạng sang như Bentley có thể dễ dàng nâng giá trị một chiếc xe từ mức 230.000 USD lên hơn 300.000 USD nhờ vào các tùy chọn xa xỉ như gỗ quý, da khâu tay tỉ mỉ hay khảm xà cừ. Tuy nhiên, tại thị trường Trung Quốc và nhiều vùng lãnh thổ toàn cầu, các giả định lâu đời này đang bị thách thức nghiêm trọng.

Định nghĩa về chất lượng thực sự đang thay đổi sâu sắc. Đối với thế hệ khách hàng thượng lưu mới, sự sang trọng không còn nằm thuần túy ở những đường kim mũi chỉ thủ công tại các nhà máy truyền thống, mà nằm ở trải nghiệm phần mềm mới nhất, kết nối thông minh và tính tiện dụng vượt trội.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang tấn công trực diện vào phân khúc cao cấp bằng cách cung cấp những công nghệ hàng đầu với mức giá mà các thương hiệu phương Tây khó lòng đối ứng.

Sự kiện ra mắt mẫu SUV Zeekr 8X của tập đoàn Geely tại Ninh Ba hồi tháng 4 năm nay là một ví dụ điển hình cho triết lý này. Thay vì tập trung bán di sản thương hiệu, Geely thuyết phục khách hàng hạng sang bằng trải nghiệm công nghệ độc đáo, như tính năng nhận diện cử chỉ cho phép xe tự động di chuyển ra khỏi vị trí đỗ khi người lái vẫy tay. Đại diện Geely khẳng định, đề xuất giá trị cốt lõi dành cho khách hàng cao cấp hiện nay là "giá trị xứng đáng với đồng tiền bỏ ra". Việc tích hợp các tiện ích thông minh kết hợp với mức giá hợp lý đã giúp các hãng xe Trung Quốc nhanh chóng gia tăng áp lực lên nhóm khách hàng truyền thống của Mercedes-Benz, BMW, Audi và Porsche.

Đối mặt với nguy cơ bị đánh mất tập khách hàng trẻ tuổi, các hãng xe siêu sang châu Âu đang thận trọng thăm dò thị trường xe điện với nhiều sự dè dặt. Mẫu xe điện đầu tiên mang tên Torcal của Bentley là một minh chứng rõ nét cho sự phân vân chiến lược này. Rút kinh nghiệm từ phản ứng tiêu cực của giới mộ điệu trước mẫu xe điện đầu tay của Ferrari, Bentley đã nỗ lực tối đa để giữ lại ADN truyền thống trên chiếc xe điện của mình.

Dưới sự dẫn dắt của CEO Frank-Steffen Walliser và Giám đốc thiết kế Robin Page, Bentley đưa vào phần đầu xe bảng điều khiển giả lập lưới tản nhiệt với đèn hình kim cương mô phỏng phong cách đặc trưng. Nhằm tái tạo cảm giác phấn khích của động cơ V8, xe tích hợp hệ thống giả lập âm thanh dựa trên bản nhạc của dàn trống định âm và trống nhỏ tăng tốc theo tốc độ xe. Mức giá khởi điểm 230.000 USD – thuộc hàng thấp nhất trong dòng sản phẩm Bentley – phản ánh nỗ lực tạo ra một chiếc xe dễ tiếp cận hơn nhằm đo lường sức mua của giới nhà giàu trẻ tuổi trong bối cảnh việc phân biệt hiệu năng xe điện giữa các thương hiệu ngày càng trở nên khó khăn.

Nếu như trong các thập kỷ trước, đỉnh cao của đẳng cấp ô tô được đo bằng dung tích xilanh và số lượng xi-lanh động cơ, thì tính đến tháng 10/2026, chiến trường xe sang đã chuyển sang tốc độ sạc pin. Không còn hài lòng với chuẩn sạc 30 phút, các tập đoàn ô tô Trung Quốc như Geely, BYD và Li Auto đang chạy đua khốc liệt để kéo giảm thời gian sạc xuống ngang bằng với 5 phút tiếp nhiên liệu của xe xăng.

Geely vừa gây chấn động ngành công nghiệp khi trình làng hệ thống sạc siêu nhanh có khả năng nạp đầy năng lượng cho xe điện chỉ trong 4 phút – kỷ lục nhanh nhất thế giới hiện nay. Trong khi đó, BYD đáp trả bằng công nghệ pin dạng lưỡi dao (Blade battery) kết hợp hệ thống sạc nhanh cho phép nạp từ 10% lên 97% dung lượng chỉ trong 9 phút.

Việc giải quyết triệt để nỗi lo về quãng đường di chuyển không chỉ giúp các hãng xe Trung Quốc nâng tầm giá trị sản phẩm mà còn trực tiếp xóa bỏ rào cản cuối cùng giữa xe điện và xe động cơ đốt trong trên phân khúc cao cấp.

Bức tranh cạnh tranh xe sang toàn cầu còn bị tác động sâu sắc bởi sự phân hóa chính sách giữa các khu vực kinh tế lớn. Tại Mỹ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã chính thức ban hành các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu thấp hơn đáng kể, tạo điều kiện cho các nhà sản xuất xe hơi Mỹ quay trở lại tập trung vào các dòng xe bán tải và SUV động cơ đốt trong có biên lợi nhuận cao.

Quy định mới này giúp các hãng xe giảm chi phí tuân thủ trung bình 1.289 USD trên mỗi chiếc xe, trong đó General Motors dự kiến tiết kiệm tới 20,4 tỷ USD chi phí công nghệ cho đến năm 2031. Mặc dù chính sách này giúp các hãng xe Mỹ dễ thở hơn tại thị trường nội địa, nhưng nó lại đặt ra thách thức lớn khi họ tham gia vào các thị trường quốc tế như châu Âu hay Trung Quốc – nơi các quy định về phát thải khắt khe và đà phát triển xe điện đã trở thành xu thế không thể đảo ngược.

Cuộc đụng độ giữa di sản xe Đức và công nghệ xe điện Trung Quốc tính đến tháng 10/2026 đang vẽ lại hoàn toàn bản đồ ngành ô tô hạng sang toàn cầu. Các thương hiệu châu Âu không thể tiếp tục dựa dẫm vào các giá trị lịch sử hay chất liệu da gỗ thủ công để duy trì mức giá đắt đỏ, khi mà người tiêu dùng trẻ đang dần coi phần mềm, tính năng tự hành và công nghệ sạc siêu nhanh là thước đo mới của sự đẳng cấp.