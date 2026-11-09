Xe sang Trung Quốc tham vọng cạnh tranh Rolls-Royce

Ra mắt tại Abu Dhabi, Yangwang Altior là nỗ lực của BYD nhằm nâng tầm hình ảnh xe sang Trung Quốc. Được phát triển trong 3 năm, mẫu sedan cỡ lớn lấy cảm hứng từ chiếc "ding" cổ đại - vật dụng bằng đồng dùng trong nghi lễ, tượng trưng cho sức mạnh và sự uy nghiêm trong văn hóa Trung Hoa.

Altior có chiều dài 5.600 mm, rộng 2.030 mm, cao 1.590 mm và chiều dài cơ sở 3.500 mm. Thân xe được trang trí bằng đường viền coachline dài 4,8 m, gợi liên tưởng đến phong cách thiết kế đặc trưng của Rolls-Royce.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt gồm các chi tiết được đánh bóng riêng biệt nhằm tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng. Hệ thống 12 đèn có khả năng xoay và lần lượt phát sáng khi chủ xe tiến đến.

Altior có cơ cấu mở cửa giống như xe Rolls-Royce, tức cửa sau mở ngược. Xe còn được trang bị ô cá nhân tích hợp trong cửa, cũng giống với các mẫu xe của thương hiệu siêu sang Anh quốc.

Bộ mâm 21 inch đúc nguyên khối với bề mặt đánh bóng. Thiết kế này lại gợi nhớ tới phong cách của Mercedes-Maybach S-Class.

Cung cấp sức mạnh cho Altior là hệ thống 4 mô-tơ điện độc lập, cho phép điều chỉnh mô-men xoắn tại từng bánh xe. BYD chưa công bố thông số công suất, nhưng cấu hình này được kỳ vọng mang lại sức mạnh vượt mốc 1.000 mã lực.

Mẫu sedan còn có khả năng xoay tại chỗ và chức năng nổi khẩn cấp, hỗ trợ thoát hiểm trong trường hợp xe vô tình rơi xuống nước. Hệ thống treo chủ động hoàn toàn kết hợp camera nhận diện mặt đường phía trước để điều chỉnh theo thời gian thực, hạn chế rung lắc và duy trì sự êm ái cho khoang cabin.

BYD công bố Altior có phạm vi hoạt động hơn 1.000 km/lần sạc theo chuẩn CLTC của Trung Quốc. Phạm vi hoạt động thực tế theo tiêu chuẩn WLTP hoặc EPA nhiều khả năng sẽ thấp hơn.

Khoang cabin là điểm nhấn đáng chú ý của Altior khi sử dụng ngọc bích Hetian màu vàng để trang trí các cửa gió điều hòa. Ghế ngồi kết hợp kỹ thuật thêu truyền thống của Tô Châu với những lỗ đục chính xác trên bề mặt da. Các sợi lụa được đan thành họa tiết mây, kết hợp hoa văn mây và sấm sét tại những khu vực đục lỗ.

Tổng cộng 48 chi tiết trang trí được bố trí tại 11 vị trí trong cabin. BYD đã trải qua hơn 30 lần điều chỉnh thiết kế để đạt hiệu ứng phản chiếu ánh sáng như mong muốn. Ngay cả các nút bấm kim loại cũng được kiểm tra kỹ lưỡng về âm thanh và cảm giác tiếp xúc.

Những vật liệu khác gồm da bán aniline nguyên hạt, thảm len nguyên chất và ốp gỗ tự nhiên. Xe có cấu hình 4 chỗ, ưu tiên không gian dành cho hành khách phía sau với khoảng để đầu gối 354 mm và khoảng duỗi chân 1.209 mm.

Hàng ghế sau sử dụng thiết kế không trọng lực kiểu ghế máy bay, tích hợp hệ thống massage cơ học với 4 đầu massage hình cầu. Chế độ thư giãn cho phép ghế ngả, bệ đỡ chân nâng lên, rèm che nắng đóng lại và hệ thống đèn nội thất chuyển sang ánh sáng dịu hơn. Xe cũng có chức năng massage và khuếch tán hương thơm.

Hệ thống âm thanh 39 loa được trang bị các loa tweeter có khả năng tự động xoay và nâng lên khi xe khởi động. Trên trần gắn màn hình giải trí 21,4 inch, hỗ trợ xem video và gọi điện trực tuyến.

Ngoài ra, Altior có hai tủ lạnh, trong đó tủ sau có dung tích 5,5 lít, hỗ trợ cả làm mát và giữ ấm đồ uống, thực phẩm. Khoang hành lý có dung tích 532 lít, đáp ứng nhu cầu chứa đồ cho những chuyến đi dài.

Bảng táp-lô với thiết kế đa màn hình, phím vật lý gần như chỉ xuất hiện ở bệ trung tâm và trên vô-lăng. Đây là kiểu thiết kế rất thịnh hành ở Trung Quốc, nhưng được cho là có thể nhanh chóng lỗi thời.

BYD chưa công bố thông số vận hành chi tiết cũng như kế hoạch phân phối Altior bên ngoài Trung Quốc. Tại thị trường nội địa, xe có giá khởi điểm 2,08 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 8 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Yangwang Altior được cung cấp với hai phiên bản Executive và Bespoke. Trong đó, bản Bespoke sản xuất giới hạn 399 chiếc, có đánh số ở tấm ốp bậc cửa.

Thông qua Yangwang Altior, BYD cho thấy tham vọng cạnh tranh trực tiếp với những thương hiệu siêu sang lâu đời như Rolls-Royce và Bentley, thay vì chỉ tập trung vào phân khúc xe cao cấp.