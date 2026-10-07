Xe sang không nên có màn hình lớn

CEO Mate Rimac của Bugatti vừa đưa ra nhận định thẳng thắn về cuộc khủng hoảng của ngành công nghiệp "ôtô" châu Âu, khẳng định các hãng xe không nên tiếp tục chạy đua công nghệ hay màn hình hiển thị với các đối thủ Trung Quốc.

Định nghĩa lại sự xa xỉ

Chia sẻ khi quan sát khoang nội thất của mẫu xe cổ Rolls-Royce Silver Seraph, ông Mate Rimac cho rằng sự sang trọng thực sự nằm ở chất liệu da, gỗ cùng kỹ nghệ chế tác thủ công đỉnh cao thay vì những màn hình cảm ứng cỡ lớn.

Vị lãnh đạo nhận định ngành ôtô châu Âu đang quá sa đà vào các cuộc đua tính năng và sức mạnh máy tính, những yếu tố không còn tạo nên sự biệt lập khi một mẫu xe bình dân 30.000 Euro cũng sở hữu màn hình tương tự xe đắt tiền 300.000 Euro.

Để tìm lại vị thế, CEO Bugatti cho rằng các thương hiệu châu Âu cần học hỏi ngành sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ, không chạy theo sản lượng hay mức giá rẻ, mà tập trung vào sự độc bản và giá trị thủ công cao cấp.

Các vật liệu cao cấp trên mẫu xe Rolls-Royce Ghost II. Ảnh: Đan Thanh.

Đây là hướng đi khả thi cho các thương hiệu siêu sang như Bugatti, Rolls-Royce, Bentley hay phân khúc cao cấp của Porsche và Mercedes-Benz.

"Các hãng xe châu Âu cần ngừng cố gắng đánh bại người Trung Quốc trên chính cuộc chơi của họ", ông Mate Rimac đã chia sẻ.

Thách thức với dải sản phẩm xe phổ thông

Dù triết lý của Rimac phù hợp với các thương hiệu hạng sang, giới phân tích nhận định giải pháp này khó áp dụng cho toàn bộ ngành công nghiệp.

Những dòng xe đại chúng như Volkswagen Golf, Renault Clio hay Skoda Octavia không thể đơn thuần bọc da cao cấp hay loại bỏ màn hình để tăng giá bán, bởi phần lớn người tiêu dùng vẫn ưu tiên tính kinh tế, sự tiện dụng và chi phí hợp lý.

Màn hình là điều các hãng xe Trung Quốc đang cố gắng chạy đua. Ảnh: Đan Thanh.

Bên cạnh đó, các nhà sản xuất Trung Quốc không chỉ dừng lại ở màn hình lớn hay giá rẻ mà đang nhanh chóng nâng cấp chất lượng hoàn thiện nội thất và vật liệu cao cấp với mức giá cạnh tranh hơn.

Tuy nhiên, thông điệp cốt lõi của Rimac vẫn là lời cảnh tỉnh quan trọng cho thị trường châu Âu. Thay vì cố gắng sở hữu màn hình lớn nhất hay tốc độ sạc nhanh nhất, các hãng xe cần định vị lại giá trị cốt lõi giúp sản phẩm của mình thực sự đáng mua trong mắt khách hàng.