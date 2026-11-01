Xe sang hybrid sạc ngoài Mercedes-Benz E 350 e giá gần 3,4 tỷ đồng tại Việt Nam

Hãng xe Đức chính thức ra mắt thị trường Việt Nam phiên bản Mercedes-Benz E 350 e, bổ sung vào danh mục sản phẩm của dòng sedan E-Class thế hệ mới mang mã hiệu W214.

Mercedes-Benz E 350 e sở hữu chiều dài tổng thể 4.962 mm, rộng 1.892 mm, cao 1.471 mm và trục cơ sở đạt 2.961 mm. Trọng lượng không tải của mẫu xe được công bố ở mức 2.190 kg, trong khi tải trọng là 585 kg.

E 350 e là phiên bản hybrid sạc ngoài thuộc dòng sedan cỡ trung hạng sang Mercedes-Benz E-Class thế hệ W214 - Ảnh: MBV

Phiên bản phân phối tại Việt Nam trang bị gói ngoại thất thể thao AMG Line với cụm lưới tản nhiệt thiết kế mới, logo thương hiệu ngôi sao Mercedes-Benz đặt ở trung tâm cùng bộ vành hợp kim AMG kích thước 20 inch.

Ngoại thất xe có 7 tuỳ chọn màu sơn trắng Polar, xám Graphite, nâu Velvet, xanh Nautical, đen Obsidian và các màu khác theo danh mục giới thiệu.

Khoang nội thất trang bị hệ thống MBUX Superscreen với cụm màn hình siêu rộng, bao gồm màn hình kỹ thuật số sau vô-lăng 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 14,4 inch và màn hình dành cho vị trí hành khách phía trước 12,3 inch. Cụm màn hình tích hợp MBUX voice assistant, MBUX Interior Assistant, camera selfie và quay video.

Khoang lái trang bị cụm 3 màn hình siêu rộng - Ảnh: MBV

Các tiện nghi đáng chú ý có màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), MBUX Navigation Plus tích hợp bản đồ Việt Nam, định vị thực tế tăng cường AR, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc không dây phía trước cùng dàn âm thanh vòm 17 loa Burmester® 4D tích hợp và công nghệ giải mã Dolby Atmos.

Nội thất xe bọc da Nappa. Ghế trước chỉnh điện tích hợp thông gió, hỗ trợ tựa lưng và bộ nhớ 3 vị trí cho ghế trước. Xe trang bị cửa hít, cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic, đèn viền chủ động Active Ambient Lighting, rèm che nắng phía sau và kính bên nhiều lớp cách âm, cách nhiệt.

Về vận hành, Mercedes-Benz E 350 e trang bị hệ truyền động plug-in hybrid kết hợp động cơ xăng và motor điện, tổng công suất tối toàn hệ thống 313 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Mẫu xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau cùng hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic, khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 6,4 giây và vận tốc tối đa 236 km/h.

Mercedes-Benz E 350 e trang bị hệ truyền động PHEV với mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp chỉ ngang một chiếc xe máy - Ảnh: MBV

Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu sedan hạng sang PHEV trang bị gói pin lithium-ion dung lượng 19,53 kWh, cung cấp tầm hoạt động tối đa 116 km ở chế độ thuần điện. Khi kết hợp hệ thống hybrid sạc ngoài, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,98 lít/100 km, tương đương với một chiếc xe máy phổ thông. Pin hỗ trợ sạc AC 11 kW, thời gian sạc 0-100% pin mất khoảng 2 giờ.

Mercedes-Benz E 350 e được trưng bày và giới thiệu tại Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện “The Icons, Electrified” với giá bán lẻ tiêu chuẩn 3,399 tỷ đồng. E 350 e nằm trong danh sách 5 mẫu xe điện hoá được Mercedes-Benz Việt Nam đồng loạt ra mắt, bên cạnh GLC 350 e 4Matic, S 580 e 4Matic, Mercedes-Maybach S 580 e và CLA 200 Electric.

Hình ảnh chi tiết về Mercedes-Benz E 350 e tại thị trường Việt Nam: