Xe sang hiệu năng cao Mercedes-AMG C 63 2019 'trình làng'

Sau khi nâng cấp giữa vòng đời cho các phiên bản C-Class thường và AMG C 43, dòng hiệu năng cao Mercedes-AMG C 63 2019 cũng được cải tiến đồng bộ.

Trước thềm triển lãm New York 2018, Mercedes đã chính thức ra mắt mẫu xe hiệu năng cao Mercedes-AMG C 63 2019 phiên bản facelift. Với sự xuất hiện của phiên bản này, toàn bộ dòng xe sang C-Class đều đã được nâng cấp giữa vòng đời. Trước đó, Mercedes cũng đã tiến hành bổ sung và thay đổi nhiều trang bị cho các phiên bản C-Class thường, cũng như bản AMG C 43.

Không có nhiều thay đổi về thiết kế so với đời cũ, C 63 2019 đã được Mercedes lắp cho lưới tản nhiệt nan dọc Panamericana đặc trưng của những chiếc AMG thế hệ mới, cùng cản trước với các khe hút gió lớn, rộng ngang về hai bên thân xe. Các nhà thiết kế cũng đã sửa đổi lại những vòm bánh, cũng như trang bị cánh khuếch tán dưới cản sau để cải thiện đặc tính khí động học của xe. Những thay đổi khác bao gồm cản sau cùng chụp pô mới và các lựa chọn mâm đúc 18/19 inch với thiết kế khá giống siêu xe AMG GT R.

Bên trong cabin, C 63 2019 được thay vô-lăng mới với vành bọc da và các nút bấm cảm ứng hỗ trợ thao tác cuộn như trên điện thoại thông minh. Cũng giống như các phiên bản C-Class facelift khác, chiếc xe đã được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số là một màn hình 12,3 inch. Nằm bên cạnh là hệ thống thông tin giải trí với 2 lựa chọn kích thước màn hình là 7 hoặc 10,25 inch.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn nhiều cấu hình màu sắc cũng như chất liệu bọc nội thất hơn, chẳng hạn như da nappa màu xám magma/đen với những đường chỉ thêu màu vàng tương phản. Chưa dừng lại ở đó, Mercedes còn bổ sung một số tùy chọn ốp trang trí khác bằng gỗ sồi hoặc gỗ óc chó với nguyên các mắt gỗ.

Nằm ở phần đầu xe, khối động cơ V8 4.0l tăng áp kép của C 63 2019 hoàn toàn không có sự thay đổi. Trên phiên bản thường, động cơ này cho công suất 476PS và mô-men xoắn 650Nm. Trong khi đó, các con số này trên bản C 63 S là 510PS/700Nm. Tuy nhiên, Mercedes đã trang bị cho xe hộp số AMG SPEEDSHIFT MCT 9G 9 cấp mới, với thời gian chuyển số ngắn hơn. Chính vì vậy, tùy thuộc vào phiên bản, chiếc xe chỉ mất 3,9 giây để đạt 0-100km/h.

Bên cạnh hộp số mới, C 63 2019 còn sở hữu hệ thống treo bằng thép với các giảm xóc có khả năng điều chỉnh thích ứng, hệ thống lái AMG Dynamics với 6 chế độ khác nhau là Slippery (đường trơn), Comfort (êm ái), Sport (thể thao), Sport+ (thể thao hơn) RACE (đua) và Individual (người dùng tự cài đặt). Cuối cùng, mọi phiên bản đều sẽ được trang bị vi sai giới hạn cầu sau mới.

Mercedes sẽ bắt đầu bán C 63 2019 với 2 kiểu thân xe là Coupe và Cabriolet tại Mỹ kể từ đầu năm sau, với giá bán chưa được công bố.

Quang Nam

(Theo Nghe nhìn Việt Nam)