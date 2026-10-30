Xe sang BMW 7 Series vẫn 'cố chấp' với phiên bản máy dầu

BMW vừa giới thiệu 7 Series phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (LCI) tại Thái Lan với ba lựa chọn hệ truyền động gồm diesel mild-hybrid, hybrid sạc ngoài (PHEV) và thuần điện (BEV). Sự xuất hiện của 740d xDrive cho thấy hãng xe Đức vẫn dành chỗ cho động cơ diesel trên mẫu sedan cao cấp nhất của mình, bên cạnh những phiên bản sử dụng công nghệ điện hóa ở mức độ cao hơn.

Động cơ diesel vẫn có chỗ

Theo AutoBuzz, BMW 740d xDrive sử dụng động cơ diesel 3.0L sáu xi-lanh thẳng hàng, tăng áp kép, kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V. Động cơ đốt trong sản sinh công suất 286 mã lực, mô-tơ điện bổ sung 18 mã lực, đưa tổng công suất hệ truyền động lên 313 mã lực và mô-men xoắn cực đại 670 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động xDrive.

BMW 740d xDrive

Chiếc sedan hạng sang có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,7 giây, tốc độ tối đa 250 km/h. Với trọng lượng 2.300 kg, 740d xDrive cũng là phiên bản nhẹ nhất trong ba lựa chọn hệ truyền động được giới thiệu tại Thái Lan.

Trong khi đó, BMW M760e xDrive sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid, kết hợp động cơ xăng 6 xi-lanh tăng áp kép với mô-tơ điện, cho tổng công suất 612 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Bộ pin dung lượng 18,7 kWh cho phép xe chạy thuần điện tối đa 80 km theo chuẩn WLTP. Trọng lượng xe ở mức 2.560 kg.

BMW i7 50 xDrive sử dụng hai mô-tơ điện, tổng công suất 455 mã lực, mô-men xoắn 660 Nm. Bộ pin dung lượng 118 kWh cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 727 km theo chuẩn WLTP. Đây là phiên bản nặng nhất, với trọng lượng 2.770 kg.

Như vậy, chênh lệch trọng lượng giữa phiên bản diesel mild-hybrid và thuần điện lên tới 470 kg. Khác biệt này liên quan đến bộ pin dung lượng lớn, hai mô-tơ điện và các thành phần khác trong hệ truyền động của i7.

Xét về thông số, diesel không phải lựa chọn có công suất cao nhất hay khả năng tăng tốc tốt nhất. Tuy nhiên, 740d xDrive vẫn sở hữu mô-men xoắn lớn, trọng lượng thấp hơn và không cần cắm sạc ngoài. Đây là những đặc điểm phù hợp với người thường xuyên di chuyển đường dài, cần khả năng tiếp nhiên liệu nhanh và không muốn phụ thuộc vào hạ tầng sạc.

Việc BMW tiếp tục đưa động cơ diesel vào danh mục sản phẩm 7 Series cho thấy hãng vẫn duy trì lựa chọn này bên cạnh các hệ truyền động điện hóa, thay vì chuyển toàn bộ dòng sedan đầu bảng sang xe thuần điện.

Điện hóa không đồng nghĩa với loại bỏ động cơ đốt trong

Điểm đáng chú ý ở 7 Series LCI không chỉ nằm ở ba lựa chọn hệ truyền động mà còn ở cách BMW tổ chức sản xuất và phát triển công nghệ trên cùng một dòng xe.

Theo BMW, các phiên bản 7 Series mới được sản xuất trên cùng một dây chuyền tại nhà máy Dingolfing, Đức. Dây chuyền này có khả năng lắp ráp các biến thể sử dụng động cơ đốt trong, hybrid sạc ngoài và thuần điện. Nhờ đó, hãng có thể duy trì nhiều lựa chọn hệ truyền động trên cùng một mẫu xe mà không cần tổ chức các dây chuyền sản xuất hoàn toàn riêng biệt.

Trong khi duy trì nhiều loại động cơ, BMW vẫn đưa những công nghệ mới lên 7 Series LCI. Nội thất xe được trang bị hệ thống Panoramic iDrive thế hệ mới, màn hình trung tâm 17,9 inch, màn hình dành cho hành khách phía trước 14,6 inch và tùy chọn màn hình giải trí 8K kích thước 31,3 inch cho hàng ghế sau. Hệ điều hành BMW Operating System X cũng được tích hợp trên mẫu sedan này.

Như vậy, khách hàng mua 7 Series vẫn có thể tiếp cận những công nghệ mới nhất của BMW mà không bắt buộc phải lựa chọn xe thuần điện. Người dùng có thể chọn động cơ diesel mild-hybrid, PHEV hoặc BEV tùy theo nhu cầu và điều kiện sử dụng.

Ba lựa chọn này cũng có những đặc điểm vận hành khác nhau. Phiên bản diesel không cần sạc ngoài, PHEV có thể chạy điện trong những hành trình ngắn nhưng vẫn duy trì động cơ xăng cho các chuyến đi dài, trong khi i7 sử dụng hoàn toàn năng lượng điện để vận hành.

Bên cạnh phiên bản diesel và hybrid sạc ngoài, BMW tiếp tục cung cấp i7 thuần điện, sử dụng hai mô-tơ điện với tổng công suất 455 mã lực.

Dù vậy, việc duy trì động cơ diesel không đồng nghĩa loại động cơ này luôn kinh tế hoặc bền bỉ hơn xe điện. Động cơ diesel hiện đại vẫn có hệ thống tăng áp, phun nhiên liệu và xử lý khí thải phức tạp; xe điện lại có những bài toán riêng về pin và chi phí sửa chữa. Muốn so sánh hiệu quả kinh tế lâu dài cần có dữ liệu về chi phí sử dụng, bảo dưỡng và tuổi thọ của từng hệ truyền động.

Việc BMW tiếp tục cung cấp 740d xDrive bên cạnh M760e và i7 cho thấy hãng chưa xem động cơ diesel là lựa chọn cần loại bỏ ngay trong giai đoạn điện hóa. Thay vì đặt cược hoàn toàn vào một công nghệ, BMW vẫn duy trì nhiều phương án truyền động trên dòng sedan đầu bảng, đáp ứng những nhu cầu sử dụng khác nhau của khách hàng.