Xe 'rồng phượng' Nhật Bản, phục vụ tang lễ vẫn có máy V8

Khác với Việt Nam, những mẫu xe tang lễ phục vụ việc vận chuyển người đã mất tại các nước sẽ có khác biệt lớn về kiểu dáng và kích thước. Ví dụ nổi bật dưới đây là một chiếc Lincoln Town Car phục vụ tang lễ vừa được mang lên sàn đấu giá tại Mỹ.

Lincoln Town Car là mẫu sedan hạng sang biểu tượng của ngành công nghiệp ôtô Mỹ với lịch sử kéo dài 31 năm qua 3 thế hệ. Tuy nhiên, chiếc xe chuẩn bị được mang ra đấu giá vào tháng 11 lại mang diện mạo hoàn toàn khác biệt so với những chiếc Town Car truyền thống.

Đây là phiên bản xe tang lễ Miyagata (Nhật Bản) được nhập khẩu ngược về Mỹ. Chiếc Lincoln này từng trải qua phần lớn thời gian phục vụ tại Nhật Bản, sở hữu quãng đường di chuyển khoảng 31.730 km.

Chiếc Lincoln Town Car được dùng làm phương tiện phục vụ tang lễ tại Nhật Bản. Ảnh: Carscoops.

Điểm nhấn nổi bật nhất trên xe là mô hình rồng vàng đặt ở phần mui, được chạm khắc tinh xảo trên cấu trúc mô phỏng mái chùa truyền thống. Các họa tiết trang trí dát vàng và đường nét điêu khắc phức tạp trải dài suốt hai bên hông xe, bao phủ cả phần cửa khoang chứa quan tài.

Dưới nắp capo, chiếc xe vẫn giữ nguyên khối động cơ V8 hút khí tự nhiên dung tích 4.6L tiêu chuẩn, sản sinh công suất 190 mã lực và mô-men xoắn 359 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp.

Giới sưu tầm nhận định với diện mạo độc lạ cùng tình trạng còn khá mới, chiếc Lincoln Town Car này hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý tại các sự kiện trưng bày ôtô không kém gì những mẫu siêu xe đắt giá từ Italy.