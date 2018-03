Xe rơmooc và xe khách đâm nhau làm 2 hành khách bị mắc kẹt

Ngày 31/3, trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải kéo rơmooc và xe khách giường nằm.

(Ảnh minh họa: Mai Hưng Thịnh/TTXVN)

Khoảng 0 giờ 30 ngày 31/3, trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận xã An Cư, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải kéo rơmooc và xe khách giường nằm làm 2 hành khách bị mắc kẹt, nhiều người bị thương nhẹ.

Thời điểm xảy ra tai nạn, cả 2 xe đang cùng lưu thông theo hướng Bắc-Nam. Khi đến giữa lưng chừng đèo Quán Cau (Km 1308 + 700).

Xe khách giường nằm biển kiểm soát 35B-010.57 do Nguyễn Văn Tài (sinh năm 1975, thường trú quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển cố vượt qua chiếc xe tải biển kiểm soát 77C-032.59 kéo theo rơmooc biển kiểm soát 77R-019.56 do Trần Hữu Trí (sinh năm 1978, thường trú thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển, khiến phần đầu của xe khách đâm vào phần đuôi của rơmooc.

Hậu quả vụ va chạm làm 2 hành khách trên xe giường nằm là chị Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1976, ở huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre) và anh Phạm Văn Đề (sinh năm 1987, ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị thương nặng, mắc kẹt trong xe.

Trên xe khách lúc đó có khoảng 20 người, trong đó nhiều người bị thương nhẹ nên thoát được ra ngoài. Tại khu vực xảy ra tai nạn, dầu diezen chảy lênh láng do xe khách bị vỡ thùng chứa nhiên liệu.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Phú Yên đã điều động lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn cùng máy cắt đến hiện trường để giải thoát 2 nạn nhân bị mắc kẹt.

Sau hơn 2 giờ, 2 nạn nhân đã được đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Các hành khách trên xe giường nằm được hỗ trợ xe khác để tiếp tục hành trình.

Công an huyện Tuy An, Trung tâm y tế huyện Tuy An có mặt ứng trực tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông và sẵn sàng xử lý cháy nổ.

Đến khoảng 5 giờ ngày 31/3, các phương tiện trong vụ tai nạn đã được giải phóng khỏi hiện trường và đưa về trụ sở Công an huyện Tuy An để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc./.

Xuân Triệu (TTXVN/Vietnam+)