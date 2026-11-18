Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Motor cho thấy trong tháng 10, phân khúc xe nhỏ cỡ A đã có những diễn biến đáng chú ý về doanh số.

Toyota Wigo và Kia Sonet là những cái tên hiếm hoi tăng trưởng doanh số ở kỳ báo cáo gần nhất. Riêng Toyota Wigo bán hơn gấp đôi tháng trước, vượt mặt Hyundai Grand i10 để trở thành xe gầm thấp cỡ A được khách Việt chọn mua nhiều nhất.

Bất ngờ Toyota Wigo

Theo báo cáo của VAMA, khách Việt đã mua 129 xe Toyota Wigo trong tháng 10. Đây là thành tích bán hàng tốt thứ hai của Wigo kể từ đầu năm, đồng thời đánh dấu đà tăng trưởng doanh số xấp xỉ 148% so với kỳ báo cáo tháng 9.

Toyota Wigo bất ngờ tăng mạnh doanh số trong tháng 10, dẫn đầu phân khúc xe gầm thấp cỡ nhỏ. Ảnh: TMV.

Nhờ đó, Toyota Wigo vượt mặt Hyundai Grand i10 để trở thành xe gầm thấp cỡ A bán tốt nhất Việt Nam trong tháng 10. Đại diện Hàn Quốc ghi nhận doanh số cùng kỳ đạt 108 xe, giảm mạnh từ mức 165 xe ở tháng liền trước.

Khi Kia Morning không còn được thống kê doanh số định kỳ, cuộc đua trong phân khúc xe gầm thấp cỡ A hiện chỉ còn Toyota Wigo và Hyundai Grand i10. Sau 10 tháng, Hyundai Grand i10 dù thất thường vẫn đang là cái tên bán tốt nhất phân khúc, doanh số lũy kế đạt 1.745 xe.

Toyota Wigo từng trắng doanh số trong vài tháng nửa đầu năm, do vậy lượng tiêu thụ tích lũy từ đầu năm chỉ đạt 654 xe.

Hyundai Grand i10 sẽ tiếp tục là xe xăng gầm thấp cỡ A bán chạy nhất năm. Ảnh: Phúc Hậu.

Khoảng cách khá lớn với Hyundai Grand i10 hiện tại khó có thể được Toyota Wigo san phẳng chỉ với 2 tháng cuối năm.

Dù gây bất ngờ tại kỳ báo cáo tháng 10, Toyota Wigo gần như chắc chắn phải thêm một lần xếp sau đối thủ Hàn Quốc trong bảng thống kê doanh số năm.

Kia Sonet là điểm sáng

So với xe gầm thấp cùng hạng, những mẫu SUV cỡ A như Kia Sonet, Toyota Raize hay thậm chí cả Suzuki Fronx, Hyundai Venue đều đang bán khá tốt.

Kia Sonet tiếp tục là điểm sáng khi bán được 774 xe trong tháng 10, đánh dấu kỳ báo cáo tăng trưởng thứ hai liên tiếp ở giai đoạn nửa cuối năm 2026.

Lũy kế sau 10 tháng, Kia Sonet ghi nhận doanh số 6.566 xe, dẫn đầu nhóm xe cỡ A chạy xăng được VAMA thống kê doanh số.

Kia Sonet dẫn đầu doanh số nhóm SUV chạy xăng cỡ A. Ảnh: Thaco, TMV, Phúc Hậu.

Toyota Raize bán được 124 xe trong tháng 10, lũy kế từ đầu năm đạt 2.132 xe. Suzuki Fronx và Hyundai Venue đều bán dưới 100 xe trong tháng vừa rồi, doanh số lũy kế sau 10 tháng lần lượt 923 xe và 916 xe.

Nhìn lại những mẫu xe thuộc phân khúc SUV cỡ A nói riêng và xe hạng A chạy xăng nói chung, Kia Sonet được xem là điểm sáng hiếm hoi. Không còn dẫn đầu doanh số Kia tại Việt Nam như các năm trước, Kia Sonet sau 10 tháng vẫn là cái tên bán chạy thứ nhì của hãng, chỉ xếp sau "đàn anh" Kia Seltos với 8.382 xe.

Xe điện vẫn áp đảo

Hồi năm 2024, Kia Sonet vẫn còn là cái tên bán chạy nhất của thương hiệu Kia tại thị trường Việt Nam. Đến năm 2025, vị trí trên thuộc về Kia Seltos.

Cùng với đà sa sút của Kia Sonet, VinFast VF 5 nổi lên như dòng xe "gánh" doanh số toàn phân khúc xe hạng A tại Việt Nam. Mẫu SUV điện cỡ A của VinFast thậm chí là xe bán chạy nhất toàn thị trường hồi năm 2024, đứng thứ hai doanh số Việt Nam tại thời điểm kết năm 2025.

Sau 10 tháng đầu năm nay, VinFast VF 5 và biến thể Herio Green tiếp tục nằm trong nhóm ôtô bán chạy hàng đầu thị trường xe Việt. Báo cáo từ VinFast cho biết mẫu SUV điện cỡ A ghi nhận doanh số tổng cộng 34.126 xe, tương đương trung bình hơn 3.400 xe/tháng.

VinFast VF 5 áp đảo thị trường SUV cỡ A tại Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Điểm mạnh của VF 5 nằm ở giá bán dễ tiếp cận, chính sách miễn lệ phí trước bạ cho ôtô điện và chi phí sử dụng khá thấp so với xe xăng. Gần đây, mẫu SUV cỡ A cũng được giới thiệu bản nâng cấp, chỉnh sửa ngoại hình và bổ sung trang bị, tiện nghi trong khoang lái.

Xe hiện có giá khởi điểm 540 triệu đồng, cao hơn khoảng 45 triệu đồng so với bản tiền nhiệm nhưng được nâng cấp đèn LED, bổ sung phanh tay điện tử, đế sạc không dây và cải thiện phạm vi hoạt động tối đa.

Trong khi đó, loạt đối thủ trực tiếp của VinFast VF 5 như Kia Sonet, Toyota Raize, Hyundai Venue đã khá lâu chưa trình làng bản nâng cấp. Lúc này, Kia Sonet có giá 450-584 triệu đồng cho 4 phiên bản, Toyota Raize khởi điểm 510 triệu đồng còn giá bán 2 phiên bản Hyundai Venue là 499-539 triệu đồng.

Suzuki Fronx là "làn gió mới" trong phân khúc SUV chạy xăng cỡ A, với điểm nhấn nằm ở hệ truyền động hybrid nhẹ. Tuy nhiên, giá bán của Fronx lại cao trội hơn mặt bằng phân khúc, hiện dao động 520-649 triệu đồng, tạo ra rào cản không nhỏ cho mẫu SUV nhập khẩu Indonesia.

VinFast VF 5 vừa được giới thiệu bản nâng cấp, giá khởi điểm 540 triệu đồng. Ảnh: VinFast.

Tính đến hết tháng 10, tổng doanh số Kia Sonet, Toyota Raize, Suzuki Fronx và Hyundai Venue ở mức trên 10.500 xe, trong khi chỉ riêng VinFast VF 5 và biến thể Herio Green đã bán được hơn 34.000 xe cho khách Việt.

Sự áp đảo của mẫu SUV thuần điện nhiều khả năng tiếp tục được nối dài, nhất là khi chính sách miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ cho xe điện hay chương trình miễn phí sạc mà VinFast triển khai vẫn tiếp tục có hiệu lực trong thời gian dài.