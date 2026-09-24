Xe Porsche siêu hiếm giá 20 tỷ đồng của tân CEO Apple John Ternus

John Ternus, CEO của Apple, không chỉ nổi tiếng với những ý tưởng đổi mới công nghệ mà còn với niềm đam mê mãnh liệt dành cho xe hơi. Ông sở hữu một chiếc Porsche 935 đời 2019, một mẫu xe hiếm có được lấy cảm hứng từ chiếc xe đua Le Mans huyền thoại.

Mặc dù là một chiếc xe hiện đại, Porsche 935 mang trong mình thiết kế cổ điển và tính năng hướng tới đường đua. Mẫu xe được phát triển dựa trên nền tảng của Porsche 911 GT2 RS, với khung sườn làm từ sợi carbon, cánh gió sau lớn và động cơ sáu xi-lanh 3,8 lít, sản sinh công suất lên tới 700 mã lực.

Chỉ có 77 chiếc Porsche 935 được sản xuất, với giá khởi điểm khoảng 800.000 USD (khoảng 20,7 tỷ đồng), nhưng giá trị hiện tại của những chiếc Porsche 935 đã tăng lên gần 1 triệu USD (khoảng 25,98 tỷ đồng).

Được coi là một “quái vật” trên đường đua, nhiều chủ sở hữu mẫu xe hiếm có này thường chỉ cất giữ nó trong gara chờ thời điểm bán lại. Tuy nhiên, John Ternus lại có cách tiếp cận khác để thể hiện niềm đam mê của bản thân.

Theo Supercarblondie, Ternus đã lập kỷ lục thời gian hoàn thành vòng đua dưới 1 phút 40 giây tại đường đua WeatherTech Raceway Laguna Seca ở California. Thành tích này là một kỳ tích đáng nể cho một tay đua nghiệp dư trên đường đua Laguna Seca dài 2.237 dặm (khoảng 3,6 km) với 11 khúc cua.

Để so sánh, thời gian dưới 1 phút 40 giây của Ternus tương đương hoặc thậm chí vượt trội so với thời gian hoàn thành vòng đua của các chuyên gia thử nghiệm ô tô hàng đầu khi lái các mẫu xe cao cấp như BMW M4 hay Nissan GT-R trên cùng một đường đua. Mặc dù các chuyên gia thử nghiệm xe không thể so sánh với tay đua chuyên nghiệp, họ vẫn có kinh nghiệm đáng kể và được đào tạo bài bản.

Với một tay đua chuyên nghiệp, chiếc Porsche 935 có thể hoàn thành một vòng đua Laguna Seca trong khoảng thời gian từ 1 phút 27 đến 1 phút 30 giây. Dù vậy, thành tích của John Ternus vẫn là một điều đáng khen ngợi, khẳng định tài năng và niềm đam mê của ông với môn thể thao tốc độ.