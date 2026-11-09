Xe PHEV tầm giá 3 tỷ đồng: Chọn Mercedes GLC 350e hay Volvo XC60?

Volvo XC60 mạnh hơn

Sự xuất hiện của Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC tại Việt Nam đưa thêm một lựa chọn vào nhóm SUV hạng sang sử dụng công nghệ hybrid sạc ngoài (PHEV). Mẫu xe có giá niêm yết 2,999 tỷ đồng, cao hơn Volvo XC60 Plug-in Hybrid (T8 AWD) khoảng 249 triệu đồng.

Với tầm giá gần 3 tỷ đồng, khách hàng có thể lựa chọn Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC PHEV hoặc Volvo XC60 PHEV

Xét về hệ truyền động, Volvo XC60 có lợi thế rõ rệt về hiệu suất. Mẫu SUV Thụy Điển sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp hệ thống mô-tơ điện, cho tổng công suất 462 mã lực, mô-men xoắn cực đại 709Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD.

Với cấu hình này, XC60 có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 4,8 giây. Đây là thông số khá ấn tượng đối với một mẫu SUV hạng sang có trọng lượng lên đến 2,25 tấn, mang lại lợi thế cho người thường xuyên di chuyển đường trường, thích cảm giác tăng tốc mạnh và khả năng phản hồi nhanh khi cần vượt xe.

Trong khi đó, Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 313 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC và hệ dẫn động bốn bánh 4MATIC.

Khả năng tăng tốc 0-100km/h của GLC 350 e là 6,7 giây. Như vậy, xét riêng hiệu suất, Volvo XC60 mạnh hơn 149 mã lực, có mô-men xoắn lớn hơn 159Nm và tăng tốc nhanh hơn 1,9 giây.

Dù vậy, công suất lớn không đồng nghĩa phù hợp với mọi người dùng. Với nhu cầu đi lại gia đình, di chuyển trong đô thị và đường trường thông thường, 313 mã lực của GLC 350e vẫn là mức công suất đáng kể. Lợi thế của Volvo chủ yếu thể hiện khi người lái muốn khai thác khả năng tăng tốc và sức kéo của hệ truyền động.

Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC PHEV mới ra mắt tại Việt Nam với giá 2,999 tỷ đồng nhắm vào phân khúc khách hạng sang.

Ở chiều ngược lại, Mercedes có ưu thế về dung lượng pin và phạm vi hoạt động thuần điện. GLC 350e được trang bị bộ pin 25,28kWh, cho quãng đường chạy điện công bố theo tiêu chuẩn WLTP từ 115-128km. Volvo XC60 sử dụng pin 18,8kWh, phạm vi chạy điện tối đa 89km theo cùng tiêu chuẩn.

Như vậy, dung lượng pin của Mercedes lớn hơn 6,48kWh, còn quãng đường chạy điện công bố dài hơn Volvo khoảng 26-39km.

Đây là khác biệt đáng cân nhắc với người thường xuyên sử dụng xe trong đô thị. Nếu mỗi ngày di chuyển khoảng 50-70km và có thể sạc pin qua đêm, cả hai mẫu xe đều có khả năng đáp ứng phần lớn hành trình bằng điện. Tuy nhiên, GLC 350 e có biên độ sử dụng rộng hơn, phù hợp với người đi lại nhiều nhưng không muốn phải sạc pin quá thường xuyên.

Mercedes công bố thời gian sạc pin từ 0-100% bằng nguồn AC khoảng 2,75 giờ với công suất sạc 11kW. Volvo cũng có khả năng sạc ngoài, thời gian sạc phụ thuộc nguồn điện và bộ sạc sử dụng.

Mercedes nhiều trang bị, Volvo hơn về trải nghiệm

Về thiết kế, Mercedes GLC 350e sử dụng gói AMG Line với diện mạo thể thao, bộ mâm hợp kim AMG 20 inch và những chi tiết tạo hình đặc trưng của thương hiệu Đức. Trong khi đó, Volvo XC60 theo đuổi phong cách Bắc Âu với thiết kế tối giản, thanh lịch, không quá phô trương.

GLC 350e có kích thước dài 4.736mm, rộng 1.914mm, cao 1.643mm, chiều dài cơ sở 2.888mm. Volvo XC60 T8 dài 4.708mm, rộng 1.902mm, cao khoảng 1.660mm, chiều dài cơ sở 2.865mm.

Mercedes-Benz GLC 350 e nhỉnh hơn về chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở, nhưng sự khác biệt không quá lớn. Người mua nên trực tiếp trải nghiệm hàng ghế sau, độ thoáng đầu gối, khoảng trần và khả năng bố trí hành lý thay vì chỉ căn cứ vào kích thước bên ngoài.

Trong khoang lái, GLC 350 e được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 11,9 inch sử dụng hệ thống MBUX và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD.

Các tiện nghi đáng chú ý gồm ghế trước chỉnh điện, nhớ ba vị trí và thông gió, điều hòa tự động 4 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic, vô-lăng bọc da Nappa và hệ thống âm thanh vòm Burmester 3D 15 loa, công suất 710W.

Volvo XC60 thiết kế lịch lãm, tối giản nhưng động cơ mạnh hơn và có giá rẻ hơn GLC 350 e 249 triệu đồng, tương đương hơn 9% giá bán của mẫu xe XC 60.

Volvo XC60 có màn hình trung tâm 11,2 inch, thiết kế nội thất tối giản, cần số pha lê Orrefors và hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins cao cấp. Hệ thống âm thanh này có công suất công bố 1.410W, là điểm nhấn đáng chú ý đối với người thường xuyên nghe nhạc trên xe.

Hai mẫu xe đều có những trang bị hướng tới trải nghiệm cao cấp, nhưng cách thể hiện khác nhau. Mercedes-Benz tạo ấn tượng bằng giao diện công nghệ số, thiết kế thể thao và hệ thống giải trí MBUX. Volvo hướng tới không gian thư thái, vật liệu hoàn thiện và trải nghiệm âm thanh.

Về an toàn, cả hai đều được trang bị các hệ thống hỗ trợ lái hiện đại. GLC 350e có hỗ trợ phanh chủ động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù và camera 360 độ.

XC60 sở hữu các công nghệ hỗ trợ an toàn của Volvo như cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ đánh lái trong một số tình huống nguy hiểm.

Tuy nhiên, danh mục trang bị có thể khác nhau theo phiên bản và cấu hình phân phối. Người mua nên yêu cầu đại lý xác nhận cụ thể những tính năng có trên xe thực tế, đặc biệt là các hệ thống hỗ trợ lái chủ động.

Giá cao hơn 249 triệu đồng, mua GLC 350e được thêm gì?

Với giá niêm yết 2,999 tỷ đồng, Mercedes GLC 350e có giá hơn Volvo XC60 khoảng 249 triệu đồng, tương đương hơn 9% giá bán của mẫu xe XC 60.

Khoản chênh lệch này chủ yếu đổi lại bộ pin có dung lượng lớn hơn, phạm vi chạy điện dài hơn, khả năng sạc AC 11kW và một số khác biệt về thiết kế, trang bị tiện nghi. Trong khi đó, Volvo có ưu thế rõ rệt về công suất, mô-men xoắn và khả năng tăng tốc dù giá thấp hơn.

Cả hai đều là xe PHEV nên hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu phụ thuộc nhiều vào tần suất sạc. Nếu thường xuyên sạc tại nhà hoặc nơi làm việc, người dùng có thể tận dụng khả năng chạy điện để giảm lượng xăng tiêu thụ. Ngược lại, nếu mua xe nhưng ít khi cắm sạc, lợi thế của hệ truyền động PHEV sẽ giảm đáng kể.

Về mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp, Volvo XC60 được công bố là 1,6 lít/100km (mức tiêu thụ năng lượng điện là 23,7kWh/100km), trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu GLC 350e PHEV chưa được công bố chi tiết.