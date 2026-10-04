Xe ô tô trên 9 chỗ được lưu thông trên một phần đoạn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong tháng 10-2026

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiến độ các dự án giao thông kết nối Sân bay Long Thành sáng 4-10. Ảnh: Phạm Tùng

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu lãnh đạo 2 địa phương, các đơn vị liên quan sớm thực hiện thông xe nút giao Tân Hiệp để kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Từ đó, các phương tiện có thể lưu thông liên hoàn từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua nút giao Long Thành. Đồng thời, các phương tiện cũng có thể lưu thông liên hoàn từ cao tốc Bến Lức - Long Thành đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua nút giao Tân Hiệp. Từ đó, cho phép các phương tiện là ô tô trên 9 chỗ có thể lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hướng từ các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; Bến Lức - Long Thành về hướng khu vực Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh) và ngược lại, góp phần giảm tải áp lực giao thông cho tuyến quốc lộ 51.

Sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, tại hiện trường kiểm tra các dự án, lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai đã thống nhất sẽ làm việc để thống nhất phương án khai thác, cho phép ô tô trên 9 chỗ lưu thông trên một phần đoạn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong tháng 10-2026.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được chính thức đưa vào khai thác đồng bộ toàn bộ tuyến chính từ tháng 5-2026. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu khai thác, chỉ cho phép ô tô dưới 9 chỗ lưu thông.

Trong khi đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành đã chính thức đưa vào khai thác đồng bộ toàn tuyến từ ngày 1-10.