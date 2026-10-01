Xe ô tô SUV lạng lách, tông văng 2 người đi xe máy rồi bỏ chạy

Vụ việc xảy ra ngày 26/9 trên đường cao tốc Dwarka, thuộc khu vực Gurugram, bang Haryana, Ấn Độ. Hai người đi xe máy bị hất văng xuống đường sau cú va chạm nhưng may mắn không bị thương nặng.

Theo cảnh sát Gurugram, đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy một chiếc Mahindra Thar màu đen di chuyển với tốc độ cao và liên tục chuyển làn. Khi đến gần chiếc xe máy chở hai người, chiếc SUV bất ngờ lao sang và tông vào xe.

Xem video:

Sau cú va chạm, cả hai người trên xe máy bị hất xuống mặt đường. Chiếc Thar không dừng lại mà tiếp tục tăng tốc rời khỏi hiện trường.

Một số tài xế đang di chuyển theo chiều ngược lại đã kịp thời dừng xe, giúp ngăn những người bị ngã tiếp tục bị các phương tiện khác cán phải.

Đoạn video về vụ việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội. Cảnh sát Gurugram cho biết hai nạn nhân không trình báo vụ việc. Tuy nhiên, sau khi hình ảnh vụ va chạm lan truyền, cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án vào ngày 27/9.

Cảnh sát xác định chiếc Thar thông qua biển số xuất hiện trong video và đối chiếu với hình ảnh từ hệ thống camera giám sát. Đến ngày 27/9, lực lượng chức năng lần theo chiếc xe tới một trạm dịch vụ tại Sector-93, Gurugram và thu giữ phương tiện.

Sandeep Turan, cán bộ quan hệ công chúng của cảnh sát Gurugram, cho biết thông tin về người bị tình nghi bỏ chiếc xe tại trạm dịch vụ đã được ghi nhận. Sau đó, cảnh sát xác định nghi phạm là Manmeet, 29 tuổi, chỉ sử dụng một tên, đến từ làng Mundhal Khurd, huyện Bhiwani, bang Haryana.

Hai người đi xe máy được cảnh sát xác định là Rajesh Kumar và Dinesh. Lực lượng chức năng đã lấy lời khai của cả hai. Theo cảnh sát, họ chỉ bị bầm tím và trầy xước sau vụ va chạm.

Cảnh sát Gurugram đã lập hồ sơ vụ án tại đồn cảnh sát Sector-10A theo Điều 281 của Bộ luật Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), liên quan đến hành vi lái xe hoặc điều khiển phương tiện một cách liều lĩnh trên đường công cộng, cùng Điều 125 về hành vi gây thương tích hoặc thương tích nghiêm trọng do hành động gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc an toàn của người khác.

Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Trong khi đó, Hindustan Times lưu ý chưa thể xác minh độc lập tính xác thực của đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội.

Vụ việc thu hút sự chú ý bởi chỉ trong vài giây, chiếc Mahindra Thar đã liên tục chuyển làn, va chạm với xe máy rồi rời khỏi hiện trường, trong khi hai người đi xe máy ngã xuống ngay giữa dòng phương tiện đang lưu thông.

Theo Hindustantimes