Xe ô tô bốc cháy trên quốc lộ 5

Khoảng 19 giờ 40 ngày 23/9, nhận được tin báo của người dân về vụ cháy xe ô tô tại quốc lộ 5, khu vực gần cầu vượt Ngô Quyền, phường Thành Đông, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP. Hải Phòng) đã điều động Đội chữa cháy khu vực 7 – Ái Quốc cùng 2 xe chữa cháy khẩn trương đến hiện trường.

Hiện trường vụ cháy.

Ngọn lửa bùng phát mạnh ở khu vực thân xe, bao trùm phần cabin và phía trước phương tiện, kèm theo cột khói lớn. Ngọn lửa có thời điểm lan rộng, tạo ánh sáng đỏ rực trong khu vực cầu vượt.

Các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, triển khai phương tiện và tổ chức chữa cháy, ngăn ngừa nguy cơ cháy lan, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Sau khi đám cháy được khống chế, chiếc xe bị hư hỏng nặng, nhiều bộ phận bên ngoài và nội thất bị thiêu rụi. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện vụ cháy đang được các cơ quan chứng năng làm rõ.