Xe 'nội địa' ở Việt Nam ngày càng tăng sản lượng

Thị trường ôtô Việt Nam đang chứng kiến giai đoạn tăng trưởng mạnh về sản lượng của xe lắp ráp trong nước. Từ xe máy đến ôtô, báo cáo của Cục Thống kê - Bộ Tài chính cho thấy sản lượng xe "nội địa" tại Việt Nam trong 10 tháng đầu năm nay đã tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm ngoái.

Xe "nội địa" tăng trưởng mạnh

Theo ước tính của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, lượng ôtô xuất xưởng từ các dây chuyền sản xuất nội địa tại Việt Nam trong tháng 10 đạt khoảng 54.100 xe. Lũy kế từ đầu năm, ôtô lắp ráp trong nước ước đạt khoảng 468.200 xe.

So với 10 tháng đầu năm ngoái, sản lượng ôtô "nội địa" của Việt Nam đã tăng trưởng khoảng 25,1%.

Không chỉ ôtô tăng mạnh sản lượng lắp ráp nội địa, số lượng xe máy xuất xưởng trong nước của Việt Nam cũng ghi nhận đà tăng trưởng dương tương đương.

Ôtô, xe máy lắp ráp tại Việt Nam đang tăng trưởng về sản lượng. Ảnh: Phong Vân.

Báo cáo của Cục Thống kê - Bộ Tài chính ước tính có khoảng 367.200 xe máy được lắp ráp, sản xuất tại Việt Nam trong tháng 10. Lũy kế từ đầu năm, lượng xe máy lắp ráp trong nước ước đạt hơn 3,5 triệu xe, tương đương tăng trưởng 26,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về doanh số, báo cáo do Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô (VAMA) cung cấp cho thấy xe lắp ráp trong nước của các thành viên đã có sự cải thiện sức bán so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng xe lắp ráp trong nước của các thành viên VAMA đến tay khách Việt trong 9 tháng đầu năm nay đạt 121.865 xe, tăng trưởng 2%. Ở chiều ngược lại, doanh số xe nhập khẩu tăng trưởng đến 22% để đạt 160.164 xe sau 3 quý.

Thị trường Việt Nam còn có VinFast là thương hiệu chọn lắp ráp ôtô trong nước để bán cho khách hàng. Báo cáo từ hãng này cho biết sau 9 tháng, doanh số xe điện VinFast tại Việt Nam đạt 177.697 xe.

VinFast giúp cán cân doanh số ôtô tại Việt Nam "đảo chiều" sang nhóm xe lắp ráp. Ảnh: VinFast.

Hyundai cũng cho lắp ráp phần lớn ôtô du lịch tại thị trường Việt Nam. Báo cáo từ TC Motor cho hay doanh số ôtô du lịch của hãng xe Hàn Quốc từ đầu năm đạt 24.678 xe, đã bao gồm 2.597 xe Hyundai Stargazer nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Như vậy, cán cân doanh số tại Việt Nam tưởng chừng nghiêng về nhóm xe nhập khẩu thực ra lại ngả nhiều hơn về phía xe lắp ráp. Ôtô nhập khẩu trong nhóm VAMA vẫn được ưa chuộng, tuy nhiên khách Việt vẫn mua khá nhiều xe lắp ráp, bao gồm cả các xe VinFast và Hyundai.

Diện mạo ngành công nghiệp xe của Việt Nam

Những năm gần đây, diện mạo ngành công nghiệp ôtô của Việt Nam ngày một khởi sắc. Bên cạnh những tên tuổi hiện tại đang cho lắp ráp một phần hoặc toàn bộ ôtô tại Việt Nam như VinFast, Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, BMW... nhiều hãng mới cũng đã cho xây dựng nhà máy và trình làng những mẫu xe "nội địa" lắp ráp trong nước.

Chẳng hạn, nhà máy Skoda ở tỉnh Quảng Ninh hiện là nơi hãng xe CH Czech lắp ráp 2 dòng xe bán chạy Skoda Slavia và Skoda Kushaq. Trong một chia sẻ với Tri Thức - Znews, tư vấn bán hàng đại lý Skoda xác nhận Slavia và Kushaq là những dòng xe bán chạy nhất.

Những chiếc Jaecoo J5 bàn giao đến tay khách Việt gần đây là sản phẩm từ nhà máy Omoda & Jaecoo ở tỉnh Hưng Yên. Hai thương hiệu Omoda & Jaecoo thuộc tập đoàn Chery đã xác nhận kế hoạch mở rộng danh mục xe lắp ráp tại Việt Nam, với cái tên tiếp theo có thể là Omoda 4.

Skoda cùng với Jaecoo là 2 thương hiệu vừa có nhà máy tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Bên cạnh các dự án đã chính thức đi vào hoạt động, một số hãng xe như Geely, Dongfeng... cũng từng úp mở kế hoạch xây dựng nhà máy ôtô tại Việt Nam. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, các hãng này vẫn chưa có bước tiến rõ ràng nhắm đến mục tiêu xuất xưởng ôtô "nội địa" ngay tại Việt Nam.

Một diễn biến đáng chú ý khác là việc Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương tiết lộ tập đoàn dự kiến ra mắt thương hiệu ôtô du lịch riêng vào năm 2027. Lúc này, các thông tin chi tiết hơn chưa được Thaco chia sẻ thêm.

TMT Group cũng xác nhận sẽ sớm mở bán các dòng xe điện vận tốc thấp thương hiệu TMT của Việt Nam. Dẫu vậy, vẫn chưa rõ các mẫu xe điện thiết kế nhỏ giá dự kiến từ 123 triệu đồng này là sản phẩm do TMT tự nghiên cứu phát triển hay được hình thành thông qua hợp tác với hãng xe khác.

Ôtô điện tốc độ thấp thương hiệu TMT được cho là sẽ sớm ra mắt. Ảnh: TMT Group.

Cần lưu ý rằng các dòng ôtô, xe máy lắp ráp tại Việt Nam không phục vụ riêng cho khách hàng Việt Nam. Một số đã được xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài, nổi bật là các lô xe điện VinFast phục vụ thị trường Bắc Mỹ, châu Âu, Ấn Độ và vài quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Philippines.

Hyundai Thành Công cũng là đơn vị thường có những lô hàng ôtô du lịch thương hiệu Hyundai xuất khẩu đi nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Đáng chú ý, dòng xe máy điện học sinh Honda ICON e: đang được lắp ráp tại nhà máy của hãng ở Việt Nam, xuất khẩu "ngược" về thị trường Nhật Bản - quê nhà của Honda.

Những diễn biến này cho thấy ngành công nghiệp xe tại Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành trung tâm sản xuất mới của Đông Nam Á. Loạt biến động ở các quốc gia láng giềng đang mở ra cơ hội để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu này, đồng thời giúp ôtô, xe máy "nội địa" ngày càng trở nên quen thuộc hơn với khách hàng Việt Nam.

Dẫu vậy, để thực sự nâng tầm vị thế ngành công nghiệp ôtô, Việt Nam vẫn cần cải thiện tỷ lệ nội địa hóa, phát triển công nghiệp hỗ trợ và giảm phụ thuộc vào nguồn cung linh kiện nhập khẩu.