Xe năng lượng mới thông minh-kết nối thúc đẩy nâng cấp ngành ô tô Trung Quốc

Ô tô năng lượng mới của hãng Xiaomi (Trung Quốc). Ảnh: Công Tuyên/TTXVN

Đầu tháng 9/2026, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) cùng 8 cơ quan khác đã công bố kế hoạch phát triển ngành NEV thông minh-kết nối trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030).

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Trung Quốc sẽ tiếp tục củng cố lợi thế trên toàn bộ chuỗi giá trị của ngành NEV thông minh-kết nối, qua đó gia nhập nhóm các cường quốc ô tô trên thế giới. Kế hoạch nhận định NEV thông minh-kết nối là hướng đi chủ đạo trong quá trình chuyển đổi và nâng cấp ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc.

Động thái trên được đánh giá là bước đi mang tính chiến lược, hướng tới tương lai nhằm củng cố ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc, sau nhiều thập niên liên tục mở rộng về quy mô, phát triển công nghệ cốt lõi và xây dựng thương hiệu. Trong đó, năng lực công nghệ đang trở thành động lực chính thúc đẩy ngành phát triển.

Năm 2025, sản lượng và doanh số ô tô của Trung Quốc lần lượt đạt 34,53 triệu và 34,4 triệu xe, tăng tương ứng 10,4% và 9,4% so với năm trước đó. Quy mô sản xuất và tiêu thụ ô tô của nước này duy trì trên 30 triệu xe trong 3 năm liên tiếp và đứng đầu thế giới trong 17 năm liên tiếp. Trong tổng số trên, sản lượng và doanh số NEV lần lượt đạt gần 16,63 triệu và 16,49 triệu xe, đứng đầu thế giới trong 11 năm liên tiếp.

Đáng chú ý, việc công nghệ xe thông minh-kết nối được triển khai trên quy mô lớn đang làm thay đổi những yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh cốt lõi của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc.Trung Quốc đã hình thành hệ sinh thái công nghệ ô tô được hỗ trợ bởi các công nghệ mới nổi, mô hình phát triển đổi mới và các mô hình kinh doanh mới. Đây là nền tảng công nghệ vững chắc để nước này thực hiện mục tiêu trở thành một trong những cường quốc ô tô trên thế giới.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tại thị trường trong nước, xe du lịch sử dụng năng lượng mới sẽ chiếm 70% và xe thương mại sử dụng năng lượng mới chiếm 40% tổng số xe tương ứng. Các phương tiện được trang bị chức năng lái xe tự động cũng sẽ được triển khai trên quy mô lớn.

Đến năm 2030, các công nghệ ô tô then chốt sẽ được cải thiện đáng kể. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe du lịch sẽ giảm xuống 3,3 lít/100 km, trong khi mức tiêu thụ điện trung bình của xe du lịch chạy hoàn toàn bằng điện sẽ còn khoảng 11,5 kWh/100 km. Theo kế hoạch, công nghệ lái xe tự động ở mức cao sẽ được triển khai trên các tuyến cao tốc, đường cao tốc đô thị và các tuyến đường đô thị khác.