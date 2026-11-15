Xe năng lượng mới chiếm 64,3% doanh số ô tô tại Trung Quốc

Một số dòng xe năng lượng của BYD (Trung Quốc). Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Theo dữ liệu ngành được công bố mới đây, quá trình chuyển dịch sang xe năng lượng mới tại Trung Quốc đã tăng tốc trong tháng 10/2026, chiếm gần hai phần ba tổng doanh số xe mới bán ra.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM) cho biết trong tháng trước, xe năng lượng mới chiếm 64,3% tổng doanh số xe mới, tăng so với mức 61,6% của tháng 9. Tính chung trong giai đoạn từ tháng 1-10/2026, tỷ trọng này đạt 54,8%.

Xuất khẩu xe năng lượng mới tăng vọt khoảng 140% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 606.000 chiếc trong tháng 10/2026, là tháng thứ năm liên tiếp loại xe này chiếm hơn một nửa xuất khẩu ô tô của Trung Quốc.

Trong tháng 10/2026, sản lượng và doanh số bán ra của các loại xe năng lượng mới – bao gồm xe thuần điện, xe hybrid sạc điện và xe sử dụng pin nhiên liệu – lần lượt đạt khoảng 2,02 triệu chiếc và 1,94 triệu chiếc, đều tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước.

Dữ liệu từ CAAM cũng cho thấy, trong phân khúc xe chở khách năng lượng mới, các mẫu xe có giá từ 100.000 NDT (khoảng 14.883 USD) đến 150.000 NDT đạt doanh số cao nhất trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10. Doanh số ở phân khúc giá này tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 3,14 triệu chiếc.

Xu hướng chuyển dịch sang năng lượng mới cũng lan rộng sang phân khúc xe thương mại, bao gồm xe tải và xe buýt. Trong tháng 10/2026, xe sử dụng năng lượng mới chiếm 51,9% tổng doanh số xe thương mại tại thị trường Trung Quốc, với doanh số đạt 112.000 chiếc, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Về xuất khẩu, tổng lượng xe xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 10/2026 đạt gần 1,07 triệu chiếc, tăng 60,2% so với cùng kỳ năm ngoái và duy trì ở mức trên 1 triệu chiếc trong tháng thứ năm liên tiếp.

Trong 10 tháng kể từ đầu năm 2026, xuất khẩu xe năng lượng mới của nước này đã tăng 130%, đạt 4,61 triệu chiếc – con số này đã vượt xa tổng lượng xe xuất khẩu trong cả năm 2025 (với 2,615 triệu chiếc).

Ông Cui Dongshu, Tổng thư ký Hiệp hội Xe chở khách Trung Quốc, cho biết quá trình điện khí hóa toàn cầu, giá dầu ở mức cao, thị trường tại các nền kinh tế đang phát triển được mở rộng, cùng với năng lực cạnh tranh ngày càng tăng của xe Trung Quốc chính là những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu.

Ông cũng nhấn mạnh đến chuỗi cung ứng xe năng lượng mới toàn diện, tốc độ phát triển sản phẩm nhanh chóng và các mẫu xe hybrid sạc điện phù hợp với nhiều nhu cầu lái xe khác nhau của Trung Quốc.

Xuất khẩu tăng mạnh diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc chuẩn bị cắt giảm mức hoàn thuế đối với xe năng lượng mới. Vào tháng 10, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế Quốc gia Trung Quốc thông báo tỷ lệ hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) xuất khẩu đối với mặt hàng này sẽ giảm từ 13% xuống còn 9%, bắt đầu từ ngày 1/4/2027.