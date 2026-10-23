Xe múc lật ngửa giữa đường, giao thông ùn tắc hơn 1km

Ngày 23/10, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra trên đường Hoàng Sa, phường Nhiêu Lộc, Tp.HCM khiến nhiều người thót tim vì thoát nạn trong gang tấc.

Theo camera nhà dân gần hiện trường ghi lại, lúc 8h13 sáng cùng ngày, một xe múc bánh xích khoảng 5 tấn thi công tháo dỡ ngôi nhà trên đường Hoàng Sa.

Thời điểm này, xe múc đang làm việc phía trong công trình, bên ngoài có 2 công nhân làm việc ở phía sau xe.

Trong khi đường Hoàng Sa có nhiều xe máy, ô tô qua lại, chiếc xe múc bất ngờ mất thăng bằng, đổ ngửa ra đường.

Phát hiện sự cố, 2 công nhân nhanh chóng chạy dạt sang hai bên để tránh. Chiếc xe múc đập xuống mặt đường đúng lúc không có xe máy hay ô tô nào chạy ngang qua vị trí này. Nhiều phương tiện đang lưu thông gần đó phải phanh gấp để tránh va chạm.

Hiện trường xe múc lật đổ ra đường.

Vụ việc khiến giao thông trên đường Hoàng Sa ùn tắc kéo dài hơn 1 km. Lực lượng CSGT sau đó có mặt ghi nhận hiện trường, phối hợp tổ chức di dời xe múc để giải tỏa ùn tắc, đưa giao thông trở lại bình thường.

Lực lượng CSGT sau đó đến ghi nhận hiện trường, tổ chức di dời xe múc để giải tỏa ùn tắc.