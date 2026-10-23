Xe múc đang tháo dỡ nhà bất ngờ lật ra đường

Sáng 23/10, xe múc bánh xích khoảng 5 tấn đang thi công tháo dỡ nhà trên đường Hoàng Sa, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM bất ngờ lật ngửa ra đường. Sự cố khiến nhiều người đi đường một phen hoảng hốt.

Hình ảnh từ camera nhà dân ghi lại, khoảng 8h13, xe múc đang hoạt động bên trong công trình, phía sau có hai công nhân làm việc. Khi phương tiện di chuyển, xe bất ngờ mất thăng bằng rồi lật ngửa, đổ xuống mặt đường.

Hiện trường vụ ce múc 5 tấn lật ngửa ở TP.HCM.

Hai công nhân phát hiện sự việc lập tức chạy sang hai bên để tránh. May mắn, thời điểm xe múc đổ xuống không có ô tô hay xe máy đi ngang qua vị trí xảy ra sự cố. Các phương tiện lưu thông gần đó phải phanh gấp để tránh va chạm.

Vụ việc khiến phần tay cẩu của xe múc chắn ngang một làn đường Hoàng Sa, gây ùn tắc kéo dài hơn 1km. Dầu từ thùng nhiên liệu tràn ra mặt đường, lực lượng chức năng phải rải cát nhằm hạn chế nguy cơ trơn trượt. Tài xế không bị thương.

Hiện trường sự cố.

Theo người dân địa phương, trước khi xảy ra sự cố, xe múc đỗ trên đống xà bần cao khoảng 1m để phục vụ việc tháo dỡ công trình. Khi xe lùi, phương tiện mất thăng bằng và lật ngửa ra đường.

Lực lượng CSGT sau đó có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc, tổ chức di dời xe múc, giải tỏa ùn tắc giao thông.