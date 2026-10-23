Theo hình ảnh từ camera nhà dân gần hiện trường, khoảng 8 giờ 13 phút cùng ngày, xe múc đang thi công bên trong công trình, phía sau có hai công nhân làm việc.

Trong lúc phương tiện di chuyển, xe bất ngờ mất thăng bằng rồi lật ngửa, đổ ra đường.

Phát hiện sự cố, hai công nhân nhanh chóng chạy sang hai bên để tránh. Xe múc đập xuống mặt đường đúng thời điểm không có phương tiện nào đi ngang qua vị trí này. Nhiều người điều khiển xe máy, ô tô gần đó phải phanh gấp để tránh va chạm.

Hiện trường vụ xe múc 5 tấn lật ngửa ở TP.HCM.

Sự cố khiến phần tay cẩu của xe múc chắn ngang một làn đường Hoàng Sa. Dầu từ thùng nhiên liệu tràn ra mặt đường, lực lượng chức năng phải rải cát để hạn chế nguy cơ trơn trượt. Tài xế xe múc không bị thương.

Theo người dân sống gần hiện trường, trong quá trình thi công, xe múc đỗ trên đống xà bần cao khoảng 1m. Khi phương tiện lùi, xe mất thăng bằng và lật ra đường.

Hiện trường sự cố.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT đến ghi nhận hiện trường, phối hợp di dời xe múc, giải tỏa ùn tắc và ổn định tình hình giao thông qua khu vực.