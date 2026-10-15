Xe mua bán qua nhiều đời chủ, chưa sang tên: Gỡ vướng thế nào?

Người đang sử dụng xe mua bán qua nhiều đời chủ nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên có thể thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định. Trình tự giải quyết phụ thuộc vào việc người sử dụng xe có đủ giấy tờ chuyển quyền sở hữu hay không.

Theo hướng dẫn của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai, căn cứ Điều 32 Thông tư số 79/2024/TT-BCA của Bộ Công an, trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều tổ chức, cá nhân nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên cần thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số trước khi đăng ký sang tên theo quy định.

Cụ thể, người đang sử dụng xe cần đến cơ quan đăng ký xe đang quản lý hồ sơ của phương tiện để làm thủ tục thu hồi. Sau khi hoàn tất bước này, người sử dụng xe đến cơ quan đăng ký xe nơi mình cư trú để thực hiện thủ tục đăng ký sang tên.

Hướng dẫn thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe khi phương tiện đã mua bán qua nhiều đời chủ.

Trường hợp có đủ giấy tờ mua bán

Nếu người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu của người bán cuối cùng, cơ quan đăng ký xe tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thu hồi theo quy định.

Theo Điều 32 Thông tư số 79/2024/TT-BCA, trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thu hồi, cơ quan có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe và thực hiện việc xử lý vi phạm theo quy định. Người đang sử dụng xe ký vào biên bản với tư cách người chứng kiến và ký các giấy tờ liên quan. Sau đó, cơ quan đăng ký xe giải quyết cấp chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

Trường hợp không có đủ giấy tờ mua bán

Đối với trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu của chủ xe và của người bán cuối cùng, cơ quan đăng ký xe vẫn tiếp nhận hồ sơ thu hồi để giải quyết theo trình tự riêng.

Sau khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý theo quy định; người đang sử dụng xe ký biên bản với tư cách người chứng kiến và ký các giấy tờ liên quan. Cơ quan đăng ký xe cấp giấy hẹn có giá trị sử dụng xe trong thời gian 30 ngày.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, cơ quan đăng ký xe phải gửi thông báo cho chủ xe, niêm yết công khai tại trụ sở và tra cứu, xác minh thông tin về xe mất cắp, dữ liệu đăng ký xe theo quy định.

Sau 30 ngày, nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, cơ quan có thẩm quyền tiếp tục thực hiện thủ tục xử lý vi phạm hành chính và giải quyết cấp chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

Sau khi hoàn tất thủ tục thu hồi, người đang sử dụng xe tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký sang tên tại cơ quan đăng ký xe nơi mình cư trú. Việc được tiếp nhận hồ sơ thu hồi không đồng nghĩa với việc đương nhiên được đăng ký sang tên; phương tiện và hồ sơ vẫn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật.