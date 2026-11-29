Mẫu MPV điện cỡ trung của Maxus được nâng cấp theo hướng duy trì thiết kế quen thuộc, đồng thời tập trung vào không gian cabin, tiện nghi dành cho hành khách và khả năng di chuyển đường dài. Đáng chú ý, xe sử dụng bộ pin dung lượng 85 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 570 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Maxus Mifa 7 2027.

Maxus Mifa 7 2027 vẫn giữ kiểu dáng tổng thể của phiên bản hiện hành với thân xe phẳng, các đường nét hình học rõ ràng và phong cách hướng đến tính thực dụng. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha hình chữ T, trong khi cổng sạc được bố trí trên chắn bùn phía hành khách.

Mẫu MPV chạy điện này có kích thước dài 4.907 mm, rộng 1.885 mm và cao 1.756 mm hoặc 1.768 mm tùy cấu hình, chiều dài cơ sở đạt 2.975 mm. Theo thông tin từ nhà sản xuất, tỷ lệ chiều dài cơ sở so với chiều dài tổng thể đạt 61%, còn tỷ lệ chiều rộng không gian bên trong so với chiều rộng bên ngoài ở mức 82%, cho thấy Maxus chú trọng tối ưu diện tích sử dụng trong cabin.

Không gian nội thất là một trong những điểm đáng chú ý trên Maxus Mifa 7 2027. Xe cung cấp cấu hình 7 chỗ ngồi theo bố trí 2+2+3, phù hợp cả nhu cầu sử dụng gia đình lẫn vận chuyển hành khách và phục vụ doanh nhân. Hàng ghế thứ hai có khoảng để chân 947 mm, trong khi hàng ghế thứ ba đạt 761 mm.

Đặc biệt, hàng ghế cuối có thể trượt và gập xuống, với tổng hành trình ray trượt 145 mm nhằm linh hoạt điều chỉnh không gian giữa khu vực hành khách và khoang hành lý. Ngay cả khi chở đủ 7 người, xe vẫn có thể chứa bốn vali cỡ 20 inch, đáp ứng nhu cầu mang theo hành lý trong những chuyến đi dài.

Để tăng sự thuận tiện khi lên xuống xe, Maxus trang bị hai cửa trượt điện với độ mở rộng 710 mm. Cabin còn có tổng cộng bảy cổng sạc Type-A và Type-C, 12 vị trí để cốc, hệ thống điều hòa tự động hai vùng dành cho hàng ghế trước và hệ thống sưởi, làm mát độc lập cho khu vực phía sau.

Những trang bị này hướng đến việc nâng cao trải nghiệm cho hành khách ở mọi vị trí, đặc biệt trong các hành trình có nhiều người cùng di chuyển. Bên cạnh đó, kính cách âm hai lớp và ghế ngồi sử dụng vật liệu mút 3D được kỳ vọng cải thiện khả năng cách âm, độ êm ái và sự thoải mái trong quá trình sử dụng.

Mifa 7 2027 sử dụng mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu cuộn dây hình chữ U nhiều lớp thế hệ thứ hai, cho công suất tối đa 245 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Xe được trang bị bộ pin lithium sắt photphat (LFP) dung lượng 85 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 570 km theo tiêu chuẩn CLTC. Với khả năng sạc nhanh DC, thời gian nạp pin từ 0% lên 80% được công bố ở mức 36 phút, giúp rút ngắn thời gian chờ trong những chuyến đi xa.

Một điểm đáng chú ý khác là chính sách bảo hành pin dành cho mẫu MPV điện này. Maxus áp dụng thời hạn bảo hành 5 năm hoặc 600.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Đối với xe sử dụng cho mục đích thương mại, khách hàng có thể gia hạn thời gian bảo hành lên 8 năm, với giới hạn quãng đường 600.000 km.