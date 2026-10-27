Xe MPV động cơ hybrid, công suất 438 mã lực, giá hơn 1 tỷ đồng

Về thiết kế, Wey Alpine 8 HEV 2027 tiếp tục phát triển phong cách của Gaoshan 8 Smart Edition với ngôn ngữ thiết kế mang tên dòng sông chảy trên núi cao. Phần đầu xe gây chú ý với lưới tản nhiệt cỡ lớn có họa tiết lấy cảm hứng từ núi sông, kết hợp cụm đèn pha kéo dài liền mạch. Hai bên đầu xe là hệ thống đèn chiếu sáng dạng thác nước với cấu trúc điểm sáng ma trận, tạo hiệu ứng nhận diện riêng.

Wey Alpine 8 HEV 2027.

Phía sau, cụm đèn hậu LED liền mạch mang họa tiết dòng sông và ánh sao được thiết kế đồng bộ với phần đầu xe, giúp tổng thể ngoại thất có tính thống nhất. Xe hỗ trợ tùy chọn thân xe hai tông màu, trong đó màu xanh đậm chảy là lựa chọn đặc biệt dành cho phiên bản Gaoshan 8. Các màu ngoại thất khác gồm tím Danchen, đen không gian sâu thẳm, trắng gấm mây, xanh đêm đậm, vàng chảy và xám trời mưa.

Mẫu MPV này có chiều dài 5.280 mm, chiều rộng 1.960 mm và chiều cao 1.900 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 3.145 mm. Kích thước này tạo nền tảng cho cấu hình ba hàng ghế với bảy chỗ ngồi, hướng đến nhóm khách hàng gia đình đông người hoặc người dùng cần một mẫu xe phục vụ nhu cầu di chuyển cao cấp. Nội thất có ba lựa chọn màu sắc gồm đen Onyx, trắng mây và cam hoàng hôn, kết hợp nhiều trang bị công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm của cả người lái lẫn hành khách.

Khu vực bảng điều khiển trung tâm của Wey Alpine 8 HEV 2027 được trang bị hai màn hình 15,6 inch, gồm màn hình trung tâm và màn hình dành cho hành khách phía trước, đều có độ phân giải 2,5K. Hành khách phía sau có màn hình giải trí độc lập 17,3 inch với độ phân giải 3K. Theo thông tin công bố, cả ba màn hình đều đạt chứng nhận TÜV Rheinland về khả năng giảm ánh sáng xanh và chống nhấp nháy ở cấp độ phần cứng.

Hệ thống điều khiển thông minh sử dụng hệ điều hành Coffee OS 3.5 cùng chip Qualcomm 8295P, hỗ trợ các chức năng giải trí, điều khiển và tương tác bằng giọng nói. Xe còn tương thích với HiCar, Carlink và Apple CarPlay, đồng thời tích hợp hệ thống AI có khả năng ghi nhớ ngữ cảnh sử dụng, tương tác giọng nói và lập kế hoạch lộ trình.

Trải nghiệm giải trí trên xe được tăng cường nhờ hệ thống âm thanh Dolby Atmos gồm 23 loa, với công suất cực đại được công bố ở mức 2.440 W. Một trang bị đáng chú ý khác là tủ lạnh thông minh hai cửa dung tích 12,5 lít, đáp ứng nhu cầu bảo quản đồ uống và thực phẩm trong những chuyến đi dài. Những tiện nghi này cho thấy Wey Alpine 8 HEV không chỉ tập trung vào khả năng vận hành mà còn hướng đến việc biến khoang cabin thành không gian thư giãn cho cả gia đình.

Hàng ghế trước được bọc da Nappa với đặc tính chống bẩn và kháng khuẩn, tích hợp các chức năng massage 10 điểm, thông gió và sưởi ấm. Ghế lái còn có loa tích hợp trên tựa đầu nhằm tăng trải nghiệm âm thanh cá nhân. Tùy theo phiên bản, hàng ghế thứ hai được trang bị các tiện ích khác nhau. Phiên bản Comfort có tay vịn kép có thể di chuyển, chức năng thông gió và sưởi ấm, cùng bàn gấp bố trí hai bên ghế.

Trong khi đó, phiên bản Premium sở hữu ghế chỉnh tư thế không trọng lực với các nút điều khiển vật lý, hỗ trợ điều chỉnh tư thế chỉ bằng một thao tác, massage 12 điểm, sưởi ấm 3D và cấu trúc tựa lưng hút chân không kết hợp thông gió đệm ghế. Hàng ghế thứ ba được thiết kế theo dạng ghế sofa rộng, trong đó phiên bản Premium bổ sung chức năng sưởi ấm và thông gió cho hàng ghế này.

Khả năng linh hoạt của khoang cabin cũng là một ưu điểm trên Wey Alpine 8 HEV 2027. Tựa lưng của cả ba hàng ghế đều có thể gập theo tỷ lệ 4:6, giúp mở rộng không gian chứa đồ khi cần thiết. Dung tích khoang hành lý dao động từ 435 lít đến tối đa 1.901 lít tùy cách bố trí ghế. Wey cho biết, cabin có thể chuyển đổi thành không gian nghỉ ngơi dạng giường đôi, đồng thời trang bị rèm che nắng riêng cho hàng ghế thứ hai và thứ ba cùng kính tối màu được lắp đặt sẵn từ nhà máy.

Alpine 8 HEV 2027 được trang bị hệ thống Coffee Pilot 3 với 27 cảm biến độ chính xác cao bố trí xung quanh xe. Hệ thống sử dụng một cảm biến LiDAR 192 dòng hướng về phía trước để hỗ trợ nhận diện môi trường, kết hợp nền tảng điện toán sử dụng chip Orin-Y với năng lực tính toán tổng cộng 200 Tops theo thông tin giới thiệu. Hệ thống được thiết kế để hỗ trợ hành trình từ điểm đỗ xe xuất phát đến điểm đỗ xe đích, bao gồm các thao tác như rời bãi đỗ xe ngầm, đi qua cổng kiểm soát, dẫn đường trên đường phố, nhập và rời đường cao tốc, sau đó hỗ trợ đỗ xe tại vị trí mục tiêu.

Khả năng đỗ xe bao gồm hỗ trợ đỗ tự động vào vị trí vuông góc hoặc chéo, tính năng lùi theo lộ trình đã đi với quãng đường tối đa 100 m, ghi nhớ vị trí đỗ xe trong phạm vi 3 km và đỗ xe từ xa. Mức độ hỗ trợ thực tế có thể phụ thuộc vào điều kiện giao thông, môi trường xung quanh và cấu hình phần mềm của xe.

Sức mạnh của Wey Alpine 8 HEV 2027 đến từ hệ truyền động hybrid sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 2 lít kết hợp kiến trúc hai mô-tơ điện. Tổng công suất kết hợp đạt 438 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 782 Nm. Theo số liệu do nhà sản xuất công bố, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,9 giây và đạt tốc độ tối đa 190 km/h.

Mức tiêu thụ nhiên liệu ở đường hỗn hợp theo chu trình WLTC của Wey Alpine 8 HEV 2027 được công bố là 6,92 lít/100 km. Xe sử dụng bộ pin lithium ternary dung lượng 3,64 kWh và được trang bị tiêu chuẩn hệ dẫn động bốn bánh Hi4 trên cả hai phiên bản, hướng đến khả năng phân bổ lực kéo linh hoạt giữa các bánh xe trong nhiều điều kiện vận hành.