Xe MPV đô thị rộng cửa tăng trưởng nhờ đáp ứng nhu cầu đa dạng

Khả năng chở đông người ở mức giá rẻ, lại thường có gầm cao và chi phí thấp...khiến MPV được người tiêu dùng Việt ưa chuộng. Ảnh: PV

Sau giai đoạn trầm lắng, thị trường xe đa dụng (MPV) trong nước đang có xu hướng khởi sắc trở lại. Theo thống kê doanh số 11 mẫu xe được công bố trên thị trường, tổng lượng tiêu thụ đạt 3.689 chiếc, tăng 20,7% so với tháng trước. Có tới 9 trong số 11 mẫu xe ghi nhận doanh số tăng, cho thấy nhu cầu đối với dòng xe đa dụng cỡ nhỏ vẫn khá tích cực.

Trong Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), MPV tiếp tục là một trong những nhóm xe có quy mô tiêu thụ đáng kể. Tháng vừa qua, doanh số MPV đạt 4.180 xe, nâng tổng lượng tiêu thụ trong 9 tháng lên 37.450 chiếc. Trong khi đó, VinFast cũng cho biết đã bàn giao 5.027 xe Limo Green trong tháng 9, nâng tổng lượng xe giao từ đầu năm lên 40.018 chiếc. Đây là mẫu xe bán chạy thứ hai trong danh mục sản phẩm của hãng trong tháng, chỉ sau VF 3.

Một trong những lý do khiến MPV có sức tiêu thụ ổn định là khả năng đáp ứng nhiều mục đích sử dụng trong cùng một sản phẩm. Với cấu hình 7 chỗ, dòng xe này có thể phục vụ gia đình nhiều thế hệ, đưa đón trẻ em, đi làm hằng ngày và những chuyến đi xa cuối tuần. Khi không cần sử dụng toàn bộ số ghế, hàng ghế sau có thể gập lại để mở rộng không gian chứa hành lý. Đây là lợi thế mà những mẫu sedan hoặc SUV đô thị cỡ nhỏ khó đáp ứng tương đương.

Nội thất của các thế hệ MPV mới cũng bắt mắt không kém các dòng SUV cao cấp. Ảnh: PV

Quan trọng hơn, MPV thường có giá bán dễ tiếp cận hơn những mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung, trong khi vẫn cung cấp không gian đủ rộng cho phần lớn nhu cầu gia đình. Với ngân sách khoảng 500-700 triệu đồng, người mua đã có nhiều lựa chọn MPV phổ thông, trong khi nếu chuyển sang SUV 7 chỗ có kích thước lớn hơn, chi phí đầu tư thường tăng đáng kể. Bên cạnh đó, thiết kế thân xe tương đối gọn gàng, tầm quan sát tốt và khả năng xoay trở thuận tiện cũng khiến MPV phù hợp với điều kiện giao thông đô thị đông đúc.

Một yếu tố khác góp phần mở rộng nhu cầu là khả năng khai thác kinh doanh vận tải. Với cấu hình 7 chỗ, MPV có thể phục vụ dịch vụ đưa đón sân bay, vận chuyển khách du lịch, xe hợp đồng hoặc các nền tảng gọi xe. Đối với người mua xe để kinh doanh, khả năng chở nhiều hành khách trong một chuyến đi, chi phí đầu tư ban đầu và mức tiêu hao năng lượng là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác.

Hiện, Mitsubishi Xpander tiếp tục dẫn đầu nhóm MPV động cơ đốt trong với 954 xe bán ra trong tháng 9, tăng 42,8% so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng, mẫu xe này đạt 10.496 chiếc. Toyota Innova Cross đứng thứ hai với 831 xe, trong khi Veloz Cross đạt 602 xe. Các mẫu xe khác như Kia Carens, Honda BR-V và Hyundai Stargazer lần lượt đạt 363, 258 và 200 chiếc.

MPV đô thị với hệ truyền động điện hóa sẽ là xu hướng lớn trên thị trường ô tô thời gian tới. Ảnh: Hoàng Linh

Đáng chú ý, Suzuki XL7 đạt 113 xe trong tháng 9, tăng 24,2% so với tháng trước. Đây cũng là mẫu xe vừa công bố phiên bản mới ngày 30-10. Dù chưa đưa xe thực tế ra thị trường, hãng ô tô Nhật Bản cho biết, XL7 nay có diện mạo ngoại thất được làm mới, và tiếp tục dùng động cơ hybrid nhẹ (K15B) 103 mã lực, 138 Nm. Xe sẽ có hai phiên bản GL và GLX, giá bán tương ứng 569,9 triệu và 599,9 triệu đồng. Động thái này là minh chứng cho thấy các nhà sản xuất vẫn nhìn thấy dư địa ở nhóm MPV phổ thông, dù sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhu cầu MPV tại Việt Nam được dự báo tiếp tục duy trì tích cực nhờ sự phù hợp với điều kiện sử dụng và khả năng đáp ứng nhiều mục đích. Phân khúc này cũng sẽ mở rộng theo hướng phân hóa rõ hơn giữa xe gia đình và xe chuyên phục vụ kinh doanh vận tải. Các dòng MPV điện hóa cũng sẽ có thêm cơ hội nhờ lợi thế chi phí vận hành và sự phát triển của hạ tầng sạc, trong khi MPV xăng và hybrid tiếp tục giữ vai trò nhất định đối với nhóm khách hàng ưu tiên tính linh hoạt.