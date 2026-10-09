Xe MPV 7 chỗ Wuling Darion lộ diện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến hơn 700 triệu đồng

Hình ảnh chiếc Wuling Darion sơn trắng vừa được ghi nhận tại đại lý cũng nối tiếp những động thái chuẩn bị trước đó của hãng. Mẫu xe từng xuất hiện tại khu vực kiểm định khí thải ở Hà Nội hồi tháng 9, trong khi một số nhân viên tư vấn đã nhận đặt cọc từ khoảng giữa tháng 8 với mức giá dự kiến trên 700 triệu đồng. Theo kế hoạch được công bố trước đây, Darion nằm trong danh sách sản phẩm dự kiến ra mắt tại Việt Nam vào quý IV/2026.

Hình ảnh chiếc Wuling Darion sơn trắng vừa được ghi nhận tại đại lý.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy của Darion nằm ở cách bố trí không gian. Xe có ba hàng ghế với tổng cộng 7 chỗ ngồi theo sơ đồ 2+2+3, trong đó hàng ghế thứ hai gồm hai ghế độc lập. Cửa trượt bên hông giúp việc lên xuống thuận tiện hơn trong không gian đỗ xe hẹp, đồng thời là trang bị thường thấy trên các dòng MPV lớn như Kia Carnival nhưng chưa phổ biến ở nhóm xe giá dưới một tỷ đồng tại Việt Nam.

Với chiều dài 4.910 mm, rộng 1.850 mm, cao 1.770 mm và trục cơ sở 2.910 mm, Wuling Darion có vóc dáng nhỉnh hơn Toyota Innova Cross. Cụ thể, mẫu xe Wuling dài hơn 155 mm và có chiều dài cơ sở lớn hơn 60 mm so với đối thủ Nhật Bản. Xét về kích thước tổng thể, Darion nằm giữa Innova Cross và Kia Carnival, tạo dư địa cho cách bố trí cabin rộng rãi hơn.

Wuling Darion có ba hàng ghế với tổng cộng 7 chỗ ngồi theo sơ đồ 2+2+3, trong đó hàng ghế thứ hai gồm hai ghế độc lập.

Khoang lái đi theo phong cách tối giản với màn hình giải trí dạng nổi kích thước 12,8 inch trên bảng táp-lô, kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô-lăng. Các phím bấm vật lý được tinh giản, trong khi chiếc xe xuất hiện tại đại lý có nội thất phối hai tông màu đen và nâu. Bộ mâm đa chấu trên xe cũng khác với thiết kế mâm kín hơn của chiếc Darion từng được bắt gặp tại Hà Nội. Tuy nhiên, khác biệt này chưa đủ cơ sở để khẳng định hai xe thuộc các phiên bản riêng biệt.

Một vấn đề được người mua quan tâm là lựa chọn hệ truyền động khi Wuling Darion chính thức mở bán. Trang thông tin của Wuling Việt Nam hiện đề cập ba cấu hình, gồm hai phiên bản thuần điện có tầm vận hành công bố 450 km và 500 km, cùng một bản hybrid sạc ngoài (PHEV). Dù vậy, thông tin từ đại lý cho thấy phiên bản thuần điện có thể được phân phối trước, còn lịch ra mắt bản PHEV vẫn chưa được xác nhận.

Khoang lái Wuling Darion đi theo phong cách tối giản.

Thông số kỹ thuật dành riêng cho Darion tại Việt Nam hiện chưa được công bố đầy đủ. Tham khảo phiên bản điện đang bán tại Indonesia, xe sử dụng mô-tơ công suất 150 kW, mô-men xoắn cực đại 310 Nm và bộ pin Magic Battery Pro dung lượng 60,6 kWh. Tầm vận hành tối đa được công bố tại thị trường này là 540 km theo tiêu chuẩn CLTC. Những thông số trên chưa thể xem là cấu hình chính thức của xe dành cho khách Việt.

Nếu mức giá dự kiến trên 700 triệu đồng được giữ nguyên, Wuling Darion sẽ có cơ hội tiếp cận nhóm khách hàng cần một mẫu MPV 7 chỗ rộng rãi, đặc biệt là những người quan tâm đến cửa trượt và hệ truyền động điện. Tuy nhiên, giá bán chính thức, cấu hình được phân phối ban đầu cũng như trang bị cụ thể vẫn cần chờ thông báo từ hãng.