Xe MPV 7 chỗ mạnh 184 mã lực, giá hơn 400 triệu đồng

Được định vị trong nhóm MPV cỡ trung đến lớn, Dongfeng Fengxing Xinghai V6 2027 hướng tới nhóm khách hàng gia đình với cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi. Hãng cho biết phiên bản Xinghai V6 Explorer Edition cũng sẽ sớm được giới thiệu, đồng thời được định vị là phiên bản đáp ứng các tiêu chuẩn nhà máy. Sự kết hợp giữa không gian rộng, hệ thống hỗ trợ lái thông minh và hệ truyền động thuần điện giúp Xinghai V6 trở thành một sản phẩm đáng chú ý trong danh mục xe điện của Dongfeng Fengxing.

Dongfeng Fengxing Xinghai V6 2027.

Xinghai V6 2027mang phong cách đặc trưng của Dongfeng Fengxing với cụm đèn pha dạng thác nước ở phía trước, kết hợp lưới tản nhiệt kín và cửa hút gió hình thang. Phần nắp ca-pô được tạo hình với nhiều đường gân, trong khi cụm đèn pha LED có khả năng tự động bật và tắt. Thiết kế này giúp phần đầu xe tạo cảm giác hiện đại, đồng thời nhấn mạnh đặc trưng của một mẫu MPV điện.

Nhìn từ bên hông, thân xe sở hữu đường viền vuốt lên khá mạnh, kết hợp các chi tiết mạ chrome quanh khu vực cửa sổ và bộ mâm đa chấu. Dongfeng Fengxing Xinghai V6 có kích thước dài 4.835 mm, rộng 1.900 mm và cao 1.755 mm, chiều dài cơ sở 2.900 mm. Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu thiết kế liền mạch, gợi liên tưởng đến hình ảnh bình minh, cùng cánh gió tích hợp trên nóc.

Điểm đáng chú ý nhất trên Dongfeng Fengxing Xinghai V6 2027 nằm ở công nghệ hỗ trợ lái xe thông minh Huawei Qiankun ADS 5 SE. Hệ thống này sử dụng tổ hợp phần cứng gồm 10 camera, 12 radar siêu âm và 3 radar sóng milimét để thu thập dữ liệu về môi trường xung quanh. Kết hợp với nền tảng điện toán MDC do Huawei phát triển, hệ thống tạo mạng lưới cảm biến nhằm hỗ trợ nhận diện không gian 360 độ quanh xe.

Huawei Qiankun ADS 5 SE trên Xinghai V6 hỗ trợ nhiều tính năng lái xe thông minh, trong đó có chức năng hỗ trợ định vị trên đường cao tốc NCA, hỗ trợ giữ làn đường trong đô thị LCC+ và hệ thống hỗ trợ đỗ xe. Các tính năng này được kết hợp với hệ thống an toàn chủ động CAS 5.0, giúp tăng cường khả năng phát hiện và phản ứng của xe trước những tình huống có nguy cơ xảy ra trong quá trình vận hành.

Bên trong khoang lái, Dongfeng Fengxing Xinghai V6 được thiết kế theo hướng hiện đại với màn hình LCD 8,88 inch phía trước người lái và màn hình trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2,5K. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8295, đi kèm các tính năng điều khiển bằng giọng nói dựa trên nền tảng Baidu và mô hình ngôn ngữ lớn Wenxin. Hệ thống hỗ trợ điều khiển một số chức năng mà không cần bật màn hình, hội thoại liên tục và nhận diện phương ngữ.

Ngoài ra, mẫu MPV chạy điện của Dongfeng Fengxing còn hỗ trợ kết nối Huawei HiCar và Carlink, đồng thời tích hợp sạc không dây 50W cho điện thoại di động. Những trang bị này hướng đến việc tăng khả năng kết nối giữa người dùng với xe, đặc biệt trong các chuyến đi dài hoặc nhu cầu sử dụng xe hằng ngày của gia đình.

Không gian nội thất là một trong những ưu điểm đáng chú ý của Xinghai V6 2027. Xe có cấu hình 6 hoặc 7 chỗ, với sàn tương đối phẳng ở khu vực hàng ghế thứ hai và thứ ba. Hàng ghế thứ ba có thể gập xuống để mở rộng không gian chứa đồ, trong khi ghế lái được trang bị chức năng sưởi và thông gió. Khi mở rộng tối đa, khoang hành lý có thể đạt 1.630 lít, tạo thành mặt sàn phẳng với diện tích khoảng 1,63 m².

Về khả năng vận hành, Dongfeng Fengxing Xinghai V6 2027 sử dụng một mô-tơ điện duy nhất, cho công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Xe có hai tùy chọn pin với dung lượng lần lượt 45,5 kWh và 60,5 kWh, tương ứng phạm vi hoạt động thuần điện 400 km và 510 km. Theo công bố, pin có thể được sạc từ 30% lên 80% trong khoảng 26 phút, đồng thời xe hỗ trợ chức năng cấp điện ra bên ngoài với công suất 6,6 kW.