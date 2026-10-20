Xe MPV 7 chỗ hybrid mạnh 358 mã lực, nội thất sang chảnh, giá gần 1,6 tỷ đồng

Mẫu MPV hybrid 7 chỗ này có giá thấp hơn 20.000 Ringgit (126,86 triệu đồng) so với phiên bản plug-in hybrid (PHEV) được giới thiệu tại thị trường Malaysia hồi tháng 1. Điểm nổi bật của GWM Wey G9 Hi4 HEV nằm ở hệ truyền động hybrid xăng-điện kết hợp công nghệ Hybrid Intelligent 4WD (Hi4), hệ dẫn động bốn bánh và không gian nội thất hướng đến sự tiện nghi cho cả ba hàng ghế.

GWM Wey G9 Hi4 HEV 2026.

Hệ truyền động của GWM Wey G9 Hi4 HEV gồm động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp 2 lít kết hợp hộp số hybrid chuyên dụng 4 cấp DHT, một mô-tơ điện ở trục trước và một mô-tơ điện ở trục sau. Cung cấp năng lượng cho hệ thống điện là bộ pin hybrid dung lượng 1,67 kWh.

Tổng công suất toàn hệ thống đạt 358 mã lực, trong khi mô-men xoắn cực đại lên tới 782 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 7,5 giây theo công bố của nhà sản xuất. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố là 6,5 lít/100 km và phạm vi hoạt động kết hợp đạt 845 km theo tiêu chuẩn NEDC, tương đương khoảng 718 km theo WLTP.

GWM Wey G9 Hi4 HEV 2026 có chiều dài 5.050 mm, chiều rộng 1.985 mm, chiều cao 1.900 mm và chiều dài cơ sở 3.085 mm. Các thông số này giống với phiên bản PHEV, cũng như cấu hình khoang hành lý có dung tích từ 233 lít đến 1.725 lít tùy cách bố trí ghế. Xe sử dụng cấu hình nội thất ba hàng ghế theo sơ đồ 2-2-3, phù hợp với nhu cầu chở gia đình hoặc phục vụ đưa đón hành khách. Khoảng sáng gầm xe đạt 155 mm.

Hệ thống treo gồm kiểu MacPherson phía trước và đa liên kết phía sau, trong khi bộ mâm hợp kim 18 inch kết hợp lốp kích thước 245/50R18 được giữ nguyên như trên bản PHEV. Đồng thời, GWM Wey G9 Hi4 HEV 2026 cũng được trang bị bộ dụng cụ sửa chữa lốp.

Ngoại thất GWM Wey G9 HEV được trang bị hệ thống đèn pha LED thông minh có khả năng tự động điều chỉnh đèn chiếu xa và chiếu sáng theo hướng chuyển động của xe. Các trang bị khác gồm đèn LED ban ngày, đèn hậu LED, đèn sương mù LED, gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện và gập tự động tích hợp đèn báo rẽ, cần gạt mưa tự động cùng cửa hậu đóng mở bằng điện có cảm biến.

Tại Malaysia, khách hàng có thể lựa chọn ba màu sơn ngoại thất gồm xám Wisdom, trắng Aurora và đen Nebula. Khoang nội thất của phiên bản HEV sử dụng ghế bọc da màu đen kết hợp trần xe màu xám; tùy chọn nội thất màu nâu được giới thiệu trong tài liệu sản phẩm chỉ dành cho phiên bản PHEV.

Không gian cabin được thiết kế theo hướng hiện đại với bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió HUD và màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch phục vụ hệ thống thông tin giải trí. Màn hình trung tâm hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, giúp người dùng kết nối điện thoại thông minh thuận tiện hơn. Xe còn có bộ sạc không dây công suất 50 W.

Hệ thống cổng kết nối được bố trí cho cả ba hàng ghế, bao gồm hai cổng USB Type-A và một cổng USB Type-C ở hàng ghế trước, hai cổng USB Type-A cùng hai cổng USB Type-C ở hàng ghế thứ hai và số lượng cổng tương tự tại hàng ghế thứ ba. Ngoài ra, hàng ghế trước và khoang hành lý đều có ổ cắm điện 12 V. Các trang bị kính gồm kính chắn gió cách âm, kính cách âm cho hai hàng ghế đầu, cửa kính chỉnh điện có chức năng chống kẹt ở tất cả các cửa, gương chiếu hậu kỹ thuật số và chức năng chống chói tự động.

Tiện nghi ghế ngồi là một trong những điểm nhấn trên GWM Wey G9 Hi4 HEV. Hai hàng ghế đầu được bọc da Nappa cao cấp, trong khi hàng ghế thứ ba sử dụng da tổng hợp. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hỗ trợ thắt lưng 4 hướng, có chức năng nhớ vị trí, chào đón và massage 10 điểm. Ghế hành khách phía trước chỉnh điện 6 hướng, tích hợp chức năng nhớ vị trí và nút điều khiển riêng; cả hai ghế trước đều có hệ thống thông gió.

Đặc biệt, hàng ghế thứ hai được trang bị ghế không trọng lực có thể điều chỉnh 6 hướng, tựa đầu điều chỉnh 4 hướng, chỗ để chân chỉnh điện 2 hướng, thông gió và massage 10 điểm. Khu vực này còn có bảng điều khiển tích hợp, bàn ăn gấp, rèm che nắng cửa sổ bên và điểm neo ghế trẻ em IsoFix, hướng đến sự thoải mái cho hành khách trên những hành trình dài.

Hàng ghế thứ ba có thể gập lên và điều chỉnh thủ công 4 hướng, lưng ghế được gia cố bằng thép. Xe cũng bố trí rèm che nắng ở cửa sổ bên phía sau và các điểm neo Isofix để tăng tính tiện dụng cho gia đình có trẻ nhỏ. Hệ thống đèn viền nội thất 64 màu với hiệu ứng nhấp nháy góp phần tạo không gian cabin hiện đại hơn. Khi cần chở nhiều hành lý, dung tích khoang hành lý có thể thay đổi từ 233 lít lên tối đa 1.725 lít tùy cách sắp xếp ghế, giúp GWM Wey G9 HEV đáp ứng linh hoạt nhiều mục đích sử dụng, từ di chuyển hằng ngày đến các chuyến đi xa.

Về công nghệ an toàn, GWM Wey G9 Hi4 HEV được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến ADAS cấp độ 2 với nhiều tính năng hỗ trợ người lái. Danh sách trang bị bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ di chuyển trong tình trạng ùn tắc, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp khi chuyển làn, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, giữ làn trung tâm và giữ làn khẩn cấp.

Bên cạnh đó, GWM Wey G9 Hi4 HEV còn có hệ thống phanh khẩn cấp tự động AEB tích hợp chức năng hỗ trợ tại giao lộ, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo va chạm phía sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và phanh khi phát hiện phương tiện cắt ngang phía sau. Các tính năng bổ sung gồm giảm thiểu va chạm thứ cấp, giám sát điểm mù và hỗ trợ xuống dốc, góp phần nâng cao mức độ an toàn khi vận hành một mẫu MPV có kích thước lớn.

Tại Malaysia, GWM Wey G9 Hi4 HEV được bán kèm chính sách bảo hành xe 6 năm không giới hạn số km. Pin cao áp, mô-tơ điện và bộ điều khiển mô-tơ điện được bảo hành 8 năm hoặc 180.000 km. Khách hàng còn được hưởng 5 năm bảo dưỡng miễn phí, bao gồm phụ tùng và công thợ, cùng 5 năm sử dụng miễn phí dịch vụ viễn thông trên xe.

- Video cận cảnh GWM Wey G9 Hi4 HEV 2026. Nguồn: RnF Studio.