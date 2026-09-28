Xe MPV 7 chỗ Honda dùng động cơ hybrid, giá hơn 700 triệu đồng

Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, mẫu MPV 7 chỗ này không thay đổi đáng kể về thiết kế ngoại thất và hệ truyền động nhưng được bổ sung nhiều trang bị tiện nghi mới, đặc biệt ở khoang nội thất. Đáng chú ý, mức giá khởi điểm của Honda Odyssey 2027 thấp hơn đáng kể so với đời cũ, qua đó mở rộng khoảng giá và giúp mẫu MPV Nhật Bản tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn.

Honda Odyssey 2027.

So với đời cũ, Honda Odyssey 2027 phiên bản tiêu chuẩn thấp hơn khoảng 50.000 Nhân dân tệ (193,39 triệu đồng). Cùng với việc bổ sung các trang bị tiện nghi, động thái điều chỉnh giá này giúp Odyssey 2027 trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc MPV gia đình tại thị trường Trung Quốc.

Honda Odyssey 2027 vẫn duy trì ngoại hình quen thuộc với lưới tản nhiệt phía trước hình khiên, kết hợp các thanh mạ crôm nằm ngang kéo dài và nối liền với cụm đèn pha hai bên. Kích thước xe cũng không thay đổi, với chiều dài 4.861 mm, rộng 1.820 mm và cao 1.712 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.900 mm. Xe tiếp tục sử dụng cấu hình 7 chỗ theo cách bố trí 2+2+3, hướng tới khả năng tối ưu không gian cho gia đình.

Trong bối cảnh nhiều mẫu MPV mới trên thị trường ngày càng được phát triển theo hướng lớn hơn, kích thước tương đối vừa phải của Honda Odyssey 2027 mang lại lợi thế nhất định khi vận hành trong đô thị. Thân xe không quá lớn giúp người lái dễ dàng xoay trở trên những tuyến đường hẹp và tìm chỗ đỗ thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, thiết kế sàn thấp tiếp tục là một trong những ưu điểm của Odyssey, giúp người cao tuổi và trẻ nhỏ lên xuống xe dễ dàng hơn.

Khoang nội thất là khu vực nhận được nhiều thay đổi đáng chú ý nhất trên Honda Odyssey 2027. GAC Honda nâng cấp vật liệu tại các tấm ốp cửa và ghế ngồi, đồng thời bổ sung tùy chọn nội thất tông màu sáng nhằm tạo cảm giác rộng rãi và cao cấp hơn. Phiên bản tiêu chuẩn cũng được bổ sung màn hình điều khiển trung tâm, trong khi phiên bản Pro sử dụng màn hình kích thước 12,3 inch. Hệ thống này hỗ trợ Apple CarPlay, HiCar và CarLink, mang đến nhiều lựa chọn kết nối điện thoại cho người sử dụng.

Các phiên bản tầm trung và cao cấp vẫn sử dụng màn hình trung tâm 10,1 inch kết hợp núm xoay điều khiển. Những phiên bản này hỗ trợ CarLife, sạc điện thoại không dây công suất 50W và hệ thống kết nối thông minh Honda Connect 3.0. Cách phân bổ trang bị theo từng phiên bản giúp Honda Odyssey 2027 có khoảng giá rộng hơn, đồng thời cho phép khách hàng lựa chọn giữa cấu hình thực dụng và những phiên bản chú trọng nhiều hơn đến tiện nghi.

Hàng ghế thứ hai tiếp tục là điểm nhấn trên Honda Odyssey 2027 khi hai phiên bản Pro+ và Max được trang bị ghế kiểu thương gia lấy cảm hứng từ ghế máy bay. Trên bản Pro+, hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai đều có chức năng sưởi. Trong khi đó, phiên bản Max nâng cấp thêm thông gió và massage cho cả hai hàng ghế, hướng tới trải nghiệm thoải mái hơn trong những hành trình dài. Mẫu MPV Nhật Bản cũng tiếp tục duy trì hệ thống ghế Magic Seats đặc trưng, cho phép người dùng linh hoạt thay đổi cách bố trí không gian bên trong.

Bên cạnh những trang bị tiêu chuẩn, Honda Odyssey 2027 còn cung cấp một loạt tùy chọn nhằm nâng cao trải nghiệm hành khách phía sau. Danh sách này bao gồm màn hình giải trí gắn trên trần, tủ lạnh tích hợp tại bệ tỳ tay, hệ thống âm thanh JBL HIFI và sàn nhôm cao cấp lấy cảm hứng từ ngành hàng không. Những trang bị này cho thấy Odyssey tiếp tục được định hướng như một mẫu MPV phục vụ gia đình, trong đó hàng ghế thứ hai đóng vai trò quan trọng về sự thoải mái và tiện nghi.

Odyssey 2027 tiếp tục sử dụng hệ thống hybrid 2.0L i-MMD. Động cơ xăng 2.0L sản sinh công suất tối đa 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại 175 Nm, trong khi mô-tơ điện dẫn động đạt công suất tối đa 184 mã lực. Tổng công suất của toàn hệ thống đạt 215 mã lực. Hệ truyền động này kết hợp với hộp số E-CVT và sử dụng xăng RON 92, với mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp theo tiêu chuẩn WLTC dao động từ 5,88 đến 6,17 lít/100 km tùy phiên bản.

Honda Odyssey 2027 tiếp tục sử dụng hệ thống treo độc lập MacPherson ở phía trước và treo không độc lập dạng thanh xoắn ở phía sau. Hệ thống khung gầm được tinh chỉnh theo hướng ưu tiên sự êm ái và dễ điều khiển trong điều kiện giao thông đô thị. Với cấu hình hybrid, kích thước vừa phải cùng không gian 7 chỗ linh hoạt, Odyssey hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu MPV gia đình tiện dụng nhưng vẫn chú trọng khả năng vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu.

- Video cận cảnh Honda Odyssey 2027. Nguồn: Honda.