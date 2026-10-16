Xe mới và xe điện: Có cần chạy rốt-đa?

Vì sao xe mới cần chạy rốt đa?

“Rốt đa” là cách gọi quen thuộc của quá trình chạy rà (break-in) đối với ô tô, xe máy sử dụng động cơ đốt trong. Đây là giai đoạn các bề mặt và chi tiết cơ khí bên trong động cơ hoàn thiện quá trình tiếp xúc sau khi xe xuất xưởng.

Dù được gia công với độ chính xác cao, piston, xéc-măng, thành xy-lanh, trục khuỷu, bạc và nhiều chi tiết khác vẫn tồn tại những sai lệch rất nhỏ trên bề mặt. Khi động cơ vận hành, các bề mặt này tiếp xúc, điều chỉnh và thích nghi dần với nhau để đạt trạng thái làm việc ổn định.

Trong đó, xéc-măng có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm độ kín giữa piston và thành xy-lanh, giúp duy trì áp suất trong buồng đốt và hạn chế khí cháy lọt xuống cácte. Vì vậy, động cơ mới không nên bị ép làm việc ở tải lớn hoặc vòng tua cao ngay từ những km đầu tiên.

Tuy nhiên, chạy rà không có nghĩa là phải chạy thật chậm hoặc để động cơ nổ không tải trong thời gian dài. Động cơ cần được vận hành dưới tải phù hợp để các chi tiết thực sự làm việc và tiếp xúc với nhau.

Xe mới mua về không nên lập tức tăng tốc mạnh, kéo tải nặng hoặc duy trì tốc độ cao trong thời gian dài

Rốt đa thế nào cho đúng?

Một quan niệm khá phổ biến là xe mới phải chạy chậm trong khoảng 500-1.000 km đầu tiên. Trên thực tế, yêu cầu chạy rà phụ thuộc vào từng loại xe và hướng dẫn của nhà sản xuất.

Nguyên tắc chung là trong giai đoạn đầu, người sử dụng nên tránh tăng tốc đột ngột, không duy trì vòng tua cao trong thời gian dài, không chở hoặc kéo tải vượt quy định và không giữ xe ở một chế độ vận hành cố định quá lâu.

Thay vào đó, nên thay đổi hợp lý tốc độ và mức tải trong giới hạn mà nhà sản xuất cho phép. Cách vận hành này giúp động cơ, hộp số và hệ thống truyền động làm việc trong nhiều điều kiện khác nhau.

Thời gian chạy rà cũng không giống nhau giữa các mẫu xe. Có nhà sản xuất chỉ yêu cầu lưu ý trong vài trăm km đầu, trong khi một số mẫu xe có thể yêu cầu khoảng 1.000-2.000 km. Vì vậy, người sử dụng không nên áp dụng máy móc kinh nghiệm từ một chiếc xe khác.

Không chỉ động cơ, một số bộ phận khác của xe cũng cần thời gian để đạt trạng thái vận hành ổn định. Má phanh và đĩa phanh mới cần thời gian để bề mặt tiếp xúc hoàn thiện, trong khi lốp mới cũng cần một khoảng thời gian sử dụng để đạt độ bám phù hợp.

Trong thời gian đầu, người lái nên chú ý đến tiếng động bất thường, nhiệt độ vận hành, khả năng tăng tốc và hoạt động của hệ thống phanh. Với xe sử dụng động cơ đốt trong, mức dầu động cơ cũng cần được kiểm tra theo hướng dẫn.

Nếu xuất hiện rung giật bất thường, tiếng kim loại, khói hoặc đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ, người sử dụng nên đưa xe đến cơ sở bảo dưỡng để kiểm tra thay vì tiếp tục vận hành với suy nghĩ xe đang trong giai đoạn “rốt đa”.

Xe điện có cần rốt đa?

Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa xe điện và xe sử dụng động cơ đốt trong.

Ô tô điện và xe máy điện thuần túy không sử dụng động cơ đốt trong nên không có các chi tiết như piston, xéc-măng, thành xy-lanh hay quá trình đốt nhiên liệu trong buồng đốt. Do đó, xe điện không cần chạy rốt đa động cơ theo nghĩa truyền thống.

Mô-tơ điện có cấu tạo đơn giản hơn đáng kể về số lượng chi tiết chuyển động và nguyên lý hoạt động cũng khác hoàn toàn động cơ xăng, dầu. Người sử dụng không cần áp dụng những quy tắc chạy rà nhằm giúp xéc-măng và xy-lanh “ăn khớp” như trên xe động cơ đốt trong.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc xe điện mới mua có thể lập tức vận hành ở mọi điều kiện mà không cần lưu ý.

Các bộ phận như lốp, phanh, ổ trục, hệ thống treo và các chi tiết truyền động vẫn cần được đưa vào trạng thái làm việc thực tế. Đặc biệt, người lái cần thời gian làm quen với khả năng tăng tốc nhanh của mô-tơ điện cũng như đặc tính của hệ thống phanh tái sinh.

Bên cạnh đó, xe điện còn có những yêu cầu riêng liên quan đến pin và hệ thống điện. Người sử dụng cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất về sạc pin, mức sạc, điều kiện nhiệt độ, giới hạn công suất và lịch bảo dưỡng.

Không nên áp dụng một công thức rốt đa cho mọi loại xe

Như vậy, xe xăng, dầu và xe máy sử dụng động cơ đốt trong cần quá trình chạy rà để các chi tiết cơ khí bên trong động cơ hoàn thiện quá trình làm việc. Trong khi đó, xe điện không cần rốt đa mô-tơ theo cách truyền thống nhưng vẫn cần một khoảng thời gian để người sử dụng làm quen với xe và các hệ thống cơ khí, điện tử liên quan.

Điều quan trọng với người mua xe mới không phải là ghi nhớ một con số cố định như 500 km hay 1.000 km. Hướng dẫn của nhà sản xuất mới là căn cứ quan trọng nhất, bởi yêu cầu chạy rà, bảo dưỡng và vận hành ban đầu có thể khác nhau giữa từng mẫu xe.

Với bất kỳ loại phương tiện nào, cách sử dụng hợp lý trong giai đoạn đầu không chỉ giúp xe vận hành ổn định mà còn giúp người lái sớm phát hiện những dấu hiệu bất thường để xử lý kịp thời.