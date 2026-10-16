Xe mới 'điên rồ' của Tesla - vừa bay vừa nhào lộn trên không trung

Tesla - hãng xe điện của ông Elon Musk - vừa "gây sốc" cho cộng đồng yêu thích ôtô khi trình diễn một màn nhào lộn, bay lượn trên không với mẫu xe điện mới.

Trong sự kiện vừa diễn ra, mẫu Tesla Roadster mới đã trình diễn khả năng chạy lên dốc thẳng đứng nhờ hệ thống quạt hút gầm tạo ra lực ép xuống gấp 2 lần trọng lực. Nhờ sự hợp tác công nghệ với SpaceX, xe được trang bị 10 vòi phun khí nén lạnh lấy nguồn từ 2 bình chứa dung tích 600 lít, cho phép phương tiện thực hiện các pha lộn vòng trên không và hạ cánh an toàn.

Hệ thống vòi phun này cũng chính là chìa khóa giúp xe đạt mốc tăng tốc 0-96 km/h chỉ trong 0,81 giây.

Về mặt kỹ thuật, phương tiện ứng dụng hoàn toàn công nghệ điều khiển điện tử không liên kết cơ khí (by-wire) cho cả hệ thống lái, phanh và ga. Cánh gió phía sau có khả năng điều chỉnh linh hoạt theo thời gian thực để tối ưu lực ép mặt đường.

Về thiết kế, Roadster mới rũ bỏ những đường cong của bản concept năm 2017 để chuyển sang ngôn ngữ góc cạnh, mang nhiều ảnh hưởng từ Cybertruck.

Tesla giới thiệu xe điện mới, vừa bay vừa nhào lộn trên không Chiếc Tesla Roadster trong buổi giới thiệu hoàn thành đường chạy từ một con dốc cao, bay lên không trung sau đó nhào lộn một vòng trước khi tiếp đất an toàn.

Nhờ sự kết hợp với SpaceX, chiếc Roadster trông như một con tàu du hành vũ trụ thật thụ khi thực hiện các động tác viễn tưởng trên không.

Ngay khi màn trình diễn kết thúc, ông Elon Musk đã thở phào ăn mừng, nhanh chóng tự tin nói "what happen when you have a collaboration between the world best car company and world best rocket company", tạm dịch "những điều điên rồ này là kết quả của sự kết hợp giữa hãng xe tốt nhất thế giới và một nhà sản xuất tên lửa đẳng cấp toàn cầu".

Bên cạnh những màn phô diễn mãn nhãn, Tesla lại hoàn toàn giữ kín các thông số vận hành cốt lõi như quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc, công suất mã lực, cấu hình động cơ hay dung lượng pin.

Hãng công bố dải sản phẩm sẽ có 3 biến thể gồm Performance, Thrust và Rocket. Trong đó, bản Thrust để đạt mốc tăng tốc dưới một giây có giá 250.000 USD, còn bản Rocket sở hữu khả năng "bay" là phiên bản một chỗ ngồi chỉ bán theo dạng thư mời đặc biệt.

Có thể thấy so với cách đây gần 10 năm, chiếc Tesla Roadster nay đã trở nên hoàn toàn lạ lẫm. Song rõ ràng điều mà người dùng mong muốn là một mẫu xe điện thương mại có thể hoạt động tốt, thời gian đặt cọc - nhận xe được rút ngắn, công nghệ trình diễn gần sát thực tế vận hành.