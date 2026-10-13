Xe máy xăng tiếp tục hút khách tại thị trường Việt Nam
Quý III/2026, các thành viên VAMM bán 686.661 xe máy, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Xe xăng vẫn chiếm phần lớn danh mục sản phẩm của các hãng.
Thị trường xe máy Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong quý III/2026, với doanh số của các thành viên VAMM đạt hơn 686.000 xe, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh xe điện ngày càng phát triển, xe máy xăng vẫn là lựa chọn phổ biến của người tiêu dùng./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/xe-may-xang-tiep-tuc-hut-khach-tai-thi-truong-viet-nam-post1141689.vnp