Xe máy xăng tiếp tục hút khách tại thị trường Việt Nam

Sự bùng nổ mạnh mẽ của các dòng xe gầm cao đô thị cỡ nhỏ và xe điện mini trong tháng 9/2026 đã tạo ra một cuộc thay đổi cấu trúc chưa từng có trên thị trường ô tô Việt Nam, chính thức đẩy lùi các dòng sedan hạng B và xe cỡ A truyền thống vào quá khứ.