Xe máy va chạm xe khách ở Đồng Nai, 2 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 15/11, anh Nông Thành Công (20 tuổi, ngụ TP Đồng Nai) điều khiển xe máy biển kiểm soát 67K1-795.85 chở phía sau một cô gái trẻ, lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng từ Đắk Lắk đi TP.HCM.

Xe máy va chạm xe khách, 2 người tử vong. (Ảnh: TTXVN phát)

Khi đến thôn Nghĩa Bình, xe máy bất ngờ va chạm với xe khách biển kiểm soát 47B-023.02 do ông Vũ Đức Trọng (52 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Cú va chạm mạnh khiến anh Công và cô gái ngồi sau xe máy ngã xuống đường, tử vong sau đó. Xe máy bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.