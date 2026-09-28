Xe máy va chạm xe chở rác ở Đà Nẵng, một người thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h ngày 28/9 tại khu vực gần sân bóng phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, người lái xe máy là nam giới, khoảng 60 tuổi, trú phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng. Sau va chạm, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Q.N)

Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực giao nhau giữa đường Duy Tân nối dài (tuyến Tam Kỳ - Tam Thanh) và đường Nam Quảng Nam. Nút giao này hiện không có đèn tín hiệu giao thông.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và xử lý vụ việc. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Cách đây 1 tuần, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ tai nạn giữa xe buýt và xe vệ sinh môi trường khiến một người bị thương.

Cụ thể, khoảng 10h30 ngày 22/9, xe buýt Hải Vân đi từ xã Kim Anh hướng xã Trung Giã. Đến khu vực ngã ba Nam Sơn, xe buýt va chạm với xe vệ sinh môi trường BKS 99B - 308.xx.

Vụ tai nạn khiến phần đầu của 2 ô tô hư hỏng, kính chắn gió vỡ vụn. Tài xế xe vệ sinh môi trường bị mắc kẹt trong cabin. Người dân xung quanh nhanh chóng có mặt, đưa tài xế ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.