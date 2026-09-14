Xe máy va chạm xe bán tải, 1 người tử vong

Chiều 14/9, lãnh đạo UBND xã Yên Bình (tỉnh Lào Cai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Khoảng 0h15 cùng ngày, tại Km18 Quốc lộ 70, thuộc địa phận xã Yên Bình, một người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 26B2-592.xx lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm với ô tô bán tải mang BKS 21C-095.xx.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy tử vong. Ảnh cắt từ clip.

Sau cú va chạm, lửa bùng lên khiến người đàn ông đi xe máy không kịp thoát và tử vong tại hiện trường.

Theo lãnh đạo UBND xã Yên Bình, thông tin nạn nhân có chở theo can xăng vào thời điểm xảy ra tai nạn hiện chưa được cơ quan công an xác nhận.

Một vụ tai nạn giao thông khác xảy ra vào lúc 11h17 cùng ngày, tại km25 quốc lộ 70, địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai giữa một xe khách và xe máy. Vụ va chạm khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.

Theo hình ảnh từ camera hành trình trên xe khách ghi lại, thời điểm xảy ra sự việc trời có mưa, hai phương tiện đi ngược chiều nhau và xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ va chạm khác giữa một xe khách và xe máy. Ảnh: Yên Bái toàn cảnh.

Sau khi nhận tin báo về 2 vụ tai nạn nêu trên, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai) cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc.