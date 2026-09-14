Xe máy va chạm ô tô bán tải rồi bốc cháy, một người tử vong

Chiều 14/9, lãnh đạo UBND xã Yên Bình (tỉnh Lào Cai) xác nhận, khoảng 0h15 cùng ngày, tại Km18 Quốc lộ 70 qua địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn giữa một xe máy và ô tô bán tải, khiến người đàn ông đi xe máy tử vong.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người đàn ông lái xe máy biển kiểm soát 26B2-592.xx đi trên Quốc lộ 70. Khi đến Km18, xe máy xảy ra va chạm với ô tô bán tải biển kiểm soát 21C-095.xx.

Sau cú va chạm, lửa bùng lên dữ dội khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ. Cơ quan chức năng địa phương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau cú va chạm giữa xe máy và xe bán tải, lửa bùng lên dữ dội.

Đây là vụ tai nạn thứ hai xảy ra trên Quốc lộ 70 qua địa bàn trong ngày 14/9. Khoảng 11h17 cùng ngày, tại Km25, thuộc xã Bảo Ái, cũng xảy ra va chạm giữa một xe khách và xe máy khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.

Hình ảnh từ camera hành trình của xe khách cho thấy lúc xảy ra tai nạn, trời đang mưa. Hai phương tiện di chuyển theo hướng ngược chiều rồi xảy ra va chạm.

Hiện trường vụ tai nạn tại Km25, thuộc xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai trưa 14/9.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai, đã cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường và làm rõ nguyên nhân.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra diễn biến và nguyên nhân các vụ tai nạn.